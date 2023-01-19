台灣大學生用青春換文憑，卻掉入「學債貧窮陷阱」難以翻身
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在新自由主義使用者付費的觀念下，政府提供學貸免息的政策已經算是體恤民情，但公、私立學費失衡且資源不均的狀況，只是加重社會弱勢者的負擔，讓原先就生活困頓的家庭，再扣上一筆就學貸款的帳單。
文：簡錫堦（反貧困聯盟召集人）
台灣教育政策原本受三民主義影響，保障受教育平等機會，以公立學校為主，學費不高並廣設獎學金，協助弱勢小孩就學。造就了如阿扁從三級貧戶一路讀到大學，考上律師並當上總統，堪稱台灣美談。
1990年起遂行新自由主義，使用者付費大行其道，鬆綁學費，逐年縮減獎學金預算，改採擴大學貸方案，學貸就此成為青年就業前的人生第一筆債務。
教育部認為高等教育非義務教育，教育成本應由學生承擔；倡言放寬學貸，延長還款時限即能解決。但隨著低薪趨勢更形成沉重壓力，難以翻身，三級貧戶子女出頭天宛如童話故事。
高教工會參考經濟合作暨發展組織（OECD）資訊，依購買力平價換算各國大學生一學年的平均學雜費，我國屬於昂貴之列，排名全球第十四名。學貸債務至2019年總額達1832億元，學貸件數504萬件（每學期申貸一次算一件）。
低薪學貸族又得還學貸，每月的食物、房租和學貸占薪資約七成，再扣除交通及日常必需品，幾乎成了月光族。肩負比同儕多了幾十萬元甚至百萬元的負債，是青年貧困而難以翻身的原因。
2019年，依教育部統計近89萬名申借學貸者中，有數千人逾期未還款，而遭移送催繳，欠繳金額並不大。若區區十幾萬元都無法籌還，弱勢青年貧困處境令人唏噓。
各國政府如何因應學貸債務問題
1860年，美國雖處內戰，仍仿效歐洲先進國家通過《摩利法案》（The Morley Act），實施免學費政策，使得後來優秀州立大學遍及全國。就連紐約私立柯柏學院（Cooper College）也採取免學費制度，吸引優秀青年就讀。
雷根總統上任後，勵行《新自由主義》（Neo-liberalism），教育逐漸商品化。學校朝向企業化，競相興建豪華大廈，有游泳池、高級廁所、娛樂設備，奢華如大飯店，用以吸引學生；並助長學費狂飆、教育階級化，排擠中下階級受教育的機會。
其任職總統的近十年間（1981-1989）美國聯邦學貸成長了四倍，暴增至1兆6000億美元，全美至少有4300萬人背負學貸債務，惡化青年貧困處境。
2022年八月美國總統拜登宣布，將豁免年收入不及12萬5000美元的學貸者，最多可勾銷一萬美元學貸債務，但這項政策引起共和黨和民眾疑慮，政策落實仍阻力重重。
2006年，英國大學學費的上限只有3000英鎊，但2012年卻直接調升至9000英鎊。之後，英國政府再次通過立法，將學費上限由9000英鎊提高至9250英鎊。英國學費高漲三倍後，學貸債務也一路狂飆。英國原有20年償還不了的學貸，可一筆勾銷的償還制度，但新制將學貸赦免期限延長為30年，引起怨聲載道。
南韓四年制大學，每年平均學雜費，飆高到668.8萬韓圓（折合新台幣約15萬元）。高學費使每年將近250位大學生，因為繳不出學費，而走上自殺絕路，韓國因此背負著自殺率世界第一的惡名。
我國政府面對學貸債務的處理方式
我國教育資源分配不均，公立大學學生每年每人得到的公部門挹注約9萬9000元；私校學生則只有3萬4000元。私校資源遠遜於公立學校，學費差距近一倍，且私校學生大多來自中下階層家庭；私大70%學生依賴學貸就學，我國學貸青年逾94萬人，十年來成長近七倍。
40%私校學債學生須打工賺取生活費，平均每週打工時數超過18小時，無法專心課業，畢業後也不易找到好工作。
2012年反貧困聯盟成立，共同發起團體青年要好野提出「學貸量能還款方案」：主張申貸人年收入超過工業及服務業平均薪資之60%者，其超過餘額之50%為最高還款金額。年收入未超過工業及服務業平均薪資60%或為低收入戶者，該年度免予繳納。
貸款償還期以25年為限，按前二款規定繳納最低還款金額，於貸款償還期限屆滿而未能清償學貸者，予以免責由政府概括承受，赦免其學債。以此進行遊說當年總統候選人馬英九、蔡英文及宋楚瑜簽署承諾。
馬未簽署卻另提方案：只放寬弱勢學生申請就學貸款限制，包括還款期限從1.5倍延長至2倍，倘若貸款四年八學期，現行借一個學期學費，還款期限是一年，借八個學期就是八年，放寬後可延長還款期限至16年，加上緩繳三年，最長可達19年，迴避25年未清償學債一筆勾消。
蔡英文雖簽署承諾但並未當選，直到次一屆當選總統，也未履行此項承諾。政府只放寬學貸還款條件，貸款人不論經濟條件，可申請「四年繳息期」，期間只繳息不用還本金，以減輕學貸壓力。這不過是延後四年償還本金，實則債務依舊，壓力更綿長。
解決學貸貧困的建議
台灣從而以新自由主義治國，悖離三民主義的社會民主制度所主張的教育非商品，以及教育平等權的治國理念，著實不利個人及國家發展。
社會民主國家主張教育是基本人權，保障人民發展權；若成為商品，將排除購買不起者的發展權利，教育不應設金錢門檻，因而北歐國家和德國實施免學費政策，終身享受教育平等權。
這應是我國終極理想的教育制度，即可媲美芬蘭和瑞典，讓人人皆能享受教育平等，發展自我。
我國實施十二年國教，以普及提升國民素質為目的，理應全部免學費。但至今只有高職免學費，高中則得排富；近77%的民眾認為，排富門檻無實質助益，反而製造階級對立。如果政府能大力改革，遂行公平稅制健全財政，何須排富？甚至是大學，也能逐漸施行免學費，落實教育平等，使階級流動無礙。
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