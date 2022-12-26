印度選用殖民時期的「荒地」開發綠電，就跟台灣光電業者開發「農地」一樣荒唐

無論是太陽光電或者是風力發電，都需要一定的土地進行設置，表面上這樣的模式好像是所謂的「乾淨」能源，但姑且不論這些模組製造過程的資源消耗，捨棄土地原先功能轉作生產能源，不啻是一種開發行為。

在前文中，筆者藉由案例比較，初步推論應是發展再生能源選址政策出現問題造成衝突，因此本文希望進一步從了解印度的選址方式，並與台灣做比較，以釐清再生能源政策是否有減少衝突的方向。

印度的選址方式

印度的再生能源除了屋頂型太陽光電外，無論風力或太陽光電等地面型再生能源設施皆係優先以政府管理的「荒地」（waste land）做為優先開發區域。印度政府會將這些「荒地」招標出去給能源業者，能源業者可自行開發又或者再找下一層的業者來建置案場。

在台灣大家耳熟能詳的土地分類方式可能會是都市計畫區、一般農業區、工業區等等，每一種土地分類都有明確的功能性，沒有「荒地」這種功能未明的選項，而何謂「荒地」呢？

從字面上來說就是荒蕪、沒有生產力的土地，荒地的概念源自於洛克（John Locke）的理念（對，就是天賦人權的那個洛克），洛克認為土地乃上帝賜予人類的恩賜，使人類得以生存，因此用勞動增加土地產出是回報上帝最好的方法。依據這樣的思想脈絡，英國殖民政府將印度的土地分為可供農作的土地（種植甘蔗、紅茶等等可供殖民母國賺取利潤的作物），以及難以農作的荒地。

但荒地真的就是毫無價值的土地嗎？從經濟價值的概念來看，或許是。但當我們檢視荒地的種類，有溼地、森林、草原等等，這些都是富含生態價值的土地類型，而生態價值並無法單純以經濟價值衡量，因此印度環保團體亦不斷呼籲減少荒地開發、甚至是從源頭挑戰荒地的定義。

目前被歸類為荒地的區域大概有五種地貌，澇區和沼澤地、永久積雪的山地、疏林草原和牧場、露岩和高原、沙漠等等，其中最常引發爭議的就是疏林草原和牧場，因為這種地貌常常是以畜牧為業的人賴以維生的區域。而澇區和沼澤地、積雪的山地……等等，亦都有其存在的意義與價值。