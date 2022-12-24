如何在面試作品集中展現UX思維？首先你要有「產品思維」
我們想讓你知道的是
假設你要開瓶啤酒，如果這世上還沒有發明開瓶器，有人可能會用湯匙來開，有人用桌角來開，你發現這樣的世界真是不方便，應該要有一個解決方案來處理啤酒瓶很難開的問題。於是你設計一個工具，即使是力氣很小的人，也可以輕鬆的打開金屬蓋，這就變成了產品。像這樣，尋找這個世界上存在的「問題」，試著將解決方案產品化，就是產品思維的展現。
文：獸群之心 / Soking
今年我們家實習生執行了一個訪談計畫，要去研究UX的自學者在學習過程中遇到的困難。在聆聽幾場訪談後，我更明確感受到許多朋友對於UX領域有這麼多方法論，不知道該如何下手學習的焦慮。
其中一個核心關鍵，也包括囫圇吞棗了這麼多理論方法之後，不知道該如何用一個作品來表達出來。我認為在這個過程中，我們似乎遺忘了學習UX的核心目的。如果從用途理論來看，企業希望雇用對UX學有專精的人，是希望他們做好什麼事情呢？
如果是軟體公司，那麼這個句型會是這樣：
- 當「產品服務進行規劃時」
- 我想要「獲得讓使用者好用、容易理解的服務方式」
- 這樣我可以「創造價值，幫助商業模式成功」
上述這三段句子，我們最容易陶醉滿足於「讓使用者好用易學的方式」，忘記要「創造價值幫助商業成功」，不知道要規劃什麼樣的「產品服務」。
先談「讓使用者好用易學的方式」
雖然UX的方法論這麼多，但基礎中的基礎，其實來自於使用者測試，或者說「易用性測試」的觀察。畢竟UX的核心理念是以使用者為中心來進行設計，因此在設計產品或服務的過程，持續觀察用戶以及獲得回饋，是非常重要的事情。
許多朋友在籌備作品集的過程中，容易遭遇的門檻也在這一關，因為不知道該如何蒐集使用者的回饋，以致於作品中的用戶純粹來自於個人發想，或者頂多身邊友人的意見。
讓我再重新正向表述一次：如果你希望在作品集中表達自己具備UX能力，獲得目標受眾的回饋是最重要的事情。即使只是簡單的10分鐘測試，或者快速的游擊訪談內容，都好過於停留在自己的腦內發想。
再來談談「創造價值幫助商業成功」
通常以求職為目的的朋友，學習一段時間之後準備了作品集四處投履歷，爭取到了面試機會時，有機會在被業界的面試官打槍的過程意識到「創造價值，幫助商業模式成功」的重要性。
只是商業模式的範圍這麼廣闊，到底該如何表達呢？
最基本的步驟其實就是去研究你即將要去面試的公司，他們到底是從事什麼樣的生意？你不需要了解他們的財報，但至少要分析出他們的受眾，為什麼這些目標族群選擇了這間公司的產品或服務，而不是別家呢？
許多擔任面試官經驗都會苦笑說，常常遇到面試者到了面試當天才第一次聽說公司名字，根本不了解這個產業在幹嘛。其實回到求職者的立場，我也會建議應該要在面試前了解一下即將要面試的公司，到底是在什麼樣的產業，是如何做這個生意的。
對於工作者來說，最害怕的事情是「從事沒有意義的工作」。
如果只是求一份穩定的工作，坦白說UX相關職涯才被發明沒多久，走在前面的前輩也還在茫然探索中，一點都不算是穩定的工作。
我會建議，要尋找每一份工作對自己職業生涯的意義，除了錢以外，你還想從這份工作中獲得什麼呢？有了意義作為指引，如此一來，你的熱情才具備了發揮的空間。
最後想跟你聊「產品思維」
求職前的作品集準備中，最簡單也最困難的就是「構思一個專案」了。通常從這邊可以看出社會觀察與商業嗅覺的程度。
有個流傳在學生創業比賽中的笑話是這樣說的：「學生在校園中生活經驗有限，所以辦創業比賽，每年都會出現的題目不是訂便當、訂飲料就是作平台。」
洞察市場的需求本來就是一件困難的事情，任何我們覺得理所當然應該要這樣做的生意，只要它現在還不存在，通常就有無法存在的客觀條件。
有許多朋友在這邊會走歪了，籌備作品的時候，不小心跑去閱讀了許多創業領域的文章，那些寫給新創事業創業者讀的文章，裡面有許多百花齊放的未驗證商模，讀起來令人興奮。
請注意，那些都是「未驗證」的商業模式，所以才叫新創事業。
你不需要為了準備作品集而跑去創業，你需要的只是練習「產品思維」的方法。如果從最簡單的描述來說，產品思維就是：「把問題的解決方案產品化」
這段話要拆成三個關鍵字來看「問題」、「解決方案」、「產品化」。
假設你要開瓶啤酒，如果這世上還沒有發明開瓶器，有人可能會用湯匙來開，有人用桌角來開，你發現這樣的世界真是不方便，應該要有一個解決方案來處理啤酒瓶很難開的問題。
於是你設計一個工具，即使是力氣很小的人，也可以輕鬆的打開金屬蓋，這就變成了產品。像這樣，尋找這個世界上存在的「問題」，試著將解決方案產品化，就是產品思維的展現。
換到作品集上面來說，你也可以去觀察「現在已經存在的問題」別人是怎麼解決的？重新用你學到的UX方法，把別人已經「產品化」的解決方案，重新定義問題，提供不同的解決方案是一種作品。
把目前已經產品化的解決方案，換成另一種目標族群，重新識別他們的問題，也是一種作品。
俗話說，太陽底下沒有新鮮事，你不一定要百分之百從零開始構思一個專案，更多時候只要重新分析現有的市場與產品，練習換掉其中的前提假設以及目標族群，就可以產生令人眼中為之一亮的新作品了。
同時也你會發現，在這個過程中，你也更深入了解這樣的產品解決了什麼有價值的問題，於是你也滿足了「創造價值，幫助商業成功」的這個練習目標。
以上關於作品集該如何展現UX思維的想法，分享給有需要的你參考。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。