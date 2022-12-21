EP21｜《舊日廚房》：家族的味道傳承，還有40歲之後才開始學習煮菜的各種故事
我們想讓你知道的是
我一直很喜歡讀詹先生的散文，而做菜則是這一年多來的興趣，透過這本《舊日廚房》關於各種菜餚的書寫，我在閱讀過程中，得到各種關於做菜、食物和家族故事的各種記憶和回味。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
今天是我的分享，要分享的書是《舊日廚房》，作者是詹宏志。
我認為這是一本詹宏志很個人的飲食風格演變和養成故事。
我很少會承認自己是某人或某個團體的粉絲，而我願意承認的粉絲包含了湖人、Kobe、第一代味全龍、卜洛克和詹宏志。詹先生所有的書，我都很喜歡，廚房或食物更是我近年來的偏好，所以當然想要看。
其實在2015年7月，我曾經約到詹先生來《關鍵評論網》寫文章，他當時交給我10篇文章，但後來他跟我說其實那只是1篇而已，但他用連載的方式來撰寫。後來我在這本《舊日廚房》中，也看到了當時那「1」篇文章當中的許多內容，後來延伸更多，散放在書中許多地方
本書分為四個部分，「舊日廚房」是回憶他的家族味道，也寫了台灣各種菜色的混種變化等等他自己的觀察。「實驗廚房」是他從40歲之後開始進廚房做菜的種種心得，裡面也談到各種嘗試和結果，讀來感覺令人佩服。「旅途邂逅」是談他在不同國家吃到的各種食物，以及他如何把旅行中嘗試過的各種菜色搬到餐桌上。「懷念故人」則是想要透過記憶，開始一點一滴複刻他的太太王宣一種種令親友們懷念各式菜餚，也包含了他們對於飲食文化的討論和想法。
詹先生記憶力驚人，我總是很困惑也好奇他是如何記得這一切他所吃的美食，而且描述得栩栩如生 ，這本書閱讀過程中，我常常有身歷其境的感覺，每一道菜色的風味好像都在我眼前重現一樣。
我自小無須學做菜，但看著我爸做菜做了十幾年，其實是很羨慕也很好奇的。只是現在開始學做菜，倒是都用了別人的食譜，沒有太多家族味道的複刻，跟一些人學習做菜是從媽媽／爸爸的味道開始，倒是有點不同了。
我們另外在這集裡面討論了：
- 有沒有家族、家庭的味道？
- 什麼是爸爸/媽媽的味道？
- 喜歡做菜嗎？
- 有沒有難忘的味道（菜餚）？
- 代表自己家族的一道菜？（或多道菜）
- 旅行中最難忘的食物？
本週提案的書和延伸閱讀：
- 《舊日廚房》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《旅行與讀書》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《SOAC的台灣菜》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《台菜女兒餐桌之旅》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《裴社長的廚房手記》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《裴社長的廚房手記2》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《鹽、油、酸、熱》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《烹飪的科學》：momo網路書店
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。