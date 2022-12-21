EP21｜《舊日廚房》：家族的味道傳承，還有40歲之後才開始學習煮菜的各種故事

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

今天是我的分享，要分享的書是《舊日廚房》，作者是詹宏志。

我認為這是一本詹宏志很個人的飲食風格演變和養成故事。

我很少會承認自己是某人或某個團體的粉絲，而我願意承認的粉絲包含了湖人、Kobe、第一代味全龍、卜洛克和詹宏志。詹先生所有的書，我都很喜歡，廚房或食物更是我近年來的偏好，所以當然想要看。

其實在2015年7月，我曾經約到詹先生來《關鍵評論網》寫文章，他當時交給我10篇文章，但後來他跟我說其實那只是1篇而已，但他用連載的方式來撰寫。後來我在這本《舊日廚房》中，也看到了當時那「1」篇文章當中的許多內容，後來延伸更多，散放在書中許多地方

本書分為四個部分，「舊日廚房」是回憶他的家族味道，也寫了台灣各種菜色的混種變化等等他自己的觀察。「實驗廚房」是他從40歲之後開始進廚房做菜的種種心得，裡面也談到各種嘗試和結果，讀來感覺令人佩服。「旅途邂逅」是談他在不同國家吃到的各種食物，以及他如何把旅行中嘗試過的各種菜色搬到餐桌上。「懷念故人」則是想要透過記憶，開始一點一滴複刻他的太太王宣一種種令親友們懷念各式菜餚，也包含了他們對於飲食文化的討論和想法。

詹先生記憶力驚人，我總是很困惑也好奇他是如何記得這一切他所吃的美食，而且描述得栩栩如生 ，這本書閱讀過程中，我常常有身歷其境的感覺，每一道菜色的風味好像都在我眼前重現一樣。

我自小無須學做菜，但看著我爸做菜做了十幾年，其實是很羨慕也很好奇的。只是現在開始學做菜，倒是都用了別人的食譜，沒有太多家族味道的複刻，跟一些人學習做菜是從媽媽／爸爸的味道開始，倒是有點不同了。

我們另外在這集裡面討論了：

有沒有家族、家庭的味道？

什麼是爸爸/媽媽的味道？

喜歡做菜嗎？

有沒有難忘的味道（菜餚）？

代表自己家族的一道菜？（或多道菜）

旅行中最難忘的食物？

本週提案的書和延伸閱讀：

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核稿編輯：翁世航