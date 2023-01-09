重訓可以改善「五十肩」嗎？發病三階段各要注意什麼？

文：Jaime 治療師

每次肩膀卡卡、舉不太起來的時候，很多人就會懷疑自己是不是得到五十肩了。究竟五十肩是什麼呢？當你有五十肩的時候可不可以做重訓來改善呢？

五十肩只有50歲才會發生？

五十肩其實是一個俗稱，醫學上叫做「沾黏性肩關節囊炎」，表示包住肩關節的滑囊發炎沾黏了；也被稱作「冰凍肩」，就是肩關節像是被冰凍一樣活動受到限制，最常發生在50歲左右的族群，所以也被大家叫做五十肩，但不是只有50歲的人才會發生的，其他年齡層都有可能。

主要造成五十肩的原因有兩種類型：

原發型：發病的原因不明，就突然發生了。

次發型：因為其他的原因像是肌肉拉傷、骨折、手術之後，由於疼痛或者是為了保護受傷的肩關節而減少活動，之後關節就產生沾黏的問題。

五十肩三大時期，每個時期要注意什麼？

發炎期

這時候關節囊正在發炎的時候，會感到明顯的疼痛，睡覺的時候也會痛，做任何動作都可能會引發疼痛發生。這時候其實建議相對暫停運動，好好休息，也可以配合針劑注射或藥物降低發炎，減緩疼痛與不適。

冰凍期

這個時期就如同名字一樣，肩關節會開始逐漸好像被冰凍，也就是肩關節可以活動的角度越來越小，特別是往上舉和女生手背後方扣內衣的動作，這個時期的疼痛會比較減緩了，主要困擾的是活動角度變小，可以在疼痛可忍受的情況下活動肩關節。

舒緩期／解凍期

這時期無論是疼痛或者肩關節的活動角度都會逐漸改善，所以就像是原本冰凍的肩膀慢慢解凍到可以動的過程。這時期可以做的活動就比較多，可以先從伸展開始拉開沾黏的肩關節和周圍緊繃很久的肌肉，然後從徒手訓練不額外加重量開始練習，再慢慢進階到重量訓練。

重訓可不可以擺脫五十肩？

我們可以分成健康狀態，和有五十肩之後重訓可以協助的部份。

健康狀態

重訓可以協助強化肩關節周圍的肌群，特別是針對肩胛骨的訓練，可以保護肩關節的動作是穩定且安全的，應付日常生活的活動避免受傷，減少造成次發性五十肩的風險，但要小心不要操之過急反而造成肩關節受傷。

五十肩之後

在舒緩期（解凍期）的時候可以開始慢慢活動，當肩關節的活動角度恢復正常，就可以先不額外負重的情況下訓練，注意過程中不要引發疼痛，再漸進式開始重訓，維持良好的肩關節活動能力也能避免復發。

五十肩是個疾病，因此在關節角度受到限制或者劇烈疼痛的情況下，務必要尋求醫療的協助，才能緩解症狀並盡快恢復活動角度。

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航