重訓可以改善「五十肩」嗎？發病三階段各要注意什麼？
我們想讓你知道的是
五十肩其實是一個俗稱，醫學上叫做「沾黏性肩關節囊炎」，表示包住肩關節的滑囊發炎沾黏了；也被稱作「冰凍肩」，就是肩關節像是被冰凍一樣活動受到限制，最常發生在50歲左右的族群，所以也被大家叫做五十肩。至於重訓可不可以擺脫五十肩？我們可以分成健康狀態，和有五十肩之後重訓可以協助的部份。
文：Jaime 治療師
每次肩膀卡卡、舉不太起來的時候，很多人就會懷疑自己是不是得到五十肩了。究竟五十肩是什麼呢？當你有五十肩的時候可不可以做重訓來改善呢？
五十肩只有50歲才會發生？
五十肩其實是一個俗稱，醫學上叫做「沾黏性肩關節囊炎」，表示包住肩關節的滑囊發炎沾黏了；也被稱作「冰凍肩」，就是肩關節像是被冰凍一樣活動受到限制，最常發生在50歲左右的族群，所以也被大家叫做五十肩，但不是只有50歲的人才會發生的，其他年齡層都有可能。
主要造成五十肩的原因有兩種類型：
- 原發型：發病的原因不明，就突然發生了。
- 次發型：因為其他的原因像是肌肉拉傷、骨折、手術之後，由於疼痛或者是為了保護受傷的肩關節而減少活動，之後關節就產生沾黏的問題。
五十肩三大時期，每個時期要注意什麼？
- 發炎期
這時候關節囊正在發炎的時候，會感到明顯的疼痛，睡覺的時候也會痛，做任何動作都可能會引發疼痛發生。這時候其實建議相對暫停運動，好好休息，也可以配合針劑注射或藥物降低發炎，減緩疼痛與不適。
- 冰凍期
這個時期就如同名字一樣，肩關節會開始逐漸好像被冰凍，也就是肩關節可以活動的角度越來越小，特別是往上舉和女生手背後方扣內衣的動作，這個時期的疼痛會比較減緩了，主要困擾的是活動角度變小，可以在疼痛可忍受的情況下活動肩關節。
- 舒緩期／解凍期
這時期無論是疼痛或者肩關節的活動角度都會逐漸改善，所以就像是原本冰凍的肩膀慢慢解凍到可以動的過程。這時期可以做的活動就比較多，可以先從伸展開始拉開沾黏的肩關節和周圍緊繃很久的肌肉，然後從徒手訓練不額外加重量開始練習，再慢慢進階到重量訓練。
重訓可不可以擺脫五十肩？
我們可以分成健康狀態，和有五十肩之後重訓可以協助的部份。
- 健康狀態
重訓可以協助強化肩關節周圍的肌群，特別是針對肩胛骨的訓練，可以保護肩關節的動作是穩定且安全的，應付日常生活的活動避免受傷，減少造成次發性五十肩的風險，但要小心不要操之過急反而造成肩關節受傷。
- 五十肩之後
在舒緩期（解凍期）的時候可以開始慢慢活動，當肩關節的活動角度恢復正常，就可以先不額外負重的情況下訓練，注意過程中不要引發疼痛，再漸進式開始重訓，維持良好的肩關節活動能力也能避免復發。
五十肩是個疾病，因此在關節角度受到限制或者劇烈疼痛的情況下，務必要尋求醫療的協助，才能緩解症狀並盡快恢復活動角度。
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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