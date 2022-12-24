政府發錢能讓日本人多生孩子嗎？專家批短視又不接地氣
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為了阻止全國人口出生率的急劇下降，日本政府正計劃增加新生兒夫婦的育兒補貼。批評者認為，只顧扔錢是一種不接地氣的措施，不能解決根本問題。
文：Julian Ryall
為了阻止全國人口出生率的急劇下降，日本政府正計劃為新生兒婦再提供八萬日元（大約592美元）的補貼。但批評者說，當此物價飛漲和收入停滯中掙扎之際，八萬日元只是杯水車薪而已，不足以說服人們生一個孩子。
還有人指出，簡單地把錢扔在這個問題上，正如過去反覆嘗試過的那樣，不太可能成為解決方案。
目前，日本的新生兒父母在孩子出生時可獲得42萬日元的一次性補貼。負責醫療衞生和社會保障的厚生勞動省已建議將這一數字提高到50萬日元。據瞭解，新的補貼方案將在下一個財政年度開始時，即2023年4月1日開始實施。
人口出生率跌跌跌
這一舉措是在令人擔憂的最新日本人口統計數據發表之後提出的。
2021年日本人口數為1.257億，比2017年的峰值1.28億有所下降。而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之前，醫學雜誌《柳葉刀》的一項研究預測，到本世紀末，日本的總人口將縮減到5300萬人。
近幾十年來，日本人一直選擇晚婚晚育，這在很大程度上是出於經濟上的考慮，是一個有意做出的決定。
鑑於疫情帶來的困境以及烏克蘭戰爭對全球經濟的影響，這一數據看起來已經相當可觀了。
根據厚生勞動省在9月中旬發布的數據，今年前6個月只有38萬4942名嬰兒出生，比去年同期下降了5％。
該部門預計，今年全年的新生兒總數將低於去年的81萬1604人，幾乎可以肯定低於80萬人，這將是自1899年中央政府開始收集發布數據以來的第一次。
養娃太花錢了
來自東京的家庭主婦綾子（Ayako）說：「當我的兒子出生時，政府給我們的錢肯定是有幫助的，我們很感激，但它仍然不足以支付我所有的住院費用。」她不願透露自己的姓氏。
綾子的情況在一定程度上因為她需要剖腹產而變得複雜。但據《每日新聞》報導，在日本生孩子的平均費用在47.3萬日元左右。
「我們曾討論過再要一個孩子，我們也想這樣做，但目前我和我丈夫的結論是，這真的不可能。」綾子告訴《德國之聲》，「我想說的是，8萬日元會很有用，但這在現實中能管多久呢？」
「嬰兒需要衣服和食物。而且他們很快就長大了，需要的東西更多。」她說，「我請假帶娃，這影響了我們的收入數額。雖然我的丈夫有一份穩定的工作，收入與疫情前一樣，但最近幾個月日用食品和燃料等方面的成本一直在急劇上升。」
政府的措施太短視
日本國家政府、地區政府和許多地方政府都提出了旨在鼓勵生育的激勵措施——包括提供汽車，甚至在人口減少嚴重的農村地區提供免租金的房屋——但大多數只是承諾給錢。
京都同志社大學的分析師和經濟學教授濱紀子（Noriko Hama）說，這是一種短視的措施，未能解決當今日本年輕夫婦面臨的更廣泛問題。
「這不會神奇地解決日本作為一個國家所面臨的問題。」她說：「這不是一個僅僅向年輕夫婦扔錢就能讓他們多生孩子的問題。這是一個社會基礎設施薄弱的問題，讓人們有足夠的安全感去生孩子。」
她指出，「目前，人們對他們的育兒環境不滿意，除非這種情況得到改善，否則出生率將不會恢復。」
濱紀子教授指出，日本的托兒所長期以來一直缺少為上班族父母提供的名額，原因是孩子太少，這很有諷刺意味。而學校的活動、運動項目和課外小組也要花錢。
政府什麼時候能接地氣？
一個主要的成本與孩子的額外課程有關。上這些學校才能確保孩子進入一所好高中，然後升入一所好大學。
在日本，高等教育通常持續四年，可能是家庭資源的主要消耗時期，即使孩子勤工儉學也會入不敷出。
濱紀子教授說，由於十多年來薪水基本沒有變化，而日常費用隨著通貨膨脹而上升，現在壓力比以往任何時候都大。
「典型的情況是，又有一個政府提出方案：在這個問題上投入足夠的資金，那麼問題就會迎刃而解。」她說，「我想他們完全脫離了普通日本人的現實，沒有感受到他們的不安全感、恐懼和需求。」
她認為，「除非我們有一個確實意識到公眾需求的政府，否則這種情況將永遠不會改變。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。