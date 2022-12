從《捍衛戰士：獨行俠》談醫學教育：病人的照護需要透過跨領域團隊的合作，而非一個優秀的「獨行俠」

文:黃昭硯醫師(中山醫學大學附設醫院醫教部教學型主治醫師、中山醫學大學附設醫院教師成長中心副主任、中山醫學大學附設醫院急診醫學部主治醫師、中山醫學大學醫學系部定講師、台灣急重症模擬醫學會秘書長、台灣急救加護醫學會副秘書長、台灣擬真醫學教育學會理事)

《捍衛戰士:獨行俠》在台灣上映,開出極高票房,有許多針對故事背景或拍攝手法的專業分析及評論,而身為一位在醫學教育耕耘的園丁,我想用另一個不同的角度剖析這部電影。

捍衛戰士與「醫學教育」的相似性

湯姆克魯斯在電影中飾演「獨行俠」,是美國海軍技術最好的飛行員。在他人生最後的一場任務中,他被指派到北島海軍航空站,負責擔任一群年輕優秀飛行員的「教官」,針對一場艱鉅的任務,進行技術訓練及戰略擬定。但對於「獨行俠」來說,相對於指導後進,他更喜歡自己上場飛行殺敵。

他會願意接下「教育」的任務,是基於保護他已故搭檔「呆頭鵝」的孩子「公雞」,希望能將自己的高超技術傳授給「公雞」,也或者故意不讓「公雞」執行任務以保護他不受威脅。這裡是「獨行俠」心中最大的情感衝突,對於視如己出的公雞應該要採取「保護」或是「放手」?

電影中透過「獨行俠」與「冰人」(方基墨飾演)的對談,是我很愛的一段,不只是對經典的致意,冰人透過電腦打下的「It is time to let go」,讓「獨行俠」思考何時放手讓「公雞」獨當一面?也是「獨行俠」透過另一個角度去真實面對心中對於過去的內疚,也誠實面對該來的未來。

這一段像是近年醫學教育的發展重點「可信賴專業活動(Entrustable Professional Activities, EPAs)」的觀念。電影中也依循「勝任能力為導向的醫學教育(Competence-BasedMedical Education, CBME)」的三個面向,「教學」、「模擬評量」及「實際執行」作架構來發展學員的能力。

以近代的教學理論發展來說,「獨行俠」的教學方法符合當代課程實務的操作。像是利用模擬實戰讓學生們從錯誤中學習,而在練習中也加入了幾項遊戲化的元素,像是「輸的人伏地挺身200下」來提高學習動機,或是利用「海軍美式足球,同時進攻與防守」的活動來形成團隊,就像我在團隊資源管理的課堂。

與其說教式地強調團隊合作的重要性,不如透過分組活動設計,讓團隊體驗「領導」、「溝通」、「狀況監控」及「分工合作」的團隊形成過程。老師教得再多都只是資訊,唯有透過學生親身經驗才是學習。

Photo Credit: 《捍衛戰士:獨行俠》

「模擬教學」的優勢

在飛行模擬訓練過程中,隊員犯了很多次錯誤,有時害自己被擊落,有時害隊友被擊落,「獨行俠」要他們思考為什麼犯錯,像是因為「沒有做出資訊共享,讓隊友知道自己的狀況,導致隊友失事」這也是醫療界團隊資源管理強調的「資訊共享」。

在飛行時,飛行員不僅面對重力、速度、氣壓等各種不同的生理變化,狀況也是瞬息萬變需要當機立斷,在那樣的生死關頭很容易做出錯誤的判斷,像是電影中「鳳凰」駕駛的飛機在練習中遭遇鳥擊,作出了錯誤的決定而墜毀。

也因此飛安、病安都希望可以透過異常事件的根本原因分析,找出系統性問題,建立合適的SOP進而優化品質,這也是「模擬教學」的優勢:可以重來,且有三層安全:

沒有人受傷 沒有陰影的第二受害者 提升未來的實務安全

這也呼應著我之前的文章〈為病人而教:模擬學教育如何提升醫療品質〉。

演練結束後的會議中進行反饋「Debriefing」,除了找出錯誤及改進方法,也要隊員們假想「當因為自己的失誤害隊友身亡時,如何面對隊友的家屬?」提高了團隊的凝聚力及當責。

我的看法:不需要藉口或咎責,重點是找出方法改進,這也是模擬醫學中最核心的刻意練習。每一次的練習都是四個步驟:獲取經驗、反思、找出規則、再次行動。而要讓練習符合刻意練習須包含三個要素:優秀的導師、設定學習目標及即時反饋。

「獨行俠」個人能力堪為學員表率,剛開始練習時他為學員設下三分鐘完成任務的目標,但學員屢屢失敗更被長官視為不可行的策略,但透過每一次的失敗後立即的反饋,到最後真正上場執行任務時,學員們竟然可以達到兩分半完成任務。這也呼應著模擬醫學中刻意練習可以達到的最好學習效果。

「Don't worry who is the best superhero」

因緣際會,「獨行俠」的教師任務被解職,改任為隊長帶頭上場執行不可能的任務。這讓我想到這些年中山附醫參與醫策會擬真競賽的方針,我們以教學為導向,曾以住院醫師組隊代表參賽獲得全國金牌。個人想法:奪牌及放眼未來是可以兼具的,就像今年爭奪NBA總冠軍的金州勇士隊,做好教育傳承,不僅現在有冠軍的競爭力,也儲備潛力股形成建立王朝的能量。

在執行任務前的任務分派「briefing」,「獨行俠」選擇了「公雞」而非個人技術更高但團隊意識較弱的「劊子手」。這裡是我很欣賞的一段,把對的人放到對的位置,是身為團隊領導者最重要的工作,而不僅是自身具備最高強的技術。

在任務執行中,可以看到「公雞」的「I'm not SAFE」,緊張冒汗最後在隊友的鼓勵提醒下突破自我,在非常混亂的過程中,團隊保持著資訊共享及溝通。也在敵方兩架巡邏機出現的突發狀況時,適度地「hurdle」,閃避了可能的衝突,如果這裡一開始選擇的是「劊子手」,也許會更早產生空戰而導致任務失敗。