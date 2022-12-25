【書評】《波士頓人》：在小說外堅拒結婚的亨利詹姆斯，卻在小說裡否定了芙蕾娜單身的可能性
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《波士頓人》寫於一八八六年，亨利・詹姆斯希望以這部作品回應當時如火如荼的性別平權運動現況，對當時的社會樣貌有獨到觀察。後來本書也直接衍生出「波士頓婚姻」一詞，指的是十九世紀末美國新英格蘭地區兩位女子的同居關係。出版當年，因書中的性別觀點、政治立場而引發熱議。
文：陳瑄（筆名陳穎，國立台灣師範大學英語系文學組博士生、兼任講師）
單身好嗎？這是個複雜的問題。
某人單身，是因為他不想結婚，還是結不了婚？是出於自願還是無可奈何？這樣問不是要揭人隱私，而且還要繼續問：這人是男是女、年紀多大？他是什麼時代的人、身處怎樣的社會，他在其中的地位如何？這社會又如何看待婚姻與單身，是否視前者為必須，或是否接受後者，是無條件地接受或有任何前提，那前提又是什麼？
直到亨利．詹姆斯（Henry James）於一九一六年辭世，享年七十二歲的他終身未婚。他這輩子交手過的勸婚者必然不少，以至於他除了以文學創作聞名，他的拒婚之舉也在文學史上留下記錄——最著名的莫過於在寫給好友葛麗絲．諾頓（Grace Norton）的信中，他宣稱：婚姻只會壞了我的單身好事。 死者已矣，後世對其堅持單身的臆測更是肆無忌憚。他是單身主義者、無性戀者或男同志？這通通可以是，也早已是茶餘飯後或學術研究的題材。
儘管性別研究，尤其是當中從事酷兒理論者，自這套理論誕生的三十多年來，致力推廣不以身分來界定性相（sexuality），即一個人在性方面的種種，包括其生理性別、性別認同、性傾向等及這一切之間的互動關係都不應被硬性定義及受此定義所限。但在學術以外的日常，找到身分及其稱呼，似乎還是最直截了當的。詹姆斯若是男同志，噢，那些他以親暱的辭藻寫給年輕男子的私密信件便有了解答；若是無性戀者，那些無論是他生前或死後，欲將他與年齡相若的表妹米妮（全名為Mary “Minnie／Minny” Temple）湊成對，卻未能在現實中成事或在研究中下定論的嘗試，就有了解答。
但正如辜崇豪為新鮮出版的《波士頓人》（The Bostonians，1886）繁體中文譯本撰寫的導讀所言，把兩位女主角奧莉芙和芙蕾娜的關係理解為「女同性戀」，是「從現代『女同性戀』主體去看同性關係的線性歷史觀……粗略地將『過去』與『落後』畫上等號」（頁6）。這說法呼應了米歇爾．傅柯（Michel Foucault）在《性史》第一冊（The History of Sexuality, Volume 1）中指出，「同性戀」在十九世紀末的心理學、精神醫學及醫學論述中才成為類別，從此前的犯罪行為變成了新的物種（species）。 然則，最該被檢視的不是過去是否存在所謂的「同性戀」，而是討論「同性戀」的方法。
詹姆斯維持了整輩子的單身狀態，為他招來男同志和類似無性戀的懷疑（曾有醫生診斷他「性愛系數低」〔low amatory coefficient〕），這些懷疑同樣是把現代的性傾向分類套用於百年以前的作家身上。但我更想問的是，為什麼要懷疑呢？這份懷疑的背後是對單身不會獨立存在的假設，即先入為主地認定一個人不會為單身而單身，單身必有其原因，可能是為了掩飾無性戀或同性戀之類的。從單身聯想到性傾向，以性傾向來解釋單身，其實是把視線從單身轉移至性傾向，從而取消單身。若奧莉芙和芙蕾娜不能與現代的女同性戀相提並論，我們又可否撇開性傾向，反過來視探討單身之可能性為該小說的主題之一？
但芙蕾娜有可能單身嗎？要是可能，她就不必在女性主義者奧莉芙和對當時在新英格蘭地區興起的女權運動嗤之以鼻的蘭森之間，以及兩者分別代表的改革派和保守派之間作出選擇，而奧莉芙也不必擔心自己下重本栽培的芙蕾娜會違背女權思想，接受蘭森的追求，退回到她倆理應要聯手反對的傳統婚姻——當然是一男一女的，這對男女在婚姻中所扮演的角色也當然是固定和不對等的。
然而，上述對把現代所理解的同性戀與過去的同性關係作線性聯想的批判，也適用於視單身為異性戀婚姻與「波士頓婚姻」（Boston marriage）——衍生自這部小說，指十九世紀末新英格蘭地區兩位獨立女性的同居關係 ——之外的第三條、更進步的路。單身不見得比較進步，而當考慮到進步需要物質條件時，就更凸顯出這點，出身上層階級的奧莉芙顯然比芙蕾娜有條件單身。
爭奪芙蕾娜的奧莉芙和蘭森都不討喜，相比起從二選一，單身也許才是王道。在小說外堅拒結婚的詹姆斯卻在小說裡否定了芙蕾娜單身的可能性。這也許如實地反映像芙蕾娜這樣背景的女子，在新舊價值觀衝撞的當時，到底沒有太多選擇。那詹姆斯有選擇嗎？那些對他始終單身的臆測，說明了單身的複雜性，也使他與筆下無法如他般單身的芙蕾娜立於同一陣線。
- 作者介紹：國立台灣師範大學英語系文學組博士生，亦為兼任講師、影評人與譯者。譯有《中國剩女：性別歧視與財富分配不均的權力遊戲》、《倫敦的生與死：一部關於移民者的大城悲歌》、《卡卡女性主義》、《變裝的藝術》、《膠卷同志：當代中華電影中之男同性戀再現》等。
書籍介紹
《波士頓人（文壇巨匠亨利・詹姆斯經典之作【繁體中文版首度問世】）》，麥田出版
作者：亨利・詹姆斯（Henry James）
譯者：柯宗佑
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第一本以文學介入性別運動的英美現代小說
開創「波士頓婚姻」獨特關係的時代經典——繁體中文版首度問世！
兩位獨立女性共同生活、相知相伴的「波士頓婚姻」，
卻因一個男子的出現打破了平衡……
辜崇豪（國立陽明交通大學外國語文學系副教授）專文導讀
從未有人敢寫這樣題材的小說，也沒人能寫得比亨利・詹姆斯更好了。——《新共和報》
同名改編電影由《以你的名字呼喚我》編劇詹姆士・艾佛利執導
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。