碳權詐騙、儲能饋線蟑螂⋯⋯2022年業界目睹之五大綠色產業怪現象

文：楊雅雲（受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書）

世界正再次輪迴至魏晉南北朝。面臨全球化時代的終結、地緣政治崛起，在亂世中發展綠色產業，自然產生一堆各種稀奇古怪的求生伎倆。

一次業界聚會，幾位綠色帶路人提到既然《2021年比元宇宙還重要的5大暗趨勢》預言全部成為現實，何不接續這些現實，整理今年（2022）業界目睹之5大綠色產業怪現象，遂執筆為文，搏君一笑，如有雷同，純屬巧合。

怪現象一：碳權詐騙

相較於需要技術或資金門檻的能源業，碳中和堪稱史上第一個超級大放送的新商機。任何人只要稍具商業常識，拿張證照，就可以開始碳盤查、碳足跡、碳中和、碳資產、碳交易相關的業務。

在街坊鄰居紛傳「靠著交易就可以賺錢」的耳語下，看不見又摸不著、沒有實體的碳權成為市場新寵兒，產生各種資訊不對稱，再加上幾個動機不良的中間商打著認識莊家的名號一物多賣、甚至賣假貨，真的讓個人與企業栽了跟頭，碳權詐騙的新聞時有所聞。

整個市場成為碳權賭城，充斥著賺一票的投機氛圍，在可預見的未來，只怕受害者將會更多。提醒您，在遊戲規則還沒有確定前到處買碳權，買到的碳權若對方不認、品質不佳、有行無市，就會變成壁紙，投資前應詳閱公開說明書。

怪現象二：儲能饋線蟑螂

之前〈2021年比元宇宙還重要的五大暗趨勢〉預言，「在可預見的未來，儲能商機的宴席不會散」，今年真的沒有散，而且來了一群「食客」：儲能饋線蟑螂。

在經濟衰退的大環境下，如果只是想靠投資儲能概念股賺錢，風險太高，饋線蟑螂靈機一動，算準沒有饋線，儲能的電就送不回台電，於是紛紛爭搶饋線，回頭跟儲能公司索討佣金，真是穩賺不賠的生意。

吃定現在的電網是上古神器，台電一時半刻來不及升級，饋線蟑螂在可預見的未來將隨時準備出來覓食，跟你家的蟑螂一樣，常伴你左右。

怪現象三：電池公司搶募資

若要用一句話形容綠色產業裡的電池公司2022年在忙什麼，就是搶錢、搶礦、搶產能。由於電動車及儲能市場大爆發，導致鋰價瘋漲，很多公司開始囤積鋰礦，幾家電池大廠陸續買礦並擴大產能，以因應未來市場需求。

這正好成為電池新創公司募資的題材，只要搜尋固態電池就可略知其熱度。不過，除非是技術專業或是能完全掌握創始團隊的動機，否則很難判斷電池新創公司宣稱「2025年量產、達到GWh量級規模」是真是假。因此，誰才真正具備實力生產電池，而誰只是靠著漂亮的簡報生產電池，都成為業界茶餘飯後的話題。

綠色創業者成功了就是偉大的夢想家，失敗了就成為詐騙，到底是蓄意詐騙還是純粹失敗，中間這條線真的非常模糊。所有的青春歲月和努力都白費了，而且別人Google搜尋可能還可以找到你失敗的公司、產品與名聲，創業確實是高風險投資啊。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

怪現象四：售電業成弱勢族群

買綠電夯，蕞爾小島上只有一家綜合電業，卻有三十家再生能源售電業，搶商機之意圖不言而喻。

售電業主要功能為理解整套再生能源的制度與限制，調整雙方的期待，滿足供需雙方需求。雖然電能轉直供制度稍有調整，但是夾在用電大戶與再生能源發電業兩個大牌客戶之間，又沒綠電可賣，即使開發各種科學模型展現專業，提供各式加值服務，大多數時間仍然只是免費教育培訓機構及保險公司。

再生能源售電業成了電業裡最弱勢的族群，只好報團互舔傷口取暖，甚至在看似蓬勃發展的市場中提前思考轉型。蕞爾小島土地資源有限，能開發的再生能源也有限，必須要有突破性的技術或進展，否則綠電交易市場的天花板已近在眼前。

怪現象五：我敢發誓

面對高舉碳中和大旗的國際供應鏈淘汰賽、貿易壁壘，企業顧不得到底是否有綠電可買、是否有碳中和解決方案、公司文化是否已經準備好面對低碳轉型，人人搶著出來誓言達到碳中和。

這個壓力可以預期會一如往常地落到台電身上。因為最近大中小型企業都在做碳盤查、學碳盤查、評估碳盤查，當大家開始把台電的電費單拿出來，仔細地切割月份，把當月用電量乘以電力排碳係數，算出好大一個排放量之後，就會抱怨為什麼要企業承擔台電的碳排，台電應該要負責降低電力排碳係數。

然後，台電會雙手一攤說「綠電出走，留下來給我的只剩下大批走不掉的灰電，巧婦難為無米之炊啊我有什麼辦法」，大家將會吵個沒完沒了。

Photo Credit：AP / 達志影像

人類花了400年終究走出了魏晉南北朝，我們這一代人沒有理由怯戰2050年。人類進步的動力來自於一代又一代人經由思維的提升、技術的演進、資金的到位等，最後在市場上實踐的過程。

這是千年一遇的大機會，願我們直面真實世界複雜的能源使用和碳排放問題，不為愛地球、不為下一代、而是為自己而戰。歡迎你到綠學院官網註冊成為用戶持續取得行內人的工具及資源。祝你新年快樂，我們明年見！

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航