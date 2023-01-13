美國商會：海洋廢棄物是僅次於氣候變遷的全球危機，台化公司回收廢漁網製成「再生尼龍絲」

文：Julia Bergström

譯：張瑞邦（Tucker Chang）

無論是政府機關提出的倡議，還是私人企業號召的活動，淨灘在台灣都是相當受歡迎的環保運動。許多人樂於花一整天的時間，為清理海灘上的大量人為垃圾盡一份心力。

尤其考量到台灣西部沿海的平均垃圾密度為每平方公里102公斤，相較於全球平均高出近50%，持續淨灘的確是一項不錯的選擇。

然而距離台灣更遠的海域，問題又更加複雜。在這些遠海地區，海洋廢棄物的數目相當龐大，清理遠洋垃圾也更為困難且費用高昂；據估計，僅海洋漁業，每年就會產生64萬噸海洋廢棄物，其中大部分的海洋廢棄物為漁網、魚鉤等漁業設備。

事實上，這些海洋垃圾對環境皆會造成傷害，有害程度甚至已讓聯合國將海洋垃圾列為「僅次於氣候變遷」的全球危機。也因為用相機捕捉到海洋生物正在遭受危害的攝影愛好者，眾多受海廢威脅的海洋生態系物種，近期也躍升為台灣的頭條新聞。

「全球共有七種海龜，而生活在台灣臨海的就高達五種。」致力於改善動物、人類與環境之間關係的非營利組織台灣動物社會研究會（EAST）的黃子馨研究員說道。她表示，海龜一直以來，都是台灣參與水肺潛水人數增加的主要推力。

潛水人士經常以影像的方式，記錄下他們的水下探險活動，因此海龜遭漁業廢棄物危及生命的影像，也連帶被潛水客拍入鏡頭。黃子馨舉例強調，一名潛水客於2022年8月時，分享了一隻綠蠵龜在屏東縣恆春半島附近海域，遭倒刺魚餌刺穿下巴及前臂皮膚的畫面。

「由於海龜被列為瀕危物種，當他們受傷時，也並非一定會危及生命，因此大眾普遍會認為，當發現海龜受傷時，不要特別干涉這類瀕危生物。」黃子馨如此提及。「不過，大眾也發現了無數海龜遭魚鉤刺傷、漁網纏繞而致死的案例。台灣政府對此須採取行動，從根本解決這類問題。」

行政院環境保護署於2017年公布「台灣海洋廢棄物治理行動方案」，該海洋環境保育方案著重在海洋廢棄物的源頭減量、預防與移除、研究調查，以及擴大與相關權益團體之合作參與。儘管此行動方案提及，欲增加漁港海廢回收的獎勵措施，但卻缺乏對漁民層面的關注，亦沒有規範他們所使用的漁業工具之製成材料類型。

台灣動物社會研究會當前便呼籲海洋委員會，應修訂《友善釣魚場域管理要點》，即修正台灣垂釣區的管制事項，將「海龜出沒的熱點限制垂釣活動」以及「禁止使用帶有倒鉤的魚鉤或假餌」納入該要點中。

除了政府須就政策面進行改善，黃子馨也認為：「所有漁業工作者應意識到自身行為對海洋的影響，任何類型的捕魚手法，都有導致海洋污染的風險，尤其現今的商業捕魚活動衝擊甚鉅。」

Photo Credit: Taiwan Business TOPICS Magazine 得益於新科技，廢棄漁網現在也能重製成衣服。

將「危害」重製成商品

談及廢棄物回收，參與者必會付出一定程度的代價，畢竟收集、管理及回收海廢材料所需的成本，明顯高於製成的新產品，這種減損收益的結果，亦是諸多零售商不願參與其中的原因。

也因此，當台灣化學纖維股份有限公司（以下簡稱台化公司）決定運用自身先進的回收、製造技術，來管理海洋垃圾時，他們的首要任務便是尋找買家。

「天下沒有白吃的午餐，環境、社會及公司治理（ESG）的永續投資工作亦是如此。」台化董事長洪福源強調並表示：「我們不會期待能在致力於永續發展的道路上獲利，但我們也不會虧本經營。」

值得慶幸的是，由於廢漁網多以尼龍製成，這類聚合物具有高市場價值，戶外服裝的公司Patagonia、美國體育用品生產跨國公司Nike等大型品牌，都願意支付更高的價格，購買以海廢製成的環保產品。

台化公司於2018年與Patagonia越南廠合作，共同開展一項將廢棄漁網重製為成衣的計畫。該計畫起步時，台化公司先從南美洲海域收集、回收約2000多噸的廢棄漁網，並於2020年將回收廢漁網的工作擴大至台灣，迄今已有70頓海洋廢棄物從金門運回台灣本島，再進行分類、回收。

上述過程聽起來相當簡單，但所需的技術門檻其實很高。

「我們是全球少數有技術、有能力將尼龍材質的海廢從海洋蒐集、回收後循環再製的企業。」台化團隊旗下的「海洋回收尼龍絲」（Seawastex）計畫負責人周宏恩這般提及。

台化公司的回收技術，可將海洋廢棄物中的尼龍6纖維（Nylon 6）重構為己內醯胺（CPL），己內醯胺具有工業用途，但亦可使用於針織品、雪紡及烏干紗等織物中。

該重製過程包括熔融、散聚、精煉原料，再還原成新的尼龍絲後，隨即運送給製造商產出衣物。產出的尼龍與多數聚合物塑料不同，就算經過一連串的回收處理步驟，尼龍仍可在維持其原品質的情況下，被重新利用。這種技術不僅更具永續性，甚至還能獲得更高的利潤。

「我們與當地的漁民及社區合作，付費請他們收集廢棄漁網，隨後再送交給我們的團隊。」台化董事長洪福源這般表示。他也稱：「（回收技術製成的己內醯胺）成本其實非常高。通常為每公斤2.3美元，若為全新的化合原料己內醯胺，成本僅為每公斤1.8美元，後者明顯更具成本效益。好在Patagonia公司願意負擔這多出的成本。」

Photo Credit: Taiwan Business TOPICS Magazine 捕撈漁業過去所產生的諸多海洋廢棄物，經常性的成堆堆積在海岸邊。然而，現今的政府單位及私人企業，已共同著手管理、回收淘汰的漁網和尼龍廢繩。

該計畫的成功，也促使台化公司將目光延伸至以養殖牡蠣聞名的嘉義縣。為養殖牡蠣，嘉義沿海地區當前的平掛式蚵棚養殖區已達750公頃，另有約一萬個浮筏式蚵棚。而每公頃所含的平掛蚵架，約可串起一萬條尼龍蚵繩。