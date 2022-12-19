2022/12/19,
運動

2022世界盃：阿根廷靠教練部署奪冠？法國為何「失常」了1小時？

2022世界盃：阿根廷靠教練部署奪冠？法國為何「失常」了1小時？
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

足球賽事有很多情況，不能夠由教練部署來解釋的。但當下輿論總喜歡將教練的決定和部署無限放大。有理由懷疑，由法國隊追成一比二到下半場結束時，史卡朗尼以至整個教練團都嚇到呆了，而無辦法作任何調動。

奪冠靠防守？

銅牆鐵壁是奪冠的基本條件，似是近年的共識。但很明顯這觀念不適用於今屆賽事。無論是阿根廷還是法國，其防守都與「穩健」有很大距離。決賽第一個入球，除了可以質疑丹比利（Ousmane Dembele）的防守能力，也要問為何沒有其他法國球員能適時包抄，讓迪馬尼亞（Di Maria）可以如此推入禁區爭得十二碼？

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Photo Credit: AP/ 達志影像
丹比利鹵莽出腳勾跌迪馬里亞。

法國取得的第一個十二碼和阿根廷進的第三球，都源於「求其一腳」。前者是奧達文迪（Nicolas Otamendi）被高路姆阿尼（Randal Kolo Muani）後發先至繼而犯規；後者則是華拉尼（Raphael Varane）眼神防守讓阿根廷球員在禁區頂控好皮球。麥巴比（Mbappe）射成二比二的一球當然厲害，但摩連拿（Nahuel Molina）責無旁貸。

法國在今屆比賽只曾對摩洛哥是保持不失，而大概不少球迷會認同：摩洛哥當天不是沒有入球良機。

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法國在決賽全靠「麥總」將球賽推至互射12碼階段。

阿根廷雖然有三場沒有失球，但防守球員的個人能力真的不是一流水平。其實奧達文迪很「好運」，因為加時下半場補時高路姆阿尼的單刀球，也是他的失位造成。如果近年不是出了守門員達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），這一場美斯（Messi）應沒法「黑袍加身」了，而阿根廷對澳洲一戰也起碼要踢至加時。

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近年快速上位的達米安馬天尼斯是阿根廷先後奪得美洲盃及世界盃的功臣。

結果決定一切

美斯登基、史卡朗尼（Lionel Scaloni）在球隊首戰出師不利下靠多番變陣成功扭轉局面，這將是2022年男足世界盃的故事。但如果穿起斗篷捧盃的是羅里斯（Hugo Lloris），美斯被高文（Kingsley Coman）搶走腳下球的一刻，又是否當代足球史上的轉捩點？

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史卡朗尼（右一）幾乎想親自落場踢。

十六強對澳洲，阿根廷兩球領先下差點被追平。八強對荷蘭，阿根廷兩球領先下被追平。決賽對法國，阿根廷兩球領先下被追平。決賽加時下半場，阿根廷一球領先下先被追平，再幾乎反勝為敗。

要強調的是，足球賽事有很多情況，不能夠由教練部署來解釋的。但當下輿論總喜歡將教練的決定和部署無限放大。

有理由懷疑，由法國隊追成一比二到下半場結束時，史卡朗尼以至整個教練團都嚇到呆了，而無辦法作任何調動。要迪保羅（Rodrigo De Paul）幾乎一人踢兩個位置，又是否令他下半場中後段水平急跌的主因？當然，既然阿根廷贏了，我們只需要記住：迪馬尼亞任正選左翼是神來之筆！

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迪馬尼亞在決賽突任正選更入球，令人意外。

法國之失常……

首先，拜託別再懷疑法國隊球員中了MERS（中東呼吸症候群），那是一種死亡率高達三成以上的病毒……在法國隊博得第一個十二碼球前，決賽場面就像一九九八年的那場決賽：一隊氣勢如虹，另一方顯然失常。如果法國隊的失常是因為病毒，又怎樣解釋他們在下半場最後二十多分鐘的演出？

賽前我吹捧基沙文（Antoine Griezmann），而他也是失常球員之一。踢了逾一小時，法國隊在後場組織攻勢顯然困難，卻不見他如之前的比賽般，利用自己的個人能力來解決這問題。但到六十分鐘左右，基沙文突然上力，有一次真的是靠他的走動、串連帶動出一波攻勢。接著，他被換走了。與此同時，拉比奧（Adrien Rabiot）也開始脫胎換骨起來。迪甘斯換入卡馬雲加（Eduardo Camavinga）串演左後衛，再將麥巴比移回偏左位置，是奏效的。

但以上能解釋之前那一小時的失常嗎？

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拉比奧等法國球員在決賽打了超過一小時才上力。

半場休息時，原來迪甘斯破例接受了法國電視台的半場訪問，他在訪問中抱怨球員的態度和對阿根廷強度的回應不夠好。如果單純是健康原因，接受訪問會有用嗎？

到底發生了甚麼事？但後來球賽演變成史上最戲劇性的世界盃決賽，還會有人深究嗎？

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美斯終奪得世界盃圓夢。

（標題為編輯所擬，原標題為「就阿根廷三奪世界盃的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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