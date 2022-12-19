2022/12/19,
商業

三星SDI與BMW擴大合作高階電池，兩集團協力朝電動車領域積極轉型

三星SDI與BMW擴大合作高階電池，兩集團協力朝電動車領域積極轉型
Photo Credit: AP / 達志影像

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隨著電動車發展，電池成為了下一個重要能源產業，近日三星（Samsung）已經加強和寶馬（BNW）合作，要打入更多高階電池市場。

近日全球大環境驟變，其中以DRAM半導體受高庫存受到影響最劇烈，三星電子集團（Samsung）為了要避免集團陷於危機，並持續推動向電動車產業轉型。昨（18）日三星執行長已與寶馬（BMW）汽車會面，商議如何電動車產業的電池領域中合作，協助BMW朝向電車轉型引起市場矚目。

三星SDI和BMW合作，成帶動集團轉型的關鍵

三星集團旗下的三星SDI是一間電池和電子材料製造子公司，致力於解決能源、汽車電池問題，同時也處理半導體及顯示的化學材料，它們因近年電動車熱潮，受到集團的高度重視。

三星SDI公布今（2022）年第3季，年營收達到營收年增56.1%、季增13.2%至5368兆韓圜，再創歷史新高，營益年增51.5%、季增31.9%至破紀錄的5659億韓圜；對照三星記憶體市場部門，受庫存調整影響，則不斷拖累集團財報。

其實三星記憶體部門，獲利較2021年同期大減近32%，出現近3年來首見下滑，凸顯市況險峻。三星強調，第3季全球DRAM供應量較第2季萎縮10%以上，且DRAM平均售價也下滑20%，也意味著DRAM持續低迷。

為了分散集團分險並且轉向日益擴大的電動車市場，因此三星積極轉型。像是克萊斯勒（Chrysler）和菲亞特（Fiat）的母公司Stellantis於今年5月和三星（Samsung）將在美國印第安納州（Indiana）建造一座25億美元的電池廠。而近日再和BMW討論強化合作電池領域。

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三星SDI當時於2017年，在展覽中展示工業儲能的三星E-2M076電池，引起業界關注。

根據《韓國經濟日報》報導，三星執行長李在鎔打算提高電池供應量，協助BMW更積極朝電動車轉型。早在2019年三星SDI已經向BMW簽下規模30億美元的長期合作協議。

三星強調，旗下產品P5電池與現有的電池相比，原物料成本降低20%，能量密度則提高20%，可以提高電動車的續航里程，包括BMW的i7、iX和i4等車款都搭載了這款電池。

三星SDI目標高級車款

根據中國《光大證券》分析指出，三星SDI於1999年發明當時世界最大容量的1800mAh圓形鋰離子電池，當時發展重心轉向鋰離子電池領域。截至去年該公司已經有1523項專利，屬於動力電池領域的強有力競爭者；不過相較於2020年年底，各大競爭對手相繼於中韓歐美等地設立生產工廠，已經明顯落後。

目前三星SDI的優勢仍是集團的垂直整合，包含三星物產、三星電子有密切合作外，還有三星第一毛織公司的材料技術有利於發展汽車產業。

總而言之，三星SDI有關正極、負極材料，隔膜三項核心材料專利數量居全球第3，電解液專利數是全球第7，在市場上明顯具有優勢。

《光大證券》強調，三星SDI持續發展高鎳的材料路線，推出Gen5動力電池，並且持續深化和BMW合作，其客戶偏向高端車業，除了BMW外還有福斯汽車（Volkswagen）。

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2021年6月9日，在韓國首爾的COEX舉行的InterBattery 2021期間，三星SDI公司的最新第5代電池在其展位上展示。該公司已經擁有300個電池品牌。

值得一提的是，電池原料（例如鋰鎳等）方面仍受制於外國，如中國贛鋒鋰業、瑞士嘉能可等業者。產業鍊則以韓國國內為主，游供應商主要有格林美、當昇科技、中偉股份、貝特瑞和瑞士泰來等；生產基地布局在西安、天津和長春等地。

至於下游品牌客戶主要是奇瑞汽車、北汽、蔚來、東風、江淮、金康新能源和眾泰等。對照中國電池大廠寧德時代，三星SDI電池產品的中國客戶比較少，未來需要積極擴展市場。隨著各國電池產業白熱化，其目標市場、策略等也越來越清晰。

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核稿編輯：翁世航


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