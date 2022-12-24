政府發錢能讓日本人多生孩子嗎？專家批短視又不接地氣

文：Julian Ryall

為了阻止全國人口出生率的急劇下降，日本政府正計劃為新生兒婦再提供八萬日元（大約592美元）的補貼。但批評者說，當此物價飛漲和收入停滯中掙扎之際，八萬日元只是杯水車薪而已，不足以說服人們生一個孩子。

還有人指出，簡單地把錢扔在這個問題上，正如過去反覆嘗試過的那樣，不太可能成為解決方案。

目前，日本的新生兒父母在孩子出生時可獲得42萬日元的一次性補貼。負責醫療衞生和社會保障的厚生勞動省已建議將這一數字提高到50萬日元。據瞭解，新的補貼方案將在下一個財政年度開始時，即2023年4月1日開始實施。

人口出生率跌跌跌

這一舉措是在令人擔憂的最新日本人口統計數據發表之後提出的。

2021年日本人口數為1.257億，比2017年的峰值1.28億有所下降。而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之前，醫學雜誌《柳葉刀》的一項研究預測，到本世紀末，日本的總人口將縮減到5300萬人。

近幾十年來，日本人一直選擇晚婚晚育，這在很大程度上是出於經濟上的考慮，是一個有意做出的決定。

鑑於疫情帶來的困境以及烏克蘭戰爭對全球經濟的影響，這一數據看起來已經相當可觀了。

根據厚生勞動省在9月中旬發布的數據，今年前6個月只有38萬4942名嬰兒出生，比去年同期下降了5％。

該部門預計，今年全年的新生兒總數將低於去年的81萬1604人，幾乎可以肯定低於80萬人，這將是自1899年中央政府開始收集發布數據以來的第一次。

養娃太花錢了

來自東京的家庭主婦綾子（Ayako）說：「當我的兒子出生時，政府給我們的錢肯定是有幫助的，我們很感激，但它仍然不足以支付我所有的住院費用。」她不願透露自己的姓氏。

綾子的情況在一定程度上因為她需要剖腹產而變得複雜。但據《每日新聞》報導，在日本生孩子的平均費用在47.3萬日元左右。

「我們曾討論過再要一個孩子，我們也想這樣做，但目前我和我丈夫的結論是，這真的不可能。」綾子告訴《德國之聲》，「我想說的是，8萬日元會很有用，但這在現實中能管多久呢？」

「嬰兒需要衣服和食物。而且他們很快就長大了，需要的東西更多。」她說，「我請假帶娃，這影響了我們的收入數額。雖然我的丈夫有一份穩定的工作，收入與疫情前一樣，但最近幾個月日用食品和燃料等方面的成本一直在急劇上升。」

政府的措施太短視

日本國家政府、地區政府和許多地方政府都提出了旨在鼓勵生育的激勵措施——包括提供汽車，甚至在人口減少嚴重的農村地區提供免租金的房屋——但大多數只是承諾給錢。

京都同志社大學的分析師和經濟學教授濱紀子（Noriko Hama）說，這是一種短視的措施，未能解決當今日本年輕夫婦面臨的更廣泛問題。

「這不會神奇地解決日本作為一個國家所面臨的問題。」她說：「這不是一個僅僅向年輕夫婦扔錢就能讓他們多生孩子的問題。這是一個社會基礎設施薄弱的問題，讓人們有足夠的安全感去生孩子。」

她指出，「目前，人們對他們的育兒環境不滿意，除非這種情況得到改善，否則出生率將不會恢復。」

濱紀子教授指出，日本的托兒所長期以來一直缺少為上班族父母提供的名額，原因是孩子太少，這很有諷刺意味。而學校的活動、運動項目和課外小組也要花錢。

政府什麼時候能接地氣？

一個主要的成本與孩子的額外課程有關。上這些學校才能確保孩子進入一所好高中，然後升入一所好大學。

在日本，高等教育通常持續四年，可能是家庭資源的主要消耗時期，即使孩子勤工儉學也會入不敷出。

濱紀子教授說，由於十多年來薪水基本沒有變化，而日常費用隨著通貨膨脹而上升，現在壓力比以往任何時候都大。

「典型的情況是，又有一個政府提出方案：在這個問題上投入足夠的資金，那麼問題就會迎刃而解。」她說，「我想他們完全脫離了普通日本人的現實，沒有感受到他們的不安全感、恐懼和需求。」

她認為，「除非我們有一個確實意識到公眾需求的政府，否則這種情況將永遠不會改變。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航