網購包裝減量新規明年7月上路，「重量比例」限制為何引發業者反彈？

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

網路團購洋芋片、買化妝品也要注意包裝減量了。我國網購包裝去年達2.2億件，產生5.7萬噸廢棄物，環保署9月預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，對網購包裝材質、包裝佔包裹總重比例祭出限制，預計明（2023）年7月正式上路。

不過有業者表示，循環包裝立意良善，但化妝品輕巧、餅乾易碎，以紙箱包裝運送就容易超過包裝重量比例限制，新法恐怕讓業者改回不易循環的塑膠包裝。環保團體則指出，環保署推出循環袋、循環箱鼓勵業者使用，原預計2022年底達到10%占比目標，草案卻只要求2024年達到2%使用，有很大差距。

網購包裝減量2019年開始試行，明年7月正式上路

近年民眾消費習慣改變，網路購物銷售額逐年攀升，伴隨大量網購包裝廢棄物。環保署統計，2021年網購包裝共2.2億件，共產生5.7萬噸廢棄物、7.8萬噸碳排；預估2030年將成長至4.9億件，產生12.6萬噸廢棄物、17.3萬噸碳排。

為避免網購一次性包材造成資源消耗及環境衝擊，環保署自2019年訂定行政指導性質的「網購包裝減量指引」，並邀集網購、包材、物流業者成立「網購包裝減量聯盟」試行減量。今年9月底則公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，預計在明（2023）年7月正式上路。

環保署12日舉行草案研商會，環保團體、民間公協會、公司代表出席踴躍。環保署表示，網購包裝未來將有三大管制項目，包裝材料、包裝重量及分年目標，且除了大型電商外，適用對象也擬擴及其他「B2C」業者。

我國2021年網購銷售額達4303億元，產生2.2億件網購包裝，2030預估將達4.9億件 | 擷取自環保署簡報

網購包裝三大管制項目：使用材料、重量比例、分年目標

網購包裝三大管制項目中，「包裝材料」將禁止使用PVC材質的包材，紙類則以原色為優先。紙類、塑膠包材（如紙箱、破壞袋）分別須含90%、25%以上的再生紙、再生塑膠。

針對資本額超過5000萬元的業者，有所謂的「包裝重量比例」限制，計算方式是以「包材總重」除以「包材＋商品總重」。共有三個重量等級（0.25~1公斤、1~3公斤、達3公斤），「包裝重量比例」分別不得超過40%、30%、15%。以網購洋芋片為例，商品重量341公克、包材重量211克，便符合比例不超過40%的規定 [註]。

資本額超過1.5億元的業者，環保署還設立「分年目標」，業者必須每年繳交經會計師簽證的減量成果文件，2024～2026年每年包材減重率須達到基準年（2019~2023年任選一年）的25%、30%、35%；循環袋、箱使用率須達2%、8.5%、15%。

環保署表示，市售不透明且具延展性的膠帶均屬PVC材質，未來禁止使用在網購包裝 | 擷取自環保署簡報

原箱出貨就是使用商品本身的箱子出貨，並未另外再用物流箱袋 | 擷取自環保署簡報

「個人賣家」暫不納管，循環袋或原箱出貨也不受規範

草案納管對象為何？由於大型電商公司（如MOMO、東森、PCHOME、蝦皮商城等）已於2019年進入「網購包裝減量聯盟」試行減量，近期抽查合格率達八、九成，環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，接下來希望再擴大到其他「B2C」業者，「我們希望複製到其他網購行為上」。

對於擁有自己的電商官網、專屬App提供下單的業者，如食品、化妝品、3C用品、服飾等未來也會納入管制對象。網購平台的個人賣家則暫不納管。

此外，若產品重量小於0.25公斤、採用「循環袋（箱）」或「原箱出貨」，也不受草案規範。

Photo Credit: Uniqlo Uniqlo網購店取循環袋

王嶽斌表示，不少個人賣家可能會用使用過的紙箱、報紙等「生活周遭的物品」當成包材與緩衝材，不易透過實箱查核認定有無違規。未來針對此類「C2C」模式，環保署會訂出「2.0版指引」要求平台對個人賣家提出包裝建議，也會抽查並公布哪個平台的違反情形比較嚴重。

王嶽斌補充，未來會採兩階段執法。公告上路第一年會到業者統倉（發貨中心）查核，抽出十件樣品算出平均值有無違規。第二年起則會直接在網購市場上下單，「直接以單件認定有沒有違規」。

化妝品輕巧、餅乾易碎，業者還憂心環保包裝「價值感」降低

有業者便認為做不到，台北市化妝品商業同業公會代表表示，循環包裝立意良善，但不一定適用所有產業別，以化妝品、保養品來說，「我今天花了好幾千塊買一罐眼霜或精華液，結果你用一個環保的東西來包，我會覺得這個價值感降低了很多。」

台灣DHC化妝品公司代表則表示，公司化妝品目前多用紙箱包裝，但如眼影、眼線筆都很輕、很小，若未來要避免重量比例超標，可能就得選用不易循環的塑膠包裝袋，但商品容易撞壞、包材也不環保，希望環保署「不要逼我們去用塑膠」。

Photo Credit: 環境資訊中心／陳昭宏 台北市化妝品商業同業公會代表認為，使用循環包裝可能降低化妝品、保養品的產品價值感

聯華食品代表則表示，餅乾類商品體積大、重量輕、易碎、價格低，一般必須以紙箱包裝，但很容易超過重量比例標準，希望環保署「多考量百業的狀況」，或許比照「公告限制過度包裝」，允許以體積作為規範方式。

對此王嶽斌表示，「環保是共通的上位目標」，原則上仍維持通案處理，目的就是希望業者能開始設計更合適、永續的包裝或循環箱袋方案。他也強調，業者若做不到重量比例要求，這次草案也納入了「循環箱、袋」做法，業者選用該方案，就可不受重量規範。

綠色和平減塑專案主任張凱婷則質疑，環保署2019年「網購包裝減量聯盟」試辦目標是2022年底達10%循環包裝，新草案卻只要求2024年達到2%使用，有很大差距。

回收基管會僅表示，明年起會與數位發展部、經濟部商業司，以及民間便利超商、物流業者合作，推動更便利的網購循環箱袋生態系，需要一些緩衝時間，「沒辦法一下子立竿見影」。

註釋