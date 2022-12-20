網購包裝減量新規明年7月上路，「重量比例」限制為何引發業者反彈？
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業界人士表示，循環包裝立意良善，但不一定適用所有產業別，例如化妝品、保養品使用環保包裝可能降低價值感；眼影、眼線筆等很輕很小，或餅乾類體積大重量輕的商品，也可能導致「重量比例」超標，可能反而變成「逼企業去用塑膠」。
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
網路團購洋芋片、買化妝品也要注意包裝減量了。我國網購包裝去年達2.2億件，產生5.7萬噸廢棄物，環保署9月預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，對網購包裝材質、包裝佔包裹總重比例祭出限制，預計明（2023）年7月正式上路。
不過有業者表示，循環包裝立意良善，但化妝品輕巧、餅乾易碎，以紙箱包裝運送就容易超過包裝重量比例限制，新法恐怕讓業者改回不易循環的塑膠包裝。環保團體則指出，環保署推出循環袋、循環箱鼓勵業者使用，原預計2022年底達到10%占比目標，草案卻只要求2024年達到2%使用，有很大差距。
網購包裝減量2019年開始試行，明年7月正式上路
近年民眾消費習慣改變，網路購物銷售額逐年攀升，伴隨大量網購包裝廢棄物。環保署統計，2021年網購包裝共2.2億件，共產生5.7萬噸廢棄物、7.8萬噸碳排；預估2030年將成長至4.9億件，產生12.6萬噸廢棄物、17.3萬噸碳排。
為避免網購一次性包材造成資源消耗及環境衝擊，環保署自2019年訂定行政指導性質的「網購包裝減量指引」，並邀集網購、包材、物流業者成立「網購包裝減量聯盟」試行減量。今年9月底則公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，預計在明（2023）年7月正式上路。
環保署12日舉行草案研商會，環保團體、民間公協會、公司代表出席踴躍。環保署表示，網購包裝未來將有三大管制項目，包裝材料、包裝重量及分年目標，且除了大型電商外，適用對象也擬擴及其他「B2C」業者。
網購包裝三大管制項目：使用材料、重量比例、分年目標
網購包裝三大管制項目中，「包裝材料」將禁止使用PVC材質的包材，紙類則以原色為優先。紙類、塑膠包材（如紙箱、破壞袋）分別須含90%、25%以上的再生紙、再生塑膠。
針對資本額超過5000萬元的業者，有所謂的「包裝重量比例」限制，計算方式是以「包材總重」除以「包材＋商品總重」。共有三個重量等級（0.25~1公斤、1~3公斤、達3公斤），「包裝重量比例」分別不得超過40%、30%、15%。以網購洋芋片為例，商品重量341公克、包材重量211克，便符合比例不超過40%的規定 [註]。
資本額超過1.5億元的業者，環保署還設立「分年目標」，業者必須每年繳交經會計師簽證的減量成果文件，2024～2026年每年包材減重率須達到基準年（2019~2023年任選一年）的25%、30%、35%；循環袋、箱使用率須達2%、8.5%、15%。
「個人賣家」暫不納管，循環袋或原箱出貨也不受規範
草案納管對象為何？由於大型電商公司（如MOMO、東森、PCHOME、蝦皮商城等）已於2019年進入「網購包裝減量聯盟」試行減量，近期抽查合格率達八、九成，環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，接下來希望再擴大到其他「B2C」業者，「我們希望複製到其他網購行為上」。
對於擁有自己的電商官網、專屬App提供下單的業者，如食品、化妝品、3C用品、服飾等未來也會納入管制對象。網購平台的個人賣家則暫不納管。
此外，若產品重量小於0.25公斤、採用「循環袋（箱）」或「原箱出貨」，也不受草案規範。
王嶽斌表示，不少個人賣家可能會用使用過的紙箱、報紙等「生活周遭的物品」當成包材與緩衝材，不易透過實箱查核認定有無違規。未來針對此類「C2C」模式，環保署會訂出「2.0版指引」要求平台對個人賣家提出包裝建議，也會抽查並公布哪個平台的違反情形比較嚴重。
王嶽斌補充，未來會採兩階段執法。公告上路第一年會到業者統倉（發貨中心）查核，抽出十件樣品算出平均值有無違規。第二年起則會直接在網購市場上下單，「直接以單件認定有沒有違規」。
化妝品輕巧、餅乾易碎，業者還憂心環保包裝「價值感」降低
有業者便認為做不到，台北市化妝品商業同業公會代表表示，循環包裝立意良善，但不一定適用所有產業別，以化妝品、保養品來說，「我今天花了好幾千塊買一罐眼霜或精華液，結果你用一個環保的東西來包，我會覺得這個價值感降低了很多。」
台灣DHC化妝品公司代表則表示，公司化妝品目前多用紙箱包裝，但如眼影、眼線筆都很輕、很小，若未來要避免重量比例超標，可能就得選用不易循環的塑膠包裝袋，但商品容易撞壞、包材也不環保，希望環保署「不要逼我們去用塑膠」。
聯華食品代表則表示，餅乾類商品體積大、重量輕、易碎、價格低，一般必須以紙箱包裝，但很容易超過重量比例標準，希望環保署「多考量百業的狀況」，或許比照「公告限制過度包裝」，允許以體積作為規範方式。
對此王嶽斌表示，「環保是共通的上位目標」，原則上仍維持通案處理，目的就是希望業者能開始設計更合適、永續的包裝或循環箱袋方案。他也強調，業者若做不到重量比例要求，這次草案也納入了「循環箱、袋」做法，業者選用該方案，就可不受重量規範。
綠色和平減塑專案主任張凱婷則質疑，環保署2019年「網購包裝減量聯盟」試辦目標是2022年底達10%循環包裝，新草案卻只要求2024年達到2%使用，有很大差距。
回收基管會僅表示，明年起會與數位發展部、經濟部商業司，以及民間便利超商、物流業者合作，推動更便利的網購循環箱袋生態系，需要一些緩衝時間，「沒辦法一下子立竿見影」。
註釋
- 此例詳細計算方式為［211克÷（341克＋211克）］×100%＝38.22%
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。