印度選用殖民時期的「荒地」開發綠電，就跟台灣光電業者開發「農地」一樣荒唐
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這些衝突的根本原因都是土地的問題，一塊土地不僅僅是孕育人類，還包含了其他生物，因此衍伸出的議題就會相當複雜且多元。這些議題就像是一個已運作完善的系統，而「再生能源」就像個外來戶，要進入到原先已建立好的系統之中，勢必會排擠其它議題的存在空間。
無論是太陽光電或者是風力發電，都需要一定的土地進行設置，表面上這樣的模式好像是所謂的「乾淨」能源，但姑且不論這些模組製造過程的資源消耗，捨棄土地原先功能轉作生產能源，不啻是一種開發行為。
在前文中，筆者藉由案例比較，初步推論應是發展再生能源選址政策出現問題造成衝突，因此本文希望進一步從了解印度的選址方式，並與台灣做比較，以釐清再生能源政策是否有減少衝突的方向。
印度的選址方式
印度的再生能源除了屋頂型太陽光電外，無論風力或太陽光電等地面型再生能源設施皆係優先以政府管理的「荒地」（waste land）做為優先開發區域。印度政府會將這些「荒地」招標出去給能源業者，能源業者可自行開發又或者再找下一層的業者來建置案場。
在台灣大家耳熟能詳的土地分類方式可能會是都市計畫區、一般農業區、工業區等等，每一種土地分類都有明確的功能性，沒有「荒地」這種功能未明的選項，而何謂「荒地」呢？
從字面上來說就是荒蕪、沒有生產力的土地，荒地的概念源自於洛克（John Locke）的理念（對，就是天賦人權的那個洛克），洛克認為土地乃上帝賜予人類的恩賜，使人類得以生存，因此用勞動增加土地產出是回報上帝最好的方法。依據這樣的思想脈絡，英國殖民政府將印度的土地分為可供農作的土地（種植甘蔗、紅茶等等可供殖民母國賺取利潤的作物），以及難以農作的荒地。
但荒地真的就是毫無價值的土地嗎？從經濟價值的概念來看，或許是。但當我們檢視荒地的種類，有溼地、森林、草原等等，這些都是富含生態價值的土地類型，而生態價值並無法單純以經濟價值衡量，因此印度環保團體亦不斷呼籲減少荒地開發、甚至是從源頭挑戰荒地的定義。
目前被歸類為荒地的區域大概有五種地貌，澇區和沼澤地、永久積雪的山地、疏林草原和牧場、露岩和高原、沙漠等等，其中最常引發爭議的就是疏林草原和牧場，因為這種地貌常常是以畜牧為業的人賴以維生的區域。而澇區和沼澤地、積雪的山地……等等，亦都有其存在的意義與價值。
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
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選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
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一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
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