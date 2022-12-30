《上班心好累》：無法開心投入熱愛的事物之中？四點自我檢查是否出現心理失調

文：尾林譽史

心理失調＝心理水位下降時，會無論怎麼做都提不起精神，任誰都會煩惱該如何是好。

然而，和一般的身體狀況不佳有所不同，人們往往會對上診所就醫感到遲疑，大多是因為對精神科的成見與誤解所致。

說到精神疾病，過去主要是指思覺失調症（舊名：精神分裂症），一般認為此病必須長期住院，且一旦患病就再也無法恢復正常。明明醫學日新月異，社會也有所轉變，唯獨這種印象仍根深柢固。

如今，精神疾病主要是指憂鬱症與適應障礙症。

只要確實治療並調整環境，這兩類疾病都是可以治癒的。

如果無精打采而鬱鬱寡歡，食慾不振又持續難以安眠，二話不說先去趟診所再說。

首要之務是先試著檢視自己當下的狀態！

如果對身體的抗議視若無睹而繼續勉強自己，心理方面會開始出現症狀

心理失調有憂鬱症、抑鬱狀態等各式各樣的稱呼，不過理解這種心理水位下降的狀態是怎麼一回事才是最重要的。

因為精神上或肉體上的壓力導致大腦變得無法正常運作，一般稱這樣的狀態為憂鬱症。這是由於血清素等神經傳導物質枯竭，致使心理水位下降。

在大多數的情況下，人體在心理失調之前就會發出悲鳴。

比如頭痛或耳鳴逐漸加重等，每個人身體所發出的疲勞訊號各有不同。

以我來說，一旦開始疲累，左眼眼瞼就會痙攣而抽動，或是指尖冒出水泡等，有些人則是出現口腔炎或膀胱炎。

即便身體發出了這類疲勞訊號，有時仍無可避免地要對這些悲鳴或抗議視而不見，繼續努力不懈。

然而，持續努力而超出某個極限值後，心理方面會逐漸出現症狀，如蒙上一層陰影般。心理失調便是以這樣的感覺發生的。

你的心理失調了嗎？

以下試著列舉了四個項目，用來檢視自己是否已經陷入心理失調或抑鬱狀態。

這幾點也是我對來診所就醫的病人必問的事項。

請留意下述四個項目的狀態是否已持續超過兩週。

1. 總覺得悶悶不樂

你是否總覺得有些鬱悶？比如莫名覺得心情不暢快、即便想做點什麼也缺乏幹勁，或是無論做什麼事，心情都像烏雲密布的天空般晦暗不明。

請試著想一想，相較於往常的自己，現在的情緒是否總是莫名陰鬱或是不暢快？

2. 最近都無法開心投入熱愛的事物之中

是否能開心投入感興趣的事物之中也是一大關鍵。

熱愛的事物、令人忘卻時間沉迷其中的事物，會讓人只要有空就想去做或工作結束後就想去做。

比如每天都花好幾個小時玩遊戲，或是不禁長時間觀看棒球或喜歡的藝人影片等。

一旦處於低水位狀態，有些人只看15分鐘左右的影片就不看了，有些人甚至連播放的意願都消失殆盡。

應該也有些人寧可一直躺平也不想做其他事。

3. 三大慾望減弱

針對三大慾望中的睡眠，一般的詢問方式是問「你睡得好嗎？」，但是僅憑這點或許很難掌握某些狀況。

是否能順利入睡？ 會不會中途醒來？ 會不會過於早起？ 起床時是否覺得睡得很好？

建議試著依照上述四點來思考。

如果對任一項的答案有所遲疑，就表示你睡得並不好。

尤其第四項的「是否覺得睡得很好」格外重要。

接著是關於食慾，這點也會因人而異，有人食量小，有人食量大。飲食習慣也各有不同，有些人1天只吃1餐，有些人則是少量多餐。

關鍵在於以個人原本的飲食習慣來做比較，確認食慾是否下降。

最後是第三種，我在診察時也會確認其性慾的有無，尤其當病人是男性時。

這是因為，人在心理水位下降時，性慾多半也會減退。

有些情況下，即便從抑鬱狀態恢復了，最終仍未能擺脫性功能障礙。

以多種層面來說，生活品質都會下降，所以本人理應確認這一點。

4. 嫌麻煩而提不起勁

再進一步確認，是否會嫌麻煩或有倦怠感呢？是否做任何事都感到疲倦或提不起勁？具體來說，就是沒動力去打掃、整理或準備三餐等。

有些人即便想吃點什麼，也會覺得出門購買、打開便當包裝或加熱都很麻煩而吃不下。這並非沒食慾，而是強烈嫌麻煩。最後甚至連洗澡或上廁所都會覺得費勁。

是否不想與人交談？覺得與人相處令人厭煩？收到LINE的訊息後，即便認為非回覆不可，仍會覺得麻煩而想拖延？

無論是哪一種情況，時間長短是關鍵。

「肚子餓了，冰箱裡什麼都沒有，必須去買點什麼，但好討厭淋濕喔，乾脆1餐不吃好了。」

如果只有在下雨的日子才會產生這種念頭，則不符合。

應該檢視的是，這樣的狀態是否已持續了2週以上。

目前舉出的4種狀態如果只是暫時出現，則不被視為抑鬱症。判斷的依據在於是否有症狀且該症狀已持續了一段時間。

如果該狀態已經持續超過2週，就不能置之不理，最好稍微停下腳步，思考是否有必要好好休息？是否應該在日常生活上費些心思？或是根據情況展開治療等等。

書籍介紹

本文摘錄自《上班心好累……不當厭世社畜了！精神科醫生專為上班族所寫的心理健康書》，台灣東販出版

作者：尾林譽史

譯者：童小芳

忙於工作的你，是否具有以下4項狀態，且已持續超過2週？

① 總覺得悶悶不樂：請試著想一想，相較於往常的自己，現在的情緒是否總是莫名陰鬱或是不暢快？

② 最近都無法開心投入熱愛的事物之中：熱愛的事物、令人忘卻時間沉迷其中的事物，會讓人只要有空就想去做或工作結束後就想去做。比如每天都花好幾個小時玩遊戲，或是不禁長時間觀看棒球或喜歡的藝人影片等。一旦心理處於低水位狀態，有些人只看15分鐘左右的影片就不看了，有些人甚至連播放的意願都消失殆盡。