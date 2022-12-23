TNL+ 2022/12/23,
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由普魯士到納粹——阿根廷人與德國

由普魯士到納粹——阿根廷人與德國
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

戰後，親法西斯右翼總統貝隆（Juan Perón）上台，五千多納粹黨員逃到阿根廷，以避開審判。所以德國人每提起阿根廷，必想起這不光彩的一頁，以及阿國包庇納粹分子；希特拉沒有死掉，戰後隱姓埋名於阿根廷終老的傳說，亦為人熟悉。

港人與阿根廷人交集極少，除了球星外，近年最為港人熟悉之阿人，應是港交所CEO歐冠昇（Alejandro Nicolas Aguzin）。

這位在阿根廷東北部Formosa市（與台灣無關）的銀行家，曾在美國留學和工作，十年前起在香港工作，並於去年起擔任香港交易所行政總裁。歐冠昇亦擁有克羅地亞籍，或有克國血統。縱然港股今年幾度跌市，但歐先生見到兩個家鄉在世界盃都表現出眾，應該十分欣慰。

居德的人，不妨多了解德阿兩國的淵源。這南美國家是德國人十九世紀移居熱點，那時的移民多來自南德，亦有居俄的伏爾加德裔人（Wolgadeutsche），因逃避俄國戰亂而移居立國不久的阿根廷。

1824年，在德國還未統一之時，普魯士已派商貿代表駐阿。另外兩大城市—漢堡和法蘭克福亦隨即跟隨。阿國在1810年至1825年間經歷獨立戰爭，其後又有多年內戰，各邦聯爭奪權力，一直到1861年才重新統一。普魯士則在1845年承認阿根廷獨立。1857年，由德意志各邦聯組成的關稅同盟，正式與阿根廷建立外交關係，被視為德阿邦交的開端。

1930年代，阿國已有不少德裔僑民，納粹德國的特務開始在當地宣傳。在東北部許多德國人聚居的州份，親納粹德國氣氛濃烈。加拿大Simon Fraser大學史學家Ronald Newton所寫《The 'Nazi Menace' in Argentina, 1931–1947》（納粹威脅在阿根廷，1931–1947）一書講到，當時訪視當地的阿根廷官員，甚至覺得自己不在阿國。同時亦有四萬多德國人移居移居阿國。

戰後，親法西斯右翼總統貝隆（Juan Perón）上台，五千多納粹黨員逃到阿根廷，以避開審判。所以德國人每提起阿根廷，必想起這不光彩的一頁，以及阿國包庇納粹分子；希特拉沒有死掉，戰後隱姓埋名於阿根廷終老的傳說，亦為人熟悉。

今天有8%阿根廷人，至少有一位來自德國或是伏爾加德裔人的祖先，德文亦是阿國第五大語言。然而在德國提到阿根廷，人們多不會知道在那裡的遠房親戚。他們不是想起足球，就是提到納粹與阿根廷的轇轕。

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