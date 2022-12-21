碳權詐騙、儲能饋線蟑螂⋯⋯2022年業界目睹之五大綠色產業怪現象
我們想讓你知道的是
業界聚會提到《2021年比元宇宙還重要的5大暗趨勢》預言全部成為現實，接續這些現實，整理了2022年業界目睹之5大綠色產業怪現象：從碳權詐騙、儲能饋線蟑螂、電池公司搶募資，到售電業的天花板和碳中和誓言，如有雷同，純屬巧合。
文：楊雅雲（受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書）
世界正再次輪迴至魏晉南北朝。面臨全球化時代的終結、地緣政治崛起，在亂世中發展綠色產業，自然產生一堆各種稀奇古怪的求生伎倆。
一次業界聚會，幾位綠色帶路人提到既然《2021年比元宇宙還重要的5大暗趨勢》預言全部成為現實，何不接續這些現實，整理今年（2022）業界目睹之5大綠色產業怪現象，遂執筆為文，搏君一笑，如有雷同，純屬巧合。
怪現象一：碳權詐騙
相較於需要技術或資金門檻的能源業，碳中和堪稱史上第一個超級大放送的新商機。任何人只要稍具商業常識，拿張證照，就可以開始碳盤查、碳足跡、碳中和、碳資產、碳交易相關的業務。
在街坊鄰居紛傳「靠著交易就可以賺錢」的耳語下，看不見又摸不著、沒有實體的碳權成為市場新寵兒，產生各種資訊不對稱，再加上幾個動機不良的中間商打著認識莊家的名號一物多賣、甚至賣假貨，真的讓個人與企業栽了跟頭，碳權詐騙的新聞時有所聞。
整個市場成為碳權賭城，充斥著賺一票的投機氛圍，在可預見的未來，只怕受害者將會更多。提醒您，在遊戲規則還沒有確定前到處買碳權，買到的碳權若對方不認、品質不佳、有行無市，就會變成壁紙，投資前應詳閱公開說明書。
怪現象二：儲能饋線蟑螂
之前〈2021年比元宇宙還重要的五大暗趨勢〉預言，「在可預見的未來，儲能商機的宴席不會散」，今年真的沒有散，而且來了一群「食客」：儲能饋線蟑螂。
在經濟衰退的大環境下，如果只是想靠投資儲能概念股賺錢，風險太高，饋線蟑螂靈機一動，算準沒有饋線，儲能的電就送不回台電，於是紛紛爭搶饋線，回頭跟儲能公司索討佣金，真是穩賺不賠的生意。
吃定現在的電網是上古神器，台電一時半刻來不及升級，饋線蟑螂在可預見的未來將隨時準備出來覓食，跟你家的蟑螂一樣，常伴你左右。
怪現象三：電池公司搶募資
若要用一句話形容綠色產業裡的電池公司2022年在忙什麼，就是搶錢、搶礦、搶產能。由於電動車及儲能市場大爆發，導致鋰價瘋漲，很多公司開始囤積鋰礦，幾家電池大廠陸續買礦並擴大產能，以因應未來市場需求。
這正好成為電池新創公司募資的題材，只要搜尋固態電池就可略知其熱度。不過，除非是技術專業或是能完全掌握創始團隊的動機，否則很難判斷電池新創公司宣稱「2025年量產、達到GWh量級規模」是真是假。因此，誰才真正具備實力生產電池，而誰只是靠著漂亮的簡報生產電池，都成為業界茶餘飯後的話題。
綠色創業者成功了就是偉大的夢想家，失敗了就成為詐騙，到底是蓄意詐騙還是純粹失敗，中間這條線真的非常模糊。所有的青春歲月和努力都白費了，而且別人Google搜尋可能還可以找到你失敗的公司、產品與名聲，創業確實是高風險投資啊。
怪現象四：售電業成弱勢族群
買綠電夯，蕞爾小島上只有一家綜合電業，卻有三十家再生能源售電業，搶商機之意圖不言而喻。
售電業主要功能為理解整套再生能源的制度與限制，調整雙方的期待，滿足供需雙方需求。雖然電能轉直供制度稍有調整，但是夾在用電大戶與再生能源發電業兩個大牌客戶之間，又沒綠電可賣，即使開發各種科學模型展現專業，提供各式加值服務，大多數時間仍然只是免費教育培訓機構及保險公司。
再生能源售電業成了電業裡最弱勢的族群，只好報團互舔傷口取暖，甚至在看似蓬勃發展的市場中提前思考轉型。蕞爾小島土地資源有限，能開發的再生能源也有限，必須要有突破性的技術或進展，否則綠電交易市場的天花板已近在眼前。
怪現象五：我敢發誓
面對高舉碳中和大旗的國際供應鏈淘汰賽、貿易壁壘，企業顧不得到底是否有綠電可買、是否有碳中和解決方案、公司文化是否已經準備好面對低碳轉型，人人搶著出來誓言達到碳中和。
這個壓力可以預期會一如往常地落到台電身上。因為最近大中小型企業都在做碳盤查、學碳盤查、評估碳盤查，當大家開始把台電的電費單拿出來，仔細地切割月份，把當月用電量乘以電力排碳係數，算出好大一個排放量之後，就會抱怨為什麼要企業承擔台電的碳排，台電應該要負責降低電力排碳係數。
然後，台電會雙手一攤說「綠電出走，留下來給我的只剩下大批走不掉的灰電，巧婦難為無米之炊啊我有什麼辦法」，大家將會吵個沒完沒了。
人類花了400年終究走出了魏晉南北朝，我們這一代人沒有理由怯戰2050年。人類進步的動力來自於一代又一代人經由思維的提升、技術的演進、資金的到位等，最後在市場上實踐的過程。
這是千年一遇的大機會，願我們直面真實世界複雜的能源使用和碳排放問題，不為愛地球、不為下一代、而是為自己而戰。歡迎你到綠學院官網註冊成為用戶持續取得行內人的工具及資源。祝你新年快樂，我們明年見！
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8