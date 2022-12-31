金門縣漁會成立70週年：處處受限的戰地漁業，如何保障漁民行政、經濟、教育與社會權利？
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金門縣漁會經常辦理漁產競賽，讓漁民切磋技藝，在每年7月1日舉行的「漁民節」公開表揚，獎勵捕撈漁獲數量最多的漁民。同時，舉辦模範漁民徵選，在「漁民節」表揚優秀漁民，以此方式凝聚漁民向心力，促進漁民合作關係。
金門四周環海，早期居民多從事漁業，或以養蚵、曬鹽維生。1949年，國軍在古寧頭戰役後進駐金門，厲行軍事管制，漁民雖能出海捕魚，卻受到嚴格管控。隨著金門漁會的設置，肩負照顧漁民生活，扶植漁業發展，推動漁業現代化建設，也讓金門漁業邁向新的里程碑。
金門位居中國東南沿海，早期居民依海維生，後來過海移往東南亞及世界各地，造就著名的「僑鄉文化」。1949年，古寧頭戰役以降，受到國共對峙影響，金門落實軍事管制，漁民無法獨立自主，漁業生產大受影響，甚至陷入停滯狀態。不久後，作為漁民基層組織的「漁會」應運而生。
金門縣漁會之成立，肇因於美國安全總署中國分署署長施幹克博士（Dr. Hubert G. Schenck），與中國農業復興聯合委員會（簡稱農復會）主任委員蔣夢麟等人，組成農業考察團前往金門考察，並做成調查報告，針對金門漁業發展提出建議，例如，酌量補充漁具、各式材料，改善漁民生活，以及設立漁業組織。
有鑑於此，當時金門行政公署籌設漁會以發展地方漁業。1953年，該公署改制為金門縣政府，金門縣漁會也在此時成立，作為政府與漁民之間溝通的橋樑。在漁會組織運作下，積極從事漁具、漁船結構改良，提供漁民低利率貸款與周轉金服務，進行各項漁業建設，引領金門漁業進入一個新階段。
漁會是最基層的漁民組織，根據我國《漁會法》第1條規定：「漁會以保障漁民權益，提高漁民知識技能，增加漁業生產收益，改善漁民生活，促進漁業現代化及謀其發展為宗旨」。據此，《金門縣漁會章程》第2條開宗明義提及：「本會以保障漁民權益，增進其智識技能、增加生產、改善其生活，並謀漁業之發展為宗旨」。換言之，金門縣漁會設立後，成為漁民有力的後盾，讓漁民有管道可以爭取協助，改善漁具、漁筏，並提升捕撈技術。
綜觀金門縣漁會的功能，簡單來說，是以服務漁民以及調節漁產兩項為主要工作。為了確保新鮮漁獲的供應，漁會受惠於農復會提供援助，先後完成魚市場和冷藏庫的建置。從「金門縣漁會業務計畫」觀察，魚市場落成後，成為漁會營運重心，透過革新不斷增進漁民福利（圖1）。漁會興建製冰廠嘉惠漁民，直接供應冰塊保持漁獲新鮮度，讓漁民不必再為了冰塊，必須奔波到澎湖購買、載運。
漁會為保障漁民權利，對於漁產交易也進行改革，禁止漁民私下將撈獲魚類販售魚商，規定必須送往魚市場公開標售，保障漁民不再遭到魚商的剝削。漁會還肩負漁業技術推廣與指導、提供漁業貸款、進行漁村建設、漁船與船員證照換發申請、漁船買賣等多項任務。整體而言，漁會的功能包羅萬象，與漁民生產作業及日常生活密切相關。
金門縣漁會為保障漁民「行政、經濟、教育與社會」權利，必須獲得政府各部門協助，以及彼此分工合作，才能達到目標。漁會成立之後，對各級組織、會員編制、代表大會選舉、編組都擬定相關規範。漁會根據《漁會法》規定，設有會員代表大會（置理事會、理事長、總幹事），作為漁會最高權力機構，並設有監事會（置常務監事）以落實監督工作。
會員是組織漁會的基礎，由漁民申請參加（甲、乙類會員、會員代表）；會員代表大會的理事會、監事會是由入會漁民選舉產生。該漁會組織也設有會務部、推廣部、供銷部、財務部、烈嶼辦事處、魚市場、漁業通訊電台，各司其職，分工合作，共同維繫漁會運作，以發揮服務漁民、調節漁產的兩大功能。
在戒嚴時期，金門縣漁民也被納入戰備國家體制的一環。為因應戰時需求，漁民及漁船必須配合政府政策，編組納入民防組織，進行漁民組訓任務。金門縣漁會必須聽令政府，配合政府政策，舉辦政令宣傳活動，例如推廣毋忘在莒運動，宣傳「守時、守分、守法、守信、守密」精神原則，要求漁民堅定立場，勇敢擔當復國重任。
另外，漁會也必須配合推行中華文化復興運動，向漁民宣導「國民生活須知」、積極革新社會風氣、實施專題研討、辦理四書研究會等。簡單地說，只要金門縣政府有任何政令宣導，漁會都要不遺餘力配合，推行各式各樣運動，引導漁民對國家忠誠，擁護領袖。
金門位處戰地前線，漁民想要出海捕魚並非容易之事。當時，政府對漁民出海作業有嚴格的管制，明確規範捕撈漁具、出海時間（日間、夜間出海）、作業程序及區域以及身分認證。具體來說，漁民必須先在漁會的協助下，向金門縣政府申請漁民證，拿到漁民證才能獲得出海資格（圖2）。出海時，必須接受安全檢查，要向海防衛哨領取旗號與暗號訊息，否則不准許出海；出海後，必須依規定在特定的作業區域活動，與海岸邊衛兵保持聯繫、互通訊號，防止被當作匪諜而遭到槍砲相對。由此可知，身處戰地前線的漁民，與中國的距離近在咫尺，海岸安全防衛相當嚴格。
此外，漁民還需要時時刻刻牢記「漁民安全須知」與「漁民保密守則」，出入港口接受例行性的盤查，熟記各項聯絡信號、旗號；絕不越界捕魚，要準時返航；漁船作業行駛停泊要離開禁區、險區；查覺海上漁船有異狀要迅速反應等等。另，漁民還要進行編組，同組的漁民互相規勸、考核，彼此監督；倘若發現同組漁民有不軌的預謀，要儘快如實反應，若是有叛逃的跡象，更要勸導制止，返航報告。即使漁民受到各種管控，但為了養家餬口、順利出海捕魚，只能恪守這些規範，做好保密防諜的工作。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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