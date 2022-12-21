2022/12/21,
生活

EP21｜《舊日廚房》：家族的味道傳承，還有40歲之後才開始學習煮菜的各種故事

EP21｜《舊日廚房》：家族的味道傳承，還有40歲之後才開始學習煮菜的各種故事
Photo Credit: JuJu攝

我們想讓你知道的是

我一直很喜歡讀詹先生的散文，而做菜則是這一年多來的興趣，透過這本《舊日廚房》關於各種菜餚的書寫，我在閱讀過程中，得到各種關於做菜、食物和家族故事的各種記憶和回味。

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

今天是我的分享，要分享的書是《舊日廚房》，作者是詹宏志。

我認為這是一本詹宏志很個人的飲食風格演變和養成故事。

我很少會承認自己是某人或某個團體的粉絲，而我願意承認的粉絲包含了湖人、Kobe、第一代味全龍、卜洛克和詹宏志。詹先生所有的書，我都很喜歡，廚房或食物更是我近年來的偏好，所以當然想要看。

其實在2015年7月，我曾經約到詹先生來《關鍵評論網》寫文章，他當時交給我10篇文章，但後來他跟我說其實那只是1篇而已，但他用連載的方式來撰寫。後來我在這本《舊日廚房》中，也看到了當時那「1」篇文章當中的許多內容，後來延伸更多，散放在書中許多地方

本書分為四個部分，「舊日廚房」是回憶他的家族味道，也寫了台灣各種菜色的混種變化等等他自己的觀察。「實驗廚房」是他從40歲之後開始進廚房做菜的種種心得，裡面也談到各種嘗試和結果，讀來感覺令人佩服。「旅途邂逅」是談他在不同國家吃到的各種食物，以及他如何把旅行中嘗試過的各種菜色搬到餐桌上。「懷念故人」則是想要透過記憶，開始一點一滴複刻他的太太王宣一種種令親友們懷念各式菜餚，也包含了他們對於飲食文化的討論和想法。

詹先生記憶力驚人，我總是很困惑也好奇他是如何記得這一切他所吃的美食，而且描述得栩栩如生 ，這本書閱讀過程中，我常常有身歷其境的感覺，每一道菜色的風味好像都在我眼前重現一樣。

我自小無須學做菜，但看著我爸做菜做了十幾年，其實是很羨慕也很好奇的。只是現在開始學做菜，倒是都用了別人的食譜，沒有太多家族味道的複刻，跟一些人學習做菜是從媽媽／爸爸的味道開始，倒是有點不同了。

我們另外在這集裡面討論了：

  • 有沒有家族、家庭的味道？
  • 什麼是爸爸/媽媽的味道？
  • 喜歡做菜嗎？
  • 有沒有難忘的味道（菜餚）？
  • 代表自己家族的一道菜？（或多道菜）
  • 旅行中最難忘的食物？

本週提案的書和延伸閱讀：

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

不曉得你對於這集關於「家族味道」的議題有什麼想法？你喜歡我們今天的內容嗎？快點到我們的FBIGApple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。