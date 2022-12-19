業界傳明年晶片成熟製程「價格、產能利用率雙降」，央行：全球經濟下行程度較預期嚴峻
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高庫存問題仍持續發燒，儼然成為目前經濟的最大挑戰，而半導體業內傳出，半導體成熟製程於「價格」、「產能利用率」呈現雙降的態勢。
時序已至年終，大環境已經改變。台灣科技業者庫存仍高居不下，業內傳出晶圓代工成熟製程，將會有「價格」、「產能利用率」呈現雙降的態勢，而央行也預計，股市將會跌深反彈，但全球經濟成長動能持續趨緩，不排除經濟下行程度較預期嚴峻。
業界傳出：晶圓成熟「製程價格」、「產能利用率」雙降
自從各國央行啟動循環升息，市面流通貨幣趨於緊縮，迫使經濟走向熄火。半導體業開始傳出有庫存過高的疑慮。IC設計業者向《經濟日報》透露明（2023）年首季晶圓代工成熟製程價格最高降幅達1成。
IC設計業者指出，此波修正幅度是本次調整價格以來的最大幅度，而且加入降價的廠商增加，不同於僅在「特殊節點」降價的情況，範圍更廣泛且全面。
晶圓製造中先進製程以龍頭台積電（TSMC）；成熟製程聯電（UMC）、世界先進（VID）及力積電（PSMC）等為主要業者。此外還包含DRAM製造的南亞科、華邦電等大廠，受到市況波動影響，庫存狀況成為矚目焦點。
業內人士認為，晶片市場庫存過高，即使報價修正，仍無法拉高IC設計業者的投票意願，導致晶圓代工的成熟製程於「價格」、「產能利用率」呈現雙降的態勢。他直言有些業者的成熟製程產能利用率面臨5成保衛戰、甚至部分產線則開始有虧損壓力。
微驅科技總經理吳金榮指出，今明兩年半導體市場衰退的「元凶」為 記憶體 ，相較之下，類比IC及邏輯IC的波動就較小，但是半導體業無法獨善其身，將一同陷入景氣衰退的泥沼。
事實上，庫存過高的問題，不僅僅出現在晶片行業。根據統計，上市櫃公司截至第3季底為止，存貨總金額已達新台幣7.71兆元，創下歷史新高，較上一季的7.6兆元增加0.1兆元，較去（2021）年同期增加1.28兆元。
分析師Jason向《關鍵評論網》分析，2021年全球供應鏈中斷，各大業者叫不到貨、拿不到零件，擔憂產線停機變成人員、設備都在空耗，因此去年物流控制、採購把「追料」當成首要認為；未料，經濟反轉後卻又遇上買了太多零件、造成庫存過高，甚至還有資金的流動性問題。
Jason說，去年的供應鏈中斷非常考驗業者的經營應變能力。對業者而言對好能控制安全庫存，也就是庫存只有應付突發狀況，因此庫存越低代表生產越穩定，所以安全的庫存採購，會盡量採買價值低且易耗損之零件（成熟製程晶片），而不適合用在昂貴且關鍵的零組件，他認為這是本次高庫存的主因。
央行：明年全球經濟下行較預期嚴峻
此外，《經濟日報》引述分析師說法指出，目前晶片業者以存貨周轉天數來看，工廠不能完全停工消化庫存，引此以稼動率降為5成來看，實際需要消費庫存天數為週轉天數的一倍。據推算打庫存時間落在明年上半年。
時間稼動率（Activation）：衡量設備使用效率的指標。例如Ａ公司的設備24小時稼動扣除停機時間（換模組、零件等時間），可以運轉20.4小時，則時間稼動率越為85%。對設備廠商而言，若客戶時間稼動率越高，向其採購設備機率越高。
中央銀行強調，目前通膨率仍居高不下，主要經濟體大幅緊縮貨幣抑制總合需求，預期「全球經濟成長動能續緩」，明年第「1季後或可回升」；明年美歐經濟恐陷入小幅衰退。央行強調，不排除全球經濟下行程度較預期嚴峻。
不過，全球股市因Fed或將放慢緊縮步伐而自低點轉升反彈。其中，美國道瓊工業指數因科技類股比重較低，受景氣衰退衝擊小，這也意味著科技業能有陰霾，總體而言，電子消費品需求不振，加以企業庫存調整持續，均將抑制台灣輸出成長動能。
央行指出，民間投資成長力道受限，民間投資與商品出口連動性高，且庫存去化壓力仍存，廠商對未來景氣展望轉趨審慎，恐遞延投資計畫或縮減資本支出。央行預期，今年年第3季製造業進入景氣低迷階段，業者去化庫存水位，預期將延續至明年上半年。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。