中國一帶一路受挫：印尼雅萬高鐵工程列車脫軌致2死4傷，遭官方勒令停工

（中央社）中國「一帶一路」在印尼的指標計畫雅萬高鐵日前發生工程列車出軌，造成2名中國工人死亡及4人受傷，當局下令暫時停工以調查事故原因。印尼國會議員向中央社表示，雅萬高鐵工安事故多，要求政府必須重新審查這項計畫。

負責建設雅萬高鐵的印尼中國高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）昨天向媒體證實，18日下午5點左右，一輛工作列車出軌，導致兩名外國技術工人死亡。

KCIC透過聲明向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示：「KCIC一直與有關方面協調處理這起事件，也一直配合當局對事件的調查。」

全長142.3公里的雅萬高鐵連接雅加達及萬隆（Bandung）兩大城市，由中國技術製造，是東南亞首條高速鐵路，為中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程。

Breaking! Train derailment on Jakarta-Bandung high speed rail project. Two Chinese technicians have been killed.



The train derailed is not the bullet train to be used for HSR. Police investigating. pic.twitter.com/u5tXtnUnsX — Carl Zha (@CarlZha) December 20, 2022

印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）在新聞稿中表示，這起事故目前共造成6人死傷，包括2人死亡、4人輕重傷。印尼「時代報」（Tempo）今天報導，KCIC執行長德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）表示，這6人都是中國公民，重傷者仍在醫院接受治療。

這起工安事件發生後，交通部下令雅萬高鐵暫時停工。阿迪塔指出，「根據相關法規，施工將會暫時停止，以進一步調查」，一旦調查結束，將制定一份建議書，做為如何提高高鐵建設計畫安全的指引。

針對這起事故，國會議員及專家紛紛呼籲印尼政府，應重新審視雅萬高鐵工程的安全問題。伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）國會議員蘇爾亞迪（Suryadi Jaya Purnama）接受中央社訪問指出：「印尼政府應重新審視雅萬高鐵計畫並重新談判。」

蘇爾亞迪說，工程之前曾造成印尼國營石油公司（Pertamina）的天然氣管道受損而爆炸，也曾發生橋墩搬移過程中倒塌，撞倒兩個挖土機等事故。他要求警方詳細調查事故原因，且KCIC必須為事故負責，並在之後的每項工作貫徹安全規定。

印尼交通協會（MTI）觀察員阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）指出，在這種情況下，必須延後完工期限。他認為，事故源自於KCIC急於在2023年6月期限前完工。

這起工安事故也代表中國在印尼的「一帶一路」倡議再次受挫。早前雅萬高鐵的完工日期已不斷延後，原訂2019年完工，卻因疫情及土地徵收等問題而延至2023年。另外，成本超支也是很大爭議。

中國最初提出的雅萬高鐵造價為55億美元（約新台幣1692億元），且保證無須印尼政府出資或擔保，後來增加到約60億美元，由中國國家開發銀行（China Development Bank ）貸款75%，還款期40年，寬限期10年，印尼中國高鐵公司籌措25%。

不過隨著工程延宕，印尼政府最後也被迫投入預算。當地媒體稱，目前雅萬高鐵計畫成本已達到75億美元。

Photo Credit: 中央社 圖為與印尼國營鐵道平行的高鐵工程路 段。照片攝於2021年10月18日

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範