如何用英文寫聖誕卡片？各種寫法、範例讓你的祝福得體又溫馨

又來到了一年的最後一個月份十二月，十二月代表的是一年的結束，也象徵準備迎接全新一年的象徵。而在一年的最後尾聲，聖誕節想必是大家都會一同共襄盛舉的一個重大節日。無論是交換禮物、聖誕大餐，乃至耶誕城等各式各樣的活動。

無論用哪種方式來慶祝，聖誕節總是帶給大家一種圓滿、幸福的氛圍。因此，如何在這幸福的節日當中寫出一份內容精美又溫馨的祝福卡片就成了一門相當重要的學問。今天VoiceTube將帶著大家一起學習如何用英文寫出一張得體的聖誕節卡片，讓你即使是在寫聖誕節卡片，都能從中學習到實用的英文常識。

通用祝福語（簡短祝福）

Merry Christmas / Merry Xmas! 聖誕節快樂！

Happy Holidays! 祝你佳節愉快！

Happy Hanukkah! 光明節快樂！（Hannukkah為猶太人在慶祝的光明節，時間和聖誕節很接近）

Happy Holly Days! 聖誕快樂！（Holly為冬青樹的意思，是和聖誕節有關的植物，本祝福語因諧音近holidays而流傳）

Happy Holly Jolly Days! 聖誕快樂！

Tis the Season To Be Jolly. 這是個歡樂的季節。（通常會放在卡片的封面）

通用祝福語（較長的祝福）

Wishing you a Merry Christmas. 祝您聖誕快樂。

Merry Christmas with lots of love. 祝你聖誕快樂，送上滿滿的愛。

Wishing you a blessed Christmas and every happiness in the new year. 祝你聖誕快樂，幸福滿滿一整年。

May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love. Merry Christmas! 願聖誕奇蹟讓你心中充滿溫暖和愛。聖誕快樂！

Wishing you joy, peace and good health this Holiday Season. 祝你在佳節期間能夠快樂、和平、健康。

Best wishes on this holiday season. 獻上最誠摯的節日祝福。

新年祝福語

Merry Christmas and a Happy New Year! 聖誕快樂，新年快樂！

Best wishes for a happy holiday season and a joyous new year. 祝您佳節愉快，新年快樂。

Wishing you good health, happiness, and good cheer in the coming year. 祝你明年健康快樂，生活愉快。

Sending warm wishes of peace and happiness this holiday season and into the new year. 祝福你節日期間和明年都能享受滿滿和平跟快樂。

Much joy to you in the upcoming year. 願你在新的一年中能充滿快樂。

May the New Year bring you new opportunities and possibilities! 祝福你在新的一年能一切順遂！

寫給愛人

Your love is the best Christmas gift for me. Merry Christmas and Happy New Year, sweetheart. 你的愛是我收到最棒的聖誕禮物。祝福我最愛的人聖誕快樂、新年快樂。

I feel blessed to have you in my life, sweetheart. All I want to spend today and the rest of my life with you. Merry Christmas. 我很高興能有你出現在我的人生當中。我想要永遠與你共度餘生，祝你聖誕節快樂。

You are the one who makes my life complete and perfect in every way. I love the way you love me and care for me. Wishing my love a happy Christmas. 你是那個使我人生完整且完美的人。我喜歡你愛我照顧我的方式，祝福我的愛人能有一個快樂的聖誕佳節。

Thank you for coming into my life. Thanks for making every moment worthwhile. Your love gives me the power to face anything in life. Merry Christmas my dear. 謝謝你成為我生活的一部分，謝謝你讓我的每一刻都如此特別。 你的愛讓我有用氣去面對人生每個挑戰。親愛的，祝你聖誕快樂。

寫給家人

Having parents like you is the best Christmas gift there ever could be. 有像你們這樣的父母是我一生收到最好的聖誕禮物。

There is nothing more special than family and good friends to brighten up the holidays. Merry Christmas. 沒有什麼比家人和朋友更能為節日增添光彩。祝你們聖誕快樂。

寫給朋友

Merry Christmas my dear friend, may you feel the love this special day. 我親愛的朋友聖誕快樂，希望你能在這特別的日子感受到滿滿的愛。

Wishing you my friends all the special blessings of Christmas and the New Year. 祝我所有的朋友能在聖誕節和新年感受到滿滿的祝福。

Dear friend, I hope your Christmas is filled with love and your new year with joy. 親愛的朋友，祝福你的聖誕節能充滿愛且新年能充滿喜悅。

寫給職場同事或老闆

Happy Holidays to my co-worker! 祝我的同事佳節愉快。

Working with you is a pleasure in life. There is so much to learn from you so thank you for being the best co-worker. Merry Christmas to you! 和你一起工作是我人生一大快樂。與你共事我學到了很多東西，謝謝你總是那麼給力。祝你聖誕快樂！

Your support and companionship mean a lot to me. Thanks for everything. Merry Christmas and Happy New Year! 你的支持和友誼對我而言意義非凡。感謝你做的一切。祝你聖誕快樂，也祝你新年快樂！

以上就是今天VoiceTube幫大家準備的英文聖誕節卡片寫法、祝福語介紹。希望大家在這美好佳節時期能夠好好感受身邊的愛與歡愉，一起跟身邊最愛的人享受聖誕佳節，迎接美好的全新一年。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航