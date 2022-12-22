愛穿野戰軍迷彩服的習近平，效仿希特勒卻畫虎不成反類犬

台海戰爭會是習近平設定的「局部戰爭」嗎？

中國中央電視台報導，十一月八日下午，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、軍委聯指總指揮的身分，視察軍委聯合作戰指揮中心。習近平在講話中指出，這次視察是要亮明新一屆軍委「全面加強練兵備戰的決心態度」。全軍要「全部精力向打仗聚焦」，努力建設「絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝」的戰略指揮機搆，「為全面加強練兵備戰、有效履行新時代我軍使命任務作出新的更大貢獻。」

習近平身穿一身野戰軍迷彩服，腳蹬高幫軍靴，與同樣身穿迷彩服的所有軍委委員一起露面，殺氣騰騰、耀武揚威。雖然這不是他第一次身穿野戰軍迷彩服，但他確實是第一個身穿這種服裝的中共最高領導人。

此前，經歷多年戎馬生涯的毛澤東和鄧小平在若干重要場合刻意穿軍裝出現在公眾面前，以顯示他們對軍隊和整個大局的絕對掌控。比如，毛澤東在文革伊始之際，在天安門城樓上接見百萬紅衛兵時，就是一身戎裝；鄧小平在一九七七年建軍五十年大會上身穿軍裝，表明他已經從華國鋒手中奪取了最高權力。而江澤民和胡錦濤這兩名與軍隊沒有太深淵源的黨魁，穿軍裝的時候少得多，多半是在一些禮儀場合穿軍便裝。

習近平與軍方的關係並不深厚，他只是短暫當過國防部長耿飈的秘書，而耿飈很快就被鄧小平撤換掉了。但是，習近平掌權之後，迅速完成對舊軍委的清洗，清洗的規模之大，超過此前任何時代，胡錦濤時代的軍委委員十有八九都在秦城監獄中。同時，習近平身穿不同制式的軍裝視察各地駐軍的照片也頻頻出現在官媒上，習近平對軍裝真還情有獨鐘。戰爭販子普亭（Vladimir Putin）都鮮少穿軍裝，習近平對軍裝的喜好只能說明他極端缺乏自信。

耐人尋味的是，二十大報告中關於打仗的論述，比起十九大來有細微卻重要的變化。二十大報告中說：「全面加強練兵備戰……加強軍事力量常態化多樣化運用，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭。」而十九大報告中稱，「提高基於網絡信息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭。」

「戰爭」與「局部」戰爭的差異，說明習近平已經意識到中國的國家實力和中國軍隊的實際戰力，不足以支撐一場全面戰爭，尤其是針對美國及其盟友的戰爭；但習近平卻認為，他有能力對台灣動武，以武力「統一」台灣，如此他的歷史地位將高於鄧小平，更高於江澤民和胡錦濤，成為與毛澤東並肩的「大帝」。

但是，台海戰爭一旦開打，能像習近平所預想的那樣，僅僅局限與一場局部戰爭嗎？美國絕對不可能坐視中國武力侵略台灣，近年來，美國政府在台灣問題上由戰略模糊走向戰略清晰。因為台灣一旦淪陷，也就意味著美國在西太平洋遭遇二戰初期被日軍擊敗之後最大的潰敗，以及「美利堅秩序」在全球範圍內的崩潰，這個代價是美國不能承受的。而美國的盟友日本、澳大利亞及歐洲等，也都紛紛表態跟美國同仇敵愾。那時，習近平的下場，恐怕就只能跟同樣愛穿軍裝的希特勒（Adolf Hitler）一樣，在地堡中自殺身亡並焚屍滅跡。

Photo Credit: AP / 達志影像

習近平學希特勒，畫虎不成反類犬