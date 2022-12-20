嘲諷「跟瘋」世足沒有比較高尚，實際上就是在罵台灣人欠缺民族自尊心

持續一個月的2022年世界盃，在阿根廷隊由當代球王梅西的帶領下，驚險戰勝法國拿下金盃，一場童話般的完美結局，宣告四年一度的全球最大盛事，就此結束。

新聞或社群媒體上，世足狂潮淹沒了整個版面。無論是看足球的人或只是蹭熱潮的人，時不時都會發文、留言討論。而運彩投注站湧進大大小小不分年齡層的人瘋狂投注，彷彿是攸關生死的大事。當然也很多老球迷或旁觀者看不下去，認為台灣人就是愛跟風，平常根本不看足球，為此冷嘲熱諷。

但台灣人之所以每四年一次瘋迷世界盃，有其道理。理由自不為道德高尚、日子好過，或驕傲自滿的人所接受。但卻反應了台灣人的處境、心態，與需要。

尋求參與感

太久遠的事姑且不論。台灣轉播世界盃，最早是1982年西班牙世界盃，由華視連續轉播五屆（後來改其他平台轉播）。當時是老三台跟平面媒體發達的年代，世足風雲如故事或娛樂節目一般，成為資訊封閉的台灣人，得以一窺世界最受歡迎運動的盛況。

在網際網路興起、資訊爆炸之前的時代，世界盃當然是童話般的存在，對除了國球外，運動貧瘠的台灣來說，就是世界大事（但與台灣無關）的存在而已。

台灣人初始關注世界盃，是一種「亞細亞的孤兒」的心態。彼時外來政權的統治日薄西山，台灣人開始產生本土化的認同，在退出聯合國後，逐漸認知到自己與中國無關，且失去了一切可能的國際地位與交流。

當時經濟起飛正當開始，台灣人無論是個體或國族的構成，充滿一切可能與想像，便想融入世界，想要追求「認同」與「歸屬感」。