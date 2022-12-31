2022/12/31,
社會

金門縣漁會成立70週年：處處受限的戰地漁業，如何保障漁民行政、經濟、教育與社會權利？

金門縣漁會成立70週年：處處受限的戰地漁業，如何保障漁民行政、經濟、教育與社會權利？
金門海岸邊的士兵與漁民正在進行貨物的補給工作。｜Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供

我們想讓你知道的是

金門縣漁會經常辦理漁產競賽，讓漁民切磋技藝，在每年7月1日舉行的「漁民節」公開表揚，獎勵捕撈漁獲數量最多的漁民。同時，舉辦模範漁民徵選，在「漁民節」表揚優秀漁民，以此方式凝聚漁民向心力，促進漁民合作關係。

金門四周環海，早期居民多從事漁業，或以養蚵、曬鹽維生。1949年，國軍在古寧頭戰役後進駐金門，厲行軍事管制，漁民雖能出海捕魚，卻受到嚴格管控。隨著金門漁會的設置，肩負照顧漁民生活，扶植漁業發展，推動漁業現代化建設，也讓金門漁業邁向新的里程碑。

金門位居中國東南沿海，早期居民依海維生，後來過海移往東南亞及世界各地，造就著名的「僑鄉文化」。1949年，古寧頭戰役以降，受到國共對峙影響，金門落實軍事管制，漁民無法獨立自主，漁業生產大受影響，甚至陷入停滯狀態。不久後，作為漁民基層組織的「漁會」應運而生。

金門縣漁會之成立，肇因於美國安全總署中國分署署長施幹克博士（Dr. Hubert G. Schenck），與中國農業復興聯合委員會（簡稱農復會）主任委員蔣夢麟等人，組成農業考察團前往金門考察，並做成調查報告，針對金門漁業發展提出建議，例如，酌量補充漁具、各式材料，改善漁民生活，以及設立漁業組織。

有鑑於此，當時金門行政公署籌設漁會以發展地方漁業。1953年，該公署改制為金門縣政府，金門縣漁會也在此時成立，作為政府與漁民之間溝通的橋樑。在漁會組織運作下，積極從事漁具、漁船結構改良，提供漁民低利率貸款與周轉金服務，進行各項漁業建設，引領金門漁業進入一個新階段。

漁會是最基層的漁民組織，根據我國《漁會法》第1條規定：「漁會以保障漁民權益，提高漁民知識技能，增加漁業生產收益，改善漁民生活，促進漁業現代化及謀其發展為宗旨」。據此，《金門縣漁會章程》第2條開宗明義提及：「本會以保障漁民權益，增進其智識技能、增加生產、改善其生活，並謀漁業之發展為宗旨」。換言之，金門縣漁會設立後，成為漁民有力的後盾，讓漁民有管道可以爭取協助，改善漁具、漁筏，並提升捕撈技術。

綜觀金門縣漁會的功能，簡單來說，是以服務漁民以及調節漁產兩項為主要工作。為了確保新鮮漁獲的供應，漁會受惠於農復會提供援助，先後完成魚市場和冷藏庫的建置。從「金門縣漁會業務計畫」觀察，魚市場落成後，成為漁會營運重心，透過革新不斷增進漁民福利（圖1）。漁會興建製冰廠嘉惠漁民，直接供應冰塊保持漁獲新鮮度，讓漁民不必再為了冰塊，必須奔波到澎湖購買、載運。

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Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供
圖1：金門縣漁會業務計畫。

漁會為保障漁民權利，對於漁產交易也進行改革，禁止漁民私下將撈獲魚類販售魚商，規定必須送往魚市場公開標售，保障漁民不再遭到魚商的剝削。漁會還肩負漁業技術推廣與指導、提供漁業貸款、進行漁村建設、漁船與船員證照換發申請、漁船買賣等多項任務。整體而言，漁會的功能包羅萬象，與漁民生產作業及日常生活密切相關。

金門縣漁會為保障漁民「行政、經濟、教育與社會」權利，必須獲得政府各部門協助，以及彼此分工合作，才能達到目標。漁會成立之後，對各級組織、會員編制、代表大會選舉、編組都擬定相關規範。漁會根據《漁會法》規定，設有會員代表大會（置理事會、理事長、總幹事），作為漁會最高權力機構，並設有監事會（置常務監事）以落實監督工作。

會員是組織漁會的基礎，由漁民申請參加（甲、乙類會員、會員代表）；會員代表大會的理事會、監事會是由入會漁民選舉產生。該漁會組織也設有會務部、推廣部、供銷部、財務部、烈嶼辦事處、魚市場、漁業通訊電台，各司其職，分工合作，共同維繫漁會運作，以發揮服務漁民、調節漁產的兩大功能。

在戒嚴時期，金門縣漁民也被納入戰備國家體制的一環。為因應戰時需求，漁民及漁船必須配合政府政策，編組納入民防組織，進行漁民組訓任務。金門縣漁會必須聽令政府，配合政府政策，舉辦政令宣傳活動，例如推廣毋忘在莒運動，宣傳「守時、守分、守法、守信、守密」精神原則，要求漁民堅定立場，勇敢擔當復國重任。

另外，漁會也必須配合推行中華文化復興運動，向漁民宣導「國民生活須知」、積極革新社會風氣、實施專題研討、辦理四書研究會等。簡單地說，只要金門縣政府有任何政令宣導，漁會都要不遺餘力配合，推行各式各樣運動，引導漁民對國家忠誠，擁護領袖。

金門位處戰地前線，漁民想要出海捕魚並非容易之事。當時，政府對漁民出海作業有嚴格的管制，明確規範捕撈漁具、出海時間（日間、夜間出海）、作業程序及區域以及身分認證。具體來說，漁民必須先在漁會的協助下，向金門縣政府申請漁民證，拿到漁民證才能獲得出海資格（圖2）。出海時，必須接受安全檢查，要向海防衛哨領取旗號與暗號訊息，否則不准許出海；出海後，必須依規定在特定的作業區域活動，與海岸邊衛兵保持聯繫、互通訊號，防止被當作匪諜而遭到槍砲相對。由此可知，身處戰地前線的漁民，與中國的距離近在咫尺，海岸安全防衛相當嚴格。

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Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供
圖2：金門縣漁民證。

此外，漁民還需要時時刻刻牢記「漁民安全須知」與「漁民保密守則」，出入港口接受例行性的盤查，熟記各項聯絡信號、旗號；絕不越界捕魚，要準時返航；漁船作業行駛停泊要離開禁區、險區；查覺海上漁船有異狀要迅速反應等等。另，漁民還要進行編組，同組的漁民互相規勸、考核，彼此監督；倘若發現同組漁民有不軌的預謀，要儘快如實反應，若是有叛逃的跡象，更要勸導制止，返航報告。即使漁民受到各種管控，但為了養家餬口、順利出海捕魚，只能恪守這些規範，做好保密防諜的工作。


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