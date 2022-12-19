光雕藝術走入生活，隨時隨地沉浸在視覺魔法中

以往我們只能在大型活動現場，欣賞主辦單位巨資打造的光雕藝術秀，或是到企業展間體驗沉浸式投影，參觀的時候覺得絢爛，卻宛如灰姑娘的玻璃鞋，時間一到就回到現實。而XRTIST就宛如施展魔法的王子，將「投影光雕」運用在各個空間，現在擁有童話式幸福快樂的生活將不再只是夢想。

還在為生活空間沒有窗景而遺憾嗎？看膩一成不變的壁畫？想要擁有風生水起的風水擺設卻沒有足夠空間？XRTIST對於投影光雕的多元運用，從商業客製到居家空間，都能輕鬆施予創意魔法，大如AR展廳、沉浸牆面、風水佈置；小到窗景、壁畫…針對不同需求，完美打造客戶心目中最完美的理想空間。XRTIST名稱取自「XR」（Extended Reality 延展實境）與「Artist」藝術家的結合，將“投影光雕”的概念模組化、輕量化，並在維持視覺效果與美感的前提下，提出「AR裝潢」的概念，充分運用在商業、藝文、醫療、通訊、教育…等各個產業，甚至一般家庭也可以運用光雕投影讓生活更加充滿樂趣。

Photo Credit：XRTIST

XRTIST膾炙人口的作品有國門桃園機場第二航廈的「台灣勝覽圖」，由山水畫家巫登益所繪製的「台灣勝覽圖」，描繪了台灣由南到北各地的名勝與節慶活動，如燒王船、放蜂炮、日月潭、台北101…等，而XRTIST運用光雕投影，將藝術與科技結合，燦爛的101煙火、飄揚的天燈、四處飛濺的蜂炮…賦予畫作鮮活的生命力！另外，還有中華電信包含博物館、畫廊、零售商場、旅行體驗. 工業製造等五大場景的沉浸式展間，在這些不同的場景中，都裝有互動感應裝置，隨時可以觸碰感應點和空間互動，同時加入AR glasses創造更有娛樂性、知識性的效果與話題；除此之外，還有中華大學元宇宙體驗中心、新店寶高智慧圈的光雕投影、奇美CHIMEI LOGO光雕廣告…等，都讓人印象深刻！

XRTIST致力於推廣光雕藝術平民化，讓AR裝潢成為打造居家空間的另一個選擇，只要不是室外光線照射到的區域，以及室內光源明亮度較不強烈的區域，XRTIST都可以運用光雕藝術幫您打造專屬自己的理想空間。而且所有投影畫面皆可以設計成體感互動的方式，而這些方式又可以區分成接觸式和非接觸式，因此無論是香氛、音樂、語音、動畫、乾冰…等，都可以依據個人需求客製獨一無二的設計內容，歡迎大家一起來體驗光雕魔法！

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