馮世寬反對吳怡農提松機遷建，並質疑國土防衛部隊政見，「那要國軍幹什麼？」

民進黨籍台北市中山、北松山立法委員補選候選人吳怡農日前先後拋出國防相關政見，退輔會主委馮世寬今（19）日針對政見的回應引發熱議。吳怡農表示，松山機場遷建完成，得將全區保留為公園，周邊禁限建區都市更新後，可用回饋容積興建社會住宅與公共設施，但馮世寬認為，松機是空軍作戰備用基地、不能取消；對於吳怡農建立「國土防衛部隊」的主張，馮提出：「那要國軍幹什麼？」兩人似乎只在延長兵役上有所共識。

針對松機遷建是否會影響空軍戰力，退輔會主委、前國防部長，也是空軍出身的馮世寬，在出席立法院外交及國防委員會前表示，這不是第一次有人提出松機遷建，先不論是誰提出來的，馮世寬從以前就主張，那是空軍的備用基地，「可以去查查紀錄，多少次天氣不好、油量不夠，我們就降落在松山機場，怎麼可以把空軍作戰的備用基地取消呢？」

除此之外，交通部長王國材日前也對於松機遷建提出3大挑戰，而吳怡農今日在南港受訪時回應：「只要願意遷移，到處都有方法。」他強調針對交通、國防方面，各單位的具體需求會來一一解決，這也是為什麼2022年底就要提出這項主張，因為2030年終於有條件、有本錢來遷移松山機場。接來幾年除了將政策定案外，還要責成專職行政單位做完整規劃，一一解決交通、住宅、各主管機關的顧慮。

資料照｜Photo Credit：中央社 民進黨籍台北市中山、北松山立法委員補選候選人吳怡農指出，2030年終於有條件、有本錢來遷移松山機場。

先前吳怡農提出的「國土防衛部隊」政策，是純防衛性質的部隊，戰時負責城鎮防衛作戰，平時支援災害搶救，不會對鄰國造成軍事威脅，但能對潛在敵人產生嚇阻效果。馮世寬今日受訪時，也被問到對國土防衛部隊的看法，他先是強調自己的答覆和個人、政治都無關，之後則表達質疑：「那要國軍幹什麼？要後備部隊幹什麼？要義警、義消幹什麼？要警消幹什麼？」

吳怡農指出，馮世寬身為前國防部長應非常清楚，國家安全靠的不只是國軍、軍警少少的人力，要建立的是更有韌性的社會的國家安全網。

吳怡農強調，國土防衛部隊在這項任務下扮演非常重要的角色，不僅是在平時重大災害搶救時，讓國軍任務單純化、專業化，還有在戰時與各社區、城鎮的防備及警消人員協同作戰，甚至和正規部隊協同作戰。

吳怡農與馮世寬的看法，似乎只在延長兵役上達成共識。吳怡農的「壯闊台灣」在今（2022）年8月中旬曾對此進行民調，詢問民眾是否支持將4個月義務役延長到6個月或1年，當時有高達80％的民眾表示同意，他也將這個有高度共識的意見作為自己的主張。

馮世寬今日會前受訪時表示，4個月的軍事訓練役實在太短，但若要延長，要聽取國防部依據戰況、國際情勢所做的研究。就他的觀點看來，延長軍事替代役、訓練役的役期是合情合理，「當一個戰鬥兵、戰鬥人員，4個月是不夠的。」

行政院長蘇貞昌在18日受訪時強調，兵役延長要經過各部會詳細的盤點，大家都在最後整理的階段，一有新的做法就會適時向國人報吿。

立委補選倒數不到3週，國民黨籍立委補選候選人王鴻薇雖然確診隔離中，但仍透過影片回應馮世寬的論點。王鴻薇指出，連前國防部長都出來批評松機遷建，「到底誰在搞笑？」他強調自己在第一時間就提及松機遷建涉及的國安層面問題，卻被吳怡農回應是空洞、謾罵的建言，「難道馮世寬也是謾罵、空洞嗎？」

王鴻薇認為，吳怡農的松機遷建是個紙上談兵的政見，無論是能源政策或松機遷建，他都很樂意與吳怡農辯論，「這是民主常態」。吳怡農則說道，王鴻薇還沒有回答選民的問題，就是他的政見是什麼，也期待他在剩餘不多的時間說出他的政見。

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核稿編輯：翁世航