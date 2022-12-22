愛穿野戰軍迷彩服的習近平，效仿希特勒卻畫虎不成反類犬
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習近平身穿迷彩服，臃腫土氣，不倫不類，毫無美感，他身邊的一眾高級將領如出一轍。既然習近平反西方、反現代化，號稱「實現中華民族偉大復興」，那麼他為什麼不穿上中國古代的鎧甲，那樣更顯「雄姿英發，談笑間，檣櫓灰飛煙滅？」
台海戰爭會是習近平設定的「局部戰爭」嗎？
中國中央電視台報導，十一月八日下午，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、軍委聯指總指揮的身分，視察軍委聯合作戰指揮中心。習近平在講話中指出，這次視察是要亮明新一屆軍委「全面加強練兵備戰的決心態度」。全軍要「全部精力向打仗聚焦」，努力建設「絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝」的戰略指揮機搆，「為全面加強練兵備戰、有效履行新時代我軍使命任務作出新的更大貢獻。」
習近平身穿一身野戰軍迷彩服，腳蹬高幫軍靴，與同樣身穿迷彩服的所有軍委委員一起露面，殺氣騰騰、耀武揚威。雖然這不是他第一次身穿野戰軍迷彩服，但他確實是第一個身穿這種服裝的中共最高領導人。
此前，經歷多年戎馬生涯的毛澤東和鄧小平在若干重要場合刻意穿軍裝出現在公眾面前，以顯示他們對軍隊和整個大局的絕對掌控。比如，毛澤東在文革伊始之際，在天安門城樓上接見百萬紅衛兵時，就是一身戎裝；鄧小平在一九七七年建軍五十年大會上身穿軍裝，表明他已經從華國鋒手中奪取了最高權力。而江澤民和胡錦濤這兩名與軍隊沒有太深淵源的黨魁，穿軍裝的時候少得多，多半是在一些禮儀場合穿軍便裝。
習近平與軍方的關係並不深厚，他只是短暫當過國防部長耿飈的秘書，而耿飈很快就被鄧小平撤換掉了。但是，習近平掌權之後，迅速完成對舊軍委的清洗，清洗的規模之大，超過此前任何時代，胡錦濤時代的軍委委員十有八九都在秦城監獄中。同時，習近平身穿不同制式的軍裝視察各地駐軍的照片也頻頻出現在官媒上，習近平對軍裝真還情有獨鐘。戰爭販子普亭（Vladimir Putin）都鮮少穿軍裝，習近平對軍裝的喜好只能說明他極端缺乏自信。
耐人尋味的是，二十大報告中關於打仗的論述，比起十九大來有細微卻重要的變化。二十大報告中說：「全面加強練兵備戰……加強軍事力量常態化多樣化運用，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭。」而十九大報告中稱，「提高基於網絡信息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭。」
「戰爭」與「局部」戰爭的差異，說明習近平已經意識到中國的國家實力和中國軍隊的實際戰力，不足以支撐一場全面戰爭，尤其是針對美國及其盟友的戰爭；但習近平卻認為，他有能力對台灣動武，以武力「統一」台灣，如此他的歷史地位將高於鄧小平，更高於江澤民和胡錦濤，成為與毛澤東並肩的「大帝」。
但是，台海戰爭一旦開打，能像習近平所預想的那樣，僅僅局限與一場局部戰爭嗎？美國絕對不可能坐視中國武力侵略台灣，近年來，美國政府在台灣問題上由戰略模糊走向戰略清晰。因為台灣一旦淪陷，也就意味著美國在西太平洋遭遇二戰初期被日軍擊敗之後最大的潰敗，以及「美利堅秩序」在全球範圍內的崩潰，這個代價是美國不能承受的。而美國的盟友日本、澳大利亞及歐洲等，也都紛紛表態跟美國同仇敵愾。那時，習近平的下場，恐怕就只能跟同樣愛穿軍裝的希特勒（Adolf Hitler）一樣，在地堡中自殺身亡並焚屍滅跡。
習近平學希特勒，畫虎不成反類犬
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。