《上班心好累》：無法開心投入熱愛的事物之中？四點自我檢查是否出現心理失調
我們想讓你知道的是
以下舉出的4種狀態如果只是暫時出現，則不被視為抑鬱症。判斷的依據在於是否有症狀且該症狀已持續了一段時間。如果該狀態已經持續超過2週，就不能置之不理，最好稍微停下腳步，思考是否有必要好好休息？是否應該在日常生活上費些心思？或是根據情況展開治療等等。
文：尾林譽史
心理失調＝心理水位下降時，會無論怎麼做都提不起精神，任誰都會煩惱該如何是好。
然而，和一般的身體狀況不佳有所不同，人們往往會對上診所就醫感到遲疑，大多是因為對精神科的成見與誤解所致。
說到精神疾病，過去主要是指思覺失調症（舊名：精神分裂症），一般認為此病必須長期住院，且一旦患病就再也無法恢復正常。明明醫學日新月異，社會也有所轉變，唯獨這種印象仍根深柢固。
如今，精神疾病主要是指憂鬱症與適應障礙症。
只要確實治療並調整環境，這兩類疾病都是可以治癒的。
如果無精打采而鬱鬱寡歡，食慾不振又持續難以安眠，二話不說先去趟診所再說。
首要之務是先試著檢視自己當下的狀態！
如果對身體的抗議視若無睹而繼續勉強自己，心理方面會開始出現症狀
心理失調有憂鬱症、抑鬱狀態等各式各樣的稱呼，不過理解這種心理水位下降的狀態是怎麼一回事才是最重要的。
因為精神上或肉體上的壓力導致大腦變得無法正常運作，一般稱這樣的狀態為憂鬱症。這是由於血清素等神經傳導物質枯竭，致使心理水位下降。
在大多數的情況下，人體在心理失調之前就會發出悲鳴。
比如頭痛或耳鳴逐漸加重等，每個人身體所發出的疲勞訊號各有不同。
以我來說，一旦開始疲累，左眼眼瞼就會痙攣而抽動，或是指尖冒出水泡等，有些人則是出現口腔炎或膀胱炎。
即便身體發出了這類疲勞訊號，有時仍無可避免地要對這些悲鳴或抗議視而不見，繼續努力不懈。
然而，持續努力而超出某個極限值後，心理方面會逐漸出現症狀，如蒙上一層陰影般。心理失調便是以這樣的感覺發生的。
你的心理失調了嗎？
以下試著列舉了四個項目，用來檢視自己是否已經陷入心理失調或抑鬱狀態。
這幾點也是我對來診所就醫的病人必問的事項。
請留意下述四個項目的狀態是否已持續超過兩週。
1. 總覺得悶悶不樂
你是否總覺得有些鬱悶？比如莫名覺得心情不暢快、即便想做點什麼也缺乏幹勁，或是無論做什麼事，心情都像烏雲密布的天空般晦暗不明。
請試著想一想，相較於往常的自己，現在的情緒是否總是莫名陰鬱或是不暢快？
2. 最近都無法開心投入熱愛的事物之中
是否能開心投入感興趣的事物之中也是一大關鍵。
熱愛的事物、令人忘卻時間沉迷其中的事物，會讓人只要有空就想去做或工作結束後就想去做。
比如每天都花好幾個小時玩遊戲，或是不禁長時間觀看棒球或喜歡的藝人影片等。
一旦處於低水位狀態，有些人只看15分鐘左右的影片就不看了，有些人甚至連播放的意願都消失殆盡。
應該也有些人寧可一直躺平也不想做其他事。
3. 三大慾望減弱
針對三大慾望中的睡眠，一般的詢問方式是問「你睡得好嗎？」，但是僅憑這點或許很難掌握某些狀況。
- 是否能順利入睡？
- 會不會中途醒來？
- 會不會過於早起？
- 起床時是否覺得睡得很好？
建議試著依照上述四點來思考。
如果對任一項的答案有所遲疑，就表示你睡得並不好。
尤其第四項的「是否覺得睡得很好」格外重要。
接著是關於食慾，這點也會因人而異，有人食量小，有人食量大。飲食習慣也各有不同，有些人1天只吃1餐，有些人則是少量多餐。
關鍵在於以個人原本的飲食習慣來做比較，確認食慾是否下降。
最後是第三種，我在診察時也會確認其性慾的有無，尤其當病人是男性時。
這是因為，人在心理水位下降時，性慾多半也會減退。
有些情況下，即便從抑鬱狀態恢復了，最終仍未能擺脫性功能障礙。
以多種層面來說，生活品質都會下降，所以本人理應確認這一點。
4. 嫌麻煩而提不起勁
再進一步確認，是否會嫌麻煩或有倦怠感呢？是否做任何事都感到疲倦或提不起勁？具體來說，就是沒動力去打掃、整理或準備三餐等。
有些人即便想吃點什麼，也會覺得出門購買、打開便當包裝或加熱都很麻煩而吃不下。這並非沒食慾，而是強烈嫌麻煩。最後甚至連洗澡或上廁所都會覺得費勁。
是否不想與人交談？覺得與人相處令人厭煩？收到LINE的訊息後，即便認為非回覆不可，仍會覺得麻煩而想拖延？
無論是哪一種情況，時間長短是關鍵。
「肚子餓了，冰箱裡什麼都沒有，必須去買點什麼，但好討厭淋濕喔，乾脆1餐不吃好了。」
如果只有在下雨的日子才會產生這種念頭，則不符合。
應該檢視的是，這樣的狀態是否已持續了2週以上。
目前舉出的4種狀態如果只是暫時出現，則不被視為抑鬱症。判斷的依據在於是否有症狀且該症狀已持續了一段時間。
如果該狀態已經持續超過2週，就不能置之不理，最好稍微停下腳步，思考是否有必要好好休息？是否應該在日常生活上費些心思？或是根據情況展開治療等等。
書籍介紹
本文摘錄自《上班心好累……不當厭世社畜了！精神科醫生專為上班族所寫的心理健康書》，台灣東販出版
作者：尾林譽史
譯者：童小芳
忙於工作的你，是否具有以下4項狀態，且已持續超過2週？
① 總覺得悶悶不樂：請試著想一想，相較於往常的自己，現在的情緒是否總是莫名陰鬱或是不暢快？
② 最近都無法開心投入熱愛的事物之中：熱愛的事物、令人忘卻時間沉迷其中的事物，會讓人只要有空就想去做或工作結束後就想去做。比如每天都花好幾個小時玩遊戲，或是不禁長時間觀看棒球或喜歡的藝人影片等。一旦心理處於低水位狀態，有些人只看15分鐘左右的影片就不看了，有些人甚至連播放的意願都消失殆盡。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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