2022/12/24,
性別

愛與訐譙（kanʟ-kiau⊦）：台灣搖滾樂中的混合陽剛特質，有包含性別正義嗎？⁣

愛與訐譙（kanʟ-kiau⊦）：台灣搖滾樂中的混合陽剛特質，有包含性別正義嗎？⁣
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

從90年代至今，台灣的搖滾樂團以「異議之聲」打破了許多規訓也在追求正義的路上努力，然而所謂的「正義」包含國族、階級、文化，有包含性別正義嗎？⁣陽剛特質已經產生質變，我們正面臨霸權型和混合性陽剛特質同時並存、彼此競逐與補充的時代，而這樣的多元並陳，能如何帶我們走向更開拓的關懷與倡議？

文：林苗玄⁣

先前匿名投稿粉專「靠北樂手」一則貼文引起譁然：「滅火器幫民進黨寫歌，終於露出馬腳了齁。」[1] 其實自解嚴以來，台灣地下音樂和社會運動扣連在一起，兩者都懷抱對社會的期許。無論競選或社會運動，一首具號召力「反抗的歌曲」能夠有效凝聚群眾。其中體現什麼國族、性別、階級的政治意識？⁣

親愛的媽媽，請你毋通煩惱我。原諒我，行袂開跤，我欲去對抗袂當原諒的人。⁣

歹勢啦，愛人啊，袂當陪你去看電影。原諒我，行袂開跤，我欲去對抗欺負咱的人。

——滅火器〈島嶼天光〉⁣

2014年滅火器樂團和台北藝術大學學生共同為太陽花學運創作了歌曲〈島嶼天光〉。歌詞開頭呈現男性積極參與社會／國族運動，而為參與抗爭運動，他們必須捨棄身邊的女性（母親或愛人），藉由這個被拋棄的無聲女性襯托男性運動者為國家的犧牲奉獻。這樣的論述，從1995到2014年跨世代的被書寫。⁣

台灣搖滾樂的政治性⁣

戒嚴時期，除了政治空間的緊縮，台灣人聽的音樂、看的媒體，在發行前都受到嚴格控管。1987年國民政府結束了在台灣實施38年的戒嚴，歌曲審查制度較為寬鬆，直至1990年新聞局禁歌審查制度才宣告結束。

解嚴前一年「水晶唱片」成立，隔年將地下樂團的概念引進台灣，承辦了第一屆「台北新音樂節」，建立第一批台灣地下樂團的發聲管道。[2] 法規的鬆綁加上空間的產生，台灣地下音樂文化開始蓬勃發展。⁣

當時的樂團，試圖打破歌曲查禁時期的種種規訓，不管是對於國家機器的不滿亦或是個人主義強烈的展現，而最重要的是——發出異議之聲。

地下音樂文化與台灣社會運動緊緊相扣，從1990年野百合運動、1999年反水庫運動、2014年太陽花運動到2017年爭取原住民傳統領域的運動，「反抗的歌曲」在現場被傳唱著。這些反抗的歌曲，因為社會運動而被產出，產出之後作為社會運動動員的力量，其中承載怎樣的國族、性別、階級政治意識呢？ ⁣

不只是肌肉，歌詞裡的混合性陽剛特質⁣

學者McDowell研究美國的龐克搖滾樂團發現，樂團並不強調「肌肉發達」的陽剛特質，而呈現一種既剛強又溫柔的「混合陽剛特質」（hybrid masculinities）。⁣

他認為這些樂團將「邊緣化男性氣質」以及「女性氣質相關元素」融入男性身份，透過構建侵略性和愛的混合陽剛特質，創造了新的男性領域。在這個新的領域中，他們更加團結、友愛，但同時排除了女性和男同性戀，進而維繫了異性戀男性的霸權位置。[3]⁣

在台灣，搖滾樂團創作社會／國族運動的歌曲，也看見混合陽剛特質的呈現。「濁水溪公社」主唱小柯曾表示，要達到性的自由，才有辦法觀察到社會其他層面的缺失。[4] 濁水溪公社認為性論述是召喚聽眾覺醒最根本的方式，他們以此出發，帶出國族議題和其他社會議題的討論，其歌曲皆以性（男性的性）為主，敘述打手槍的男性、不舉的男性、男性對女性的性慾望。⁣

歌曲敘說著在主流社會不得志的男性，展示男性的脆弱，表達對邊緣男性的關懷及支持。然而同時，又展現了男性的剛硬。例如專輯《台客的復仇》曲風融合西方龐克搖滾以及台灣民間通俗元素（布袋戲、歌仔戲、電台賣藥節目、出殯陣頭、電子花車等），以此向聽眾表示他們的音樂、生活態度、行為、表演方式就是「台客」。⁣

濁水溪公社以台客宣言對抗視台灣本土文化為劣等的思想，將專輯名稱命名為《台客的復仇》——對抗國民政府歧視台灣本土文化的復仇。歌曲中表現出有愛、脆弱但又剛硬的多元男性形象，然而女性卻在的歌詞中成為是被物化及客體化的對象——歌詞呈現男性在「國家」當中，而女性在「愛情」當中的圖像。⁣

〈我怎麼哭了〉一曲敘述男性懷抱滿腹的理想，為了正義離開家鄉上街頭抗議，而女性則是留在家鄉，受限於私領域，只是用以襯托男性參與社運而必須捨棄的犧牲品。如同2014年滅火器〈島嶼天光〉所使用的敘述模式。⁣

現場製造的混合性陽剛特質⁣

濁水溪公社的死忠樂迷自稱「農友」，在演出現場，樂團成員會和農友共同發聲、產生論述，不只是製造混亂，他們在現場打造「反抗的場域」，一個與主流對抗的位置。⁣⁣

表演途中主唱小柯會將麥克風遞給台下的觀眾，並告訴大家在這個空間不要有禮貌，只要有謾罵。台下的觀眾拿到麥克風後大多的言論都是圍繞著政治，不是嚴肅的批判，大多是對於政治人物在性事上的揶揄。⁣

這樣的做法打破了樂手和樂迷的位置，也打破了一般樂迷的聆聽經驗，最重要的是，打破了上對下的相處模式，不論你來是誰來自哪裡，都可以對著台上叫囂，發表任何意見。而不管你說了什麼，都會受到農友的支持和鼓勵。⁣

小柯曾在表演時故意反串模仿中國人或演唱「中華民國頌」，這時台下的觀眾會朝舞台丟擲酒瓶、衛生紙等垃圾，表達自己對中國和中華民國政權的不爽。在抗議「馬習會」和反服貿的現場演出，小柯戴上面具，製作馬英九及習近平圖片，讓台下的樂迷上台褻瀆他。並繪製「習桶（統）馬圖」的海報，以男男性行為揶揄時任總統馬英九對中國的政治行為。⁣

濁水溪公社的演出現場，充斥愛（農友之間）和暴力（農友對反對者）的言語，然而那個愛，是異性戀男性之間的愛，以男男性行為作為對馬英九的攻擊，同時也攻擊著男同志（即使一直以來，他們的立場是支持同志權益的）。⁣

結論：我們必須走在更進步的路上⁣

從90年代至今，台灣的搖滾樂團以「異議之聲」打破了許多規訓也在追求正義的路上努力，然而所謂的「正義」包含國族、階級、文化，有包含性別正義嗎？⁣


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