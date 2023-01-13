美國商會：海洋廢棄物是僅次於氣候變遷的全球危機，台化公司回收廢漁網製成「再生尼龍絲」
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面對大量流入海洋、威脅海洋生物生存的海洋廢棄物，台灣各界正努力做好海洋垃圾管理，並在過程中創造全新的收益模式。而台化公司的計畫已證明：蒐集、回收海洋廢棄物再製成尼龍布料，技術上不僅可行，還能獲得收益。
文：Julia Bergström
譯：張瑞邦（Tucker Chang）
無論是政府機關提出的倡議，還是私人企業號召的活動，淨灘在台灣都是相當受歡迎的環保運動。許多人樂於花一整天的時間，為清理海灘上的大量人為垃圾盡一份心力。
尤其考量到台灣西部沿海的平均垃圾密度為每平方公里102公斤，相較於全球平均高出近50%，持續淨灘的確是一項不錯的選擇。
然而距離台灣更遠的海域，問題又更加複雜。在這些遠海地區，海洋廢棄物的數目相當龐大，清理遠洋垃圾也更為困難且費用高昂；據估計，僅海洋漁業，每年就會產生64萬噸海洋廢棄物，其中大部分的海洋廢棄物為漁網、魚鉤等漁業設備。
事實上，這些海洋垃圾對環境皆會造成傷害，有害程度甚至已讓聯合國將海洋垃圾列為「僅次於氣候變遷」的全球危機。也因為用相機捕捉到海洋生物正在遭受危害的攝影愛好者，眾多受海廢威脅的海洋生態系物種，近期也躍升為台灣的頭條新聞。
「全球共有七種海龜，而生活在台灣臨海的就高達五種。」致力於改善動物、人類與環境之間關係的非營利組織台灣動物社會研究會（EAST）的黃子馨研究員說道。她表示，海龜一直以來，都是台灣參與水肺潛水人數增加的主要推力。
潛水人士經常以影像的方式，記錄下他們的水下探險活動，因此海龜遭漁業廢棄物危及生命的影像，也連帶被潛水客拍入鏡頭。黃子馨舉例強調，一名潛水客於2022年8月時，分享了一隻綠蠵龜在屏東縣恆春半島附近海域，遭倒刺魚餌刺穿下巴及前臂皮膚的畫面。
「由於海龜被列為瀕危物種，當他們受傷時，也並非一定會危及生命，因此大眾普遍會認為，當發現海龜受傷時，不要特別干涉這類瀕危生物。」黃子馨如此提及。「不過，大眾也發現了無數海龜遭魚鉤刺傷、漁網纏繞而致死的案例。台灣政府對此須採取行動，從根本解決這類問題。」
行政院環境保護署於2017年公布「台灣海洋廢棄物治理行動方案」，該海洋環境保育方案著重在海洋廢棄物的源頭減量、預防與移除、研究調查，以及擴大與相關權益團體之合作參與。儘管此行動方案提及，欲增加漁港海廢回收的獎勵措施，但卻缺乏對漁民層面的關注，亦沒有規範他們所使用的漁業工具之製成材料類型。
台灣動物社會研究會當前便呼籲海洋委員會，應修訂《友善釣魚場域管理要點》，即修正台灣垂釣區的管制事項，將「海龜出沒的熱點限制垂釣活動」以及「禁止使用帶有倒鉤的魚鉤或假餌」納入該要點中。
除了政府須就政策面進行改善，黃子馨也認為：「所有漁業工作者應意識到自身行為對海洋的影響，任何類型的捕魚手法，都有導致海洋污染的風險，尤其現今的商業捕魚活動衝擊甚鉅。」
將「危害」重製成商品
談及廢棄物回收，參與者必會付出一定程度的代價，畢竟收集、管理及回收海廢材料所需的成本，明顯高於製成的新產品，這種減損收益的結果，亦是諸多零售商不願參與其中的原因。
也因此，當台灣化學纖維股份有限公司（以下簡稱台化公司）決定運用自身先進的回收、製造技術，來管理海洋垃圾時，他們的首要任務便是尋找買家。
「天下沒有白吃的午餐，環境、社會及公司治理（ESG）的永續投資工作亦是如此。」台化董事長洪福源強調並表示：「我們不會期待能在致力於永續發展的道路上獲利，但我們也不會虧本經營。」
值得慶幸的是，由於廢漁網多以尼龍製成，這類聚合物具有高市場價值，戶外服裝的公司Patagonia、美國體育用品生產跨國公司Nike等大型品牌，都願意支付更高的價格，購買以海廢製成的環保產品。
台化公司於2018年與Patagonia越南廠合作，共同開展一項將廢棄漁網重製為成衣的計畫。該計畫起步時，台化公司先從南美洲海域收集、回收約2000多噸的廢棄漁網，並於2020年將回收廢漁網的工作擴大至台灣，迄今已有70頓海洋廢棄物從金門運回台灣本島，再進行分類、回收。
上述過程聽起來相當簡單，但所需的技術門檻其實很高。
「我們是全球少數有技術、有能力將尼龍材質的海廢從海洋蒐集、回收後循環再製的企業。」台化團隊旗下的「海洋回收尼龍絲」（Seawastex）計畫負責人周宏恩這般提及。
台化公司的回收技術，可將海洋廢棄物中的尼龍6纖維（Nylon 6）重構為己內醯胺（CPL），己內醯胺具有工業用途，但亦可使用於針織品、雪紡及烏干紗等織物中。
該重製過程包括熔融、散聚、精煉原料，再還原成新的尼龍絲後，隨即運送給製造商產出衣物。產出的尼龍與多數聚合物塑料不同，就算經過一連串的回收處理步驟，尼龍仍可在維持其原品質的情況下，被重新利用。這種技術不僅更具永續性，甚至還能獲得更高的利潤。
「我們與當地的漁民及社區合作，付費請他們收集廢棄漁網，隨後再送交給我們的團隊。」台化董事長洪福源這般表示。他也稱：「（回收技術製成的己內醯胺）成本其實非常高。通常為每公斤2.3美元，若為全新的化合原料己內醯胺，成本僅為每公斤1.8美元，後者明顯更具成本效益。好在Patagonia公司願意負擔這多出的成本。」
該計畫的成功，也促使台化公司將目光延伸至以養殖牡蠣聞名的嘉義縣。為養殖牡蠣，嘉義沿海地區當前的平掛式蚵棚養殖區已達750公頃，另有約一萬個浮筏式蚵棚。而每公頃所含的平掛蚵架，約可串起一萬條尼龍蚵繩。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！