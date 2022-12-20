嘲諷「跟瘋」世足沒有比較高尚，實際上就是在罵台灣人欠缺民族自尊心
我們想讓你知道的是
在這一個月的卡達足球熱潮中，身邊是不是出現很多以前從未關注過足球，現在卻將英、法、巴西、阿根廷等國的主將背琅琅上口的朋友呢？「跟風仔」所謂何來，摒棄這些人會顯得自己更高尚嗎？
持續一個月的2022年世界盃，在阿根廷隊由當代球王梅西的帶領下，驚險戰勝法國拿下金盃，一場童話般的完美結局，宣告四年一度的全球最大盛事，就此結束。
新聞或社群媒體上，世足狂潮淹沒了整個版面。無論是看足球的人或只是蹭熱潮的人，時不時都會發文、留言討論。而運彩投注站湧進大大小小不分年齡層的人瘋狂投注，彷彿是攸關生死的大事。當然也很多老球迷或旁觀者看不下去，認為台灣人就是愛跟風，平常根本不看足球，為此冷嘲熱諷。
但台灣人之所以每四年一次瘋迷世界盃，有其道理。理由自不為道德高尚、日子好過，或驕傲自滿的人所接受。但卻反應了台灣人的處境、心態，與需要。
尋求參與感
太久遠的事姑且不論。台灣轉播世界盃，最早是1982年西班牙世界盃，由華視連續轉播五屆（後來改其他平台轉播）。當時是老三台跟平面媒體發達的年代，世足風雲如故事或娛樂節目一般，成為資訊封閉的台灣人，得以一窺世界最受歡迎運動的盛況。
在網際網路興起、資訊爆炸之前的時代，世界盃當然是童話般的存在，對除了國球外，運動貧瘠的台灣來說，就是世界大事（但與台灣無關）的存在而已。
台灣人初始關注世界盃，是一種「亞細亞的孤兒」的心態。彼時外來政權的統治日薄西山，台灣人開始產生本土化的認同，在退出聯合國後，逐漸認知到自己與中國無關，且失去了一切可能的國際地位與交流。
當時經濟起飛正當開始，台灣人無論是個體或國族的構成，充滿一切可能與想像，便想融入世界，想要追求「認同」與「歸屬感」。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
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