如何在面試作品集中展現UX思維？首先你要有「產品思維」

文：獸群之心 / Soking

今年我們家實習生執行了一個訪談計畫，要去研究UX的自學者在學習過程中遇到的困難。在聆聽幾場訪談後，我更明確感受到許多朋友對於UX領域有這麼多方法論，不知道該如何下手學習的焦慮。

其中一個核心關鍵，也包括囫圇吞棗了這麼多理論方法之後，不知道該如何用一個作品來表達出來。我認為在這個過程中，我們似乎遺忘了學習UX的核心目的。如果從用途理論來看，企業希望雇用對UX學有專精的人，是希望他們做好什麼事情呢？

如果是軟體公司，那麼這個句型會是這樣：

當「產品服務進行規劃時」

我想要「獲得讓使用者好用、容易理解的服務方式」

這樣我可以「創造價值，幫助商業模式成功」

上述這三段句子，我們最容易陶醉滿足於「讓使用者好用易學的方式」，忘記要「創造價值幫助商業成功」，不知道要規劃什麼樣的「產品服務」。

先談「讓使用者好用易學的方式」

雖然UX的方法論這麼多，但基礎中的基礎，其實來自於使用者測試，或者說「易用性測試」的觀察。畢竟UX的核心理念是以使用者為中心來進行設計，因此在設計產品或服務的過程，持續觀察用戶以及獲得回饋，是非常重要的事情。

許多朋友在籌備作品集的過程中，容易遭遇的門檻也在這一關，因為不知道該如何蒐集使用者的回饋，以致於作品中的用戶純粹來自於個人發想，或者頂多身邊友人的意見。

讓我再重新正向表述一次：如果你希望在作品集中表達自己具備UX能力，獲得目標受眾的回饋是最重要的事情。即使只是簡單的10分鐘測試，或者快速的游擊訪談內容，都好過於停留在自己的腦內發想。

​再來談談「創造價值幫助商業成功」

通常以求職為目的的朋友，學習一段時間之後準備了作品集四處投履歷，爭取到了面試機會時，有機會在被業界的面試官打槍的過程意識到「創造價值，幫助商業模式成功」的重要性。

只是商業模式的範圍這麼廣闊，到底該如何表達呢？

最基本的步驟其實就是去研究你即將要去面試的公司，他們到底是從事什麼樣的生意？你不需要了解他們的財報，但至少要分析出他們的受眾，為什麼這些目標族群選擇了這間公司的產品或服務，而不是別家呢？

許多擔任面試官經驗都會苦笑說，常常遇到面試者到了面試當天才第一次聽說公司名字，根本不了解這個產業在幹嘛。其實回到求職者的立場，我也會建議應該要在面試前了解一下即將要面試的公司，到底是在什麼樣的產業，是如何做這個生意的。

對於工作者來說，最害怕的事情是「從事沒有意義的工作」。

如果只是求一份穩定的工作，坦白說UX相關職涯才被發明沒多久，走在前面的前輩也還在茫然探索中，一點都不算是穩定的工作。

我會建議，要尋找每一份工作對自己職業生涯的意義，除了錢以外，你還想從這份工作中獲得什麼呢？有了意義作為指引，如此一來，你的熱情才具備了發揮的空間。

​最後想跟你聊「產品思維」

求職前的作品集準備中，最簡單也最困難的就是「構思一個專案」了。通常從這邊可以看出社會觀察與商業嗅覺的程度。

有個流傳在學生創業比賽中的笑話是這樣說的：「學生在校園中生活經驗有限，所以辦創業比賽，每年都會出現的題目不是訂便當、訂飲料就是作平台。」

洞察市場的需求本來就是一件困難的事情，任何我們覺得理所當然應該要這樣做的生意，只要它現在還不存在，通常就有無法存在的客觀條件。

有許多朋友在這邊會走歪了，籌備作品的時候，不小心跑去閱讀了許多創業領域的文章，那些寫給新創事業創業者讀的文章，裡面有許多百花齊放的未驗證商模，讀起來令人興奮。

請注意，那些都是「未驗證」的商業模式，所以才叫新創事業。

你不需要為了準備作品集而跑去創業，你需要的只是練習「產品思維」的方法。如果從最簡單的描述來說，產品思維就是：「把問題的解決方案產品化」

這段話要拆成三個關鍵字來看「問題」、「解決方案」、「產品化」。

假設你要開瓶啤酒，如果這世上還沒有發明開瓶器，有人可能會用湯匙來開，有人用桌角來開，你發現這樣的世界真是不方便，應該要有一個解決方案來處理啤酒瓶很難開的問題。

於是你設計一個工具，即使是力氣很小的人，也可以輕鬆的打開金屬蓋，這就變成了產品。像這樣，尋找這個世界上存在的「問題」，試著將解決方案產品化，就是產品思維的展現。

換到作品集上面來說，你也可以去觀察「現在已經存在的問題」別人是怎麼解決的？重新用你學到的UX方法，把別人已經「產品化」的解決方案，重新定義問題，提供不同的解決方案是一種作品。

把目前已經產品化的解決方案，換成另一種目標族群，重新識別他們的問題，也是一種作品。

俗話說，太陽底下沒有新鮮事，你不一定要百分之百從零開始構思一個專案，更多時候只要重新分析現有的市場與產品，練習換掉其中的前提假設以及目標族群，就可以產生令人眼中為之一亮的新作品了。

同時也你會發現，在這個過程中，你也更深入了解這樣的產品解決了什麼有價值的問題，於是你也滿足了「創造價值，幫助商業成功」的這個練習目標。

以上關於作品集該如何展現UX思維的想法，分享給有需要的你參考。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航