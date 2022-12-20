【影評】《阿凡達：水之道》：視覺與聽覺的絕美饗宴，但劇情一堆伏筆不解釋，有種「我到底看了什麼？」的被騙感覺

睽違13年，全世界票房收入最高的電影《阿凡達》終於推出續集《阿凡達：水之道》，第二集場景畫面令人讚嘆不已，充滿許多比前作更精彩的場景，更有著影史上最傑出的3D效果，可說是影史上最好的3D電影。

電影《阿凡達》敘述22世紀的人類，發現在遙遠的潘朵拉星球有著珍稀礦產，在地居民納美人的膚色純藍、身材高大，擁有高超的感知能力，過著崇敬宇宙自然、與萬物和平共存的生活。人類為了採取礦產而驅趕納美人部落，雙方因而爆發衝突。

為了理解納美人，人類製造出擁有納美人的外型，但能被人類控制意識的阿凡達。傭兵傑克化身阿凡達，受雇到潘朵拉星球部落森林勸離納美人搬遷，反而被部落的真實情感感動，並愛上了部落公主奈蒂莉，最後幫助部落納美人一起抵抗人類軍隊。

《阿凡達：水之道》是阿凡達系列電影的第二集，第三、四、五集預計在2030年前陸續登上大銀幕。第二集內容為銜接第三集的過渡劇情，因此在劇情方面較為平淡簡潔，但站在商業娛樂電影的立場，本集不免俗還是介紹了很多美麗的新角色，每個人物的感情、故事都很完備，個性也很真實可愛，藉以豐富不夠吸引人的劇情。

本片描述十年後，留在潘朵拉星球的傑克，已經與納美人的身體徹底融合，並與奈蒂莉共組家庭，過著與世無爭的幸福生活。但第一集的大反派柯邁斯上校也變身納美人前來復仇。為了躲避戰爭，傑克帶著家人離開熟悉的叢林，前往水的國度尋求庇護，展現了潘朵拉生命的多采多姿，卻依舊面臨到各種挑戰，並在水之道的開闊海洋中再次跟人類大軍作戰。

不同於前作的叢林元素，第二集細心刻劃家庭與愛的重要性，並將場景拉到壯闊、華麗、深沉的海洋世界，充滿各種無法想像的奇妙生物，配樂非常舒服，深深觸動人心，3D效果精緻逼真到彷彿觸手可及。傑克一家人獲得水之國部落的接納，練習駕馭水國猛獸，學習如何依賴海洋生活，建構新的文化樣貌，細膩詮釋了人類與動物之間跨越種族的友誼。

不過，總計192分鐘的《阿凡達：水之道》劇情簡單薄弱，角色刻劃支離破碎，沒有觀眾期待的史詩級絕地大反攻，或是智慧與武力的華麗戰鬥。人物弱化到沒有深思謀慮的對戰策略，缺少人物的心境轉折，花費太多時間及橋段在敘述異世界的場景與動物，導致劇情有些單薄俗套，許多伏筆都匆匆略過沒有做出解釋。