《傲慢的堡壘》前言：「不論女男都生活在一起」，是時候讓美國人改變習慣的思考順序了

文：瑪莎．納思邦

對美國的男女而言，現在是一個革命的時代，最近出現的一連串證言，顯示美國社會從幾代以來一直隱藏著性暴力和性騷擾的文化。有太多、太多女性只被當作是供男性娛樂和使用的物件——她們的尊嚴被踐踏，她們內心的經歷遭到無視。

這個問題存在已久，而它現在正用一種新的方式來到眾人關注的鎂光燈下，激勵所有美國人不能忘記女性也需要正義、需要平等的尊重，這個需求已經被忽略太久了。美國社會的正確行徑和基本正義都還在未定之天。

2017年展開了#MeToo運動，它帶來的其實不是什麼新資訊。在超過50年的時間中，美國女性一直在訴說她們遭到性暴力和職場騷擾的故事，希望替所有女性追求正義，還有許多富創造力和堅定的律師與決策者，致力於重新形塑刑法和民法，以便更適合於解決性侵害（屬於刑事犯罪）和性騷擾的問題（性騷擾在美國屬於《一九六四年民權法案〔Civil Rights Act of 1964〕第七章》的範疇，它被定義為性別歧視的民事違法行為）。

本書的目的之一是說出一些經常被忽略的故事，讓我們理解美國通往正義的道路十分漫長，正義之路是由許多無名英雄堆砌而成，不只是最近的這些名人——雖然他／她們的貢獻當然也不可小覷。

美國這場未竟的性別平等革命多年來已經有所進展，#MeToo運動又帶來更多進步。不過要走到完全的可問責性（accountability），還有巨大的障礙。本書的第二個重要目的是標示出那些抵死不從的領域，並且分析何以他們如此抗拒改革。我認為貪婪是一大阻礙：那些看起來難以取代的男性和能夠為其他人賺進大把鈔票的男性（尤其是在運動界和藝術及媒體界），還是很可能規避完全的問責，得以掩蓋他們的罪行。

聯邦司法機構則是另一個同樣可以規避的領域——對那些利益攸關的人而言，其中的大人物似乎也同樣不可或缺——至少到很近期為止，這個領域的改革都還遠遠不夠。貪婪造成可問責性的缺陷，這需要制度和結構性的解決方針，我也會針對各個領域提出一些解決方針。

最重要的是，我認為傲慢的惡習依然存在，只把女性視為物件、不認為她們可以享有同等尊重和完全自主的想法，仍然是再常見不過。我將在後文詳細描述傲慢的邪惡包括認為自己優於其他人、其他人不是完全真實存在的人。美國歷史中幾個最深層的問題，在它們的源頭都可以發現這種邪惡——包括種族的傲慢和特權，還有對階級構成的冷漠和蔑視。

傲慢絕對會支配男女之間的關係。具優勢地位的男性拒絕承認女性是完整、平等的個人，也抗拒制定法律，讓女性捍衛身體的完整性、聲稱自己擁有主體性。就算已經計劃要制定這些法律了，許多男性仍然不願意受到規範，他們會創設自己的基地——能夠保護其傲慢的堡壘——繼續規避問責。

和其他重大的社會政治革命一樣，我們也正處於「最好的時代」，這意謂著完全正義的希望正在萌芽。但它也是「最壞的時代」——一個充滿痛苦和騷亂的時代——既定的模式遭到挑戰，但是人們對於如何前進還充滿不確定，而且通常兩方都感到憤怒（這是因為對於過去的不正義和面臨巨大的改變）。狄更斯（Charles Dickens）在描述法國大革命時，也是說它有這兩種特徵，當時他發現正義的推力可能會使報復性的情緒爆發，那將無益於正義，而且其實會妨礙人類的進步。

我們的時代存在類似的危險，這無關男女。在我們的時代，女性可以清晰和自豪的發聲、要求正義與尊重。也有某些男性以恐懼和憤怒作為回應，為他們失去的特權感到憤慨不已，並將女性主義妖魔化成造成他們不滿的源頭。可惜的是，在這個時代，也有些女性不只要求平等的尊重，她們似乎也以報復為樂。這些女性要的不是正義與和解的願景，她們寧可要一種災難式的前景，她們極力貶低從前的壓迫者，並宣揚這種看法才是正義的。

不。正義與這截然不同，需要細膩的區分、差別和前瞻性的策略，才能把交戰各方帶上和平的談判桌。我要指出這個議題和許多其他議題一樣，報復性的情緒絕無好處。我們——男性和女性——都需要往前跨進一個共享的未來，我們現在就需要開始建構那個未來，而不是專注在過去被加諸的痛苦。

這並不是說制度的解決方式不包括懲罰加害者。懲罰是有用的，通常也很必要，它可以嚇阻犯罪者、威懾其他人不要做出冒犯的事情、傳達社會最重要的規範，以及把良好行為的重要性教導給社會整體。但是懲罰要於法有據、要公平、要細膩，而且符合犯行的嚴重性，才能夠達到正當目標。

在我們的#MeToo運動中，就有部分案件的懲罰不夠細膩或是精準，用公眾羞辱取代了程序正義。也有大量論述不是在提倡和解，反而是在宣揚報復式的勝者心態。

Photo Credit: AP / 達志影像

我要跟隨伊麗莎白．卡迪．斯坦頓（Elizabeth Cady Stanton）和小馬丁．路德．金恩（Martin Luther King, Jr.）的領導發起革命，完全承認所有人都享有平等的人性尊嚴，並且往前開創一個新的世界，一個——照金恩的說法——「不論男女都生活在一起」的世界，但是我要改成「不論女男都生活在一起」，因為現在，是時候讓美國人改變習慣的思考順序了。簡而言之，這是一本關於正義的書，而正義是為了尋求和解與共享未來。