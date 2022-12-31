《手術的發明（上）》：如果希波克拉底是「醫學之父」，那麼這樣的父子關係還真是啟人疑竇
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本書是一部宏觀的外科手術史，由大衛・史耐德醫師撰寫，內容從古希臘醫生對人體的危險猜測說起，一路寫到改變世界的20世紀植入物革命。再加上自己接受醫學訓練的過程，以及與病患之間難忘的回憶，讓這本書更加引人入勝。
文：大衛．史耐德（David Schneider）
前言（選摘）
文藝復興時期是回溯現代醫學起源的大好時機，部分原因在於自希波克拉底時代到十五世紀，醫學都沒什麼變化。儘管西方世界正從千百年來的沉睡中甦醒，但此時「看醫生」仍然沒有太多意義，即使是找到最聰明的醫師，也有極大的風險。正如伍頓（David Wootton）在《惡質醫學》（Bad Medicine）中所說，在一八六五年之前，任何生病的人，即便是自己一人孤單地待著，都比被醫師「照顧」要來的好。
所以近兩千年來，西方醫學的兩大支柱——希波克拉底和蓋倫——用他們的哲學思想，能為世間男女做出的貢獻實在有限。可想而知，他們對外科手術也幾乎沒有做出任何貢獻。不過，認識這些醫學之父還是相當重要的——儘管他們只像奧茲大法師，在簾後拉動桿子控制一切——畢竟他們的理論幾乎影響過去兩千年的每位西醫師，所以瞭解這些還是很重要。
我寫這本書最重要的任務， 在於探索人們如何理解身體運作、疾病發生的原理， 以及二十一世紀的外科醫師近乎神奇地復甦、重建甚至重新想像了「人類是什麼」。我只會花極少的篇幅，提到上古時代的亞洲醫學以及原始部落中口耳相傳的治療方式。雖然古代的巫師可能有令人驚奇的觀點，但這些難解而與知識無關的觀點，並非本書重點。導致現代化外科手術誕生——從建立「科學」這門學問，到發現細胞、細菌、現代化材料與術後的研究等——本質上的突破，才是本書的主旨。
格林布拉特（Stephen Greenblatt）在他的迷人的著作《大轉向》（The Swerve）中，提到了史詩詩人盧克萊修斯（Lucretius）一首近乎神話的詩〈物性論〉。這首詩因其洞察力和藝術性而廣為人知，但卻失傳於古代，中世紀從沒有人讀過，只有關於這首詩的偉大故事留了下來，就像羅德島的傳說或巴比倫的空中花園一樣。就在消失一千五百年後，這首詩最終在一四一七年於德國南部的一座修道院，被一位義大利抄寫員和圖書獵人波吉歐（Poggio Bracciolini）發現。
波吉歐在修道院裡待了三週，從古代莎草紙上抄下了七千四百行拉丁文，並帶著他的寶藏回到羅馬。幾十年內，古騰堡發明了印刷機，於是盧克萊修斯的詩集很快被印了出來，分送到整個西方世界。〈物性論〉的發現，讓整個世界走向現代化，它「使世界遠離了充滿天使、惡魔和非物質的因果，轉而專注在現世的物質上；瞭解到人類和世間都是由相同事物所組成，是自然秩序的一部分；讓人願意勇敢地進行實驗，而不怕被上帝忌妒，冒犯到祂所守護的祕密……開始合理地追求快樂並避免痛苦……在現實世界中追尋就已足夠。」
雖然要找到文藝復興時期所有的緣由還有得拚，但這首詩提及的前所未見的內容，肯定有助於世界「轉向」現代化。
為什麼這首詩會如此激進？首先，盧克萊修斯聲稱一切都是由看不見的粒子所組成。他更進一步假設這些粒子都是永恆的（這也將是化學之父拉瓦節〔Antoine Lavoisier〕的基本主張）。哈佛大學哲學家桑塔亞那（George Santayana）認為這是「人類有史以來最偉大的思想」。
此外，這位詩人還告訴我們，人類並非獨一無二的存在，你我都為了生存在進行極為原始的奮鬥；來世並不存在，宗教是殘酷的，而人生最重要的目的是增加幸福並減少痛苦。這在當時是非常激進的言論。當這些斬釘截鐵的主張在中世紀末再次出現，每個人都能理解為何這些詩如此反傳統。如同福樓拜（Gustave Flaubert）所說：「當上帝不再存在，而基督尚未到來之前；介於西塞羅和奧理略（Marcus Aurelius）之間，歷史上有個非常特別的時刻，在那時候，人類只能仰賴自己。」
這段時間的思考，將有助於將占星術轉變為天文學、煉金術轉化為化學，並最終使亞里斯多德的宇宙觀轉變為牛頓的物理學。
希波克拉底的一生和三位偉大的哲學家並行，他比蘇格拉底晚十年出生、幾乎完整度過柏拉圖的時代，與亞里斯多德的人生重疊了十四年。希波克拉底不僅是位醫師，還是著名的作家、文化的支柱、希臘的愛國者和道德學家。「希波克拉底集」共六十件作品，多半來自他與其追隨者（雖然根據某些評估，一半以上不是他們所寫），囊括一些寫了超過一到兩世紀的作品。布拉克（John Block）總結道：「希波克拉底首先給醫師獨立的地位，將醫師與占星者區分開來。希波克拉底將醫療人員定義在醫學領域。」
這些早期的「治癒者」，同時也是哲學家。亞里斯多德說：「研究健康和疾病的原理，也是哲學家的任務。」這也和人們開始著迷於追尋「正確的處方」和良好的飲食有關。「如何找到能保持身體健康，並使之免受疾病危害的飲食，這種詰問很自然就會引導人們去瞭解身體和食物的組成，以及身體各部位的結構、功能和活動。」
古代尋求真理的人們，在對細胞、細菌、基因、癌症甚至身體器官都一無所知的情況下，思考了身體的功能。在這樣的背景下，「疾病」對他們來說宛如謎團，也就沒什麼好奇怪的了。
想像一下，在上古世界中，各處的人們被星空包圍、在月亮的陰晴圓缺中尋求意義、思考著太陽的東升西落、潮汐的漲退和風的起伏，此時卻轉向思考我們的身體、仔細檢視人的動作、觀察心臟的跳動、呼吸、甚至排尿和排便的起伏變化，那將能成就多少事情！
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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