聚光燈之外，我在現場愛著本地足球：五名香港球迷和他們的足球故事

世界盃賽事如火如荼，世界的目光都聚焦在世界強隊之上；但事實上，聚光燈之外，每一個地方，或許都有自己本地足球文化的發展脈絡。

香港足球歷史悠久，盛載這座城市的歷史變遷：足球隨著英國殖民來到香港，後來卻成為中國當代左右之爭、政權爭鬥的舞台；香港足球曾經歷先黃金時代、亦嘗墮落到冰河時期；足球承載了來自五湖四海球員的激情和血淚，也見證此城此地一方市民的喜怒哀樂。

2022年對於香港足球而言很特別：俱樂部「傑志」成為首支打入亞洲球會最高級賽事淘汰賽階段的香港球隊；香港足球代表隊則在亞洲盃外圍賽出線，時隔54年重返決賽周。

不論是鐵桿死忠還是「忽然球迷」（編按：跟風球迷），觀看足球比賽無可否認是香港人其中一項重要的娛樂消閒活動。在香港觀看足球賽事，方法五花八門：由以往的電台播報、報章報導，到電視台錄播，再到電視台直播以至因頂級賽事轉播權而引發電視台大戰，再到現在收費電視與串流時代，不一而足。

然而時代再變，始終有球迷會為了香港隊、又或者自己心愛的隊伍走入球場，投入只有在足球場觀戰才能感受得到的激情。「歪腦」記者訪問了五位香港隊球迷，聽聽他們的故事。他們看球的年資或各有不同，但亦同樣陪伴香港隊走過高山低谷，在球場內外，為香港隊吶喊。

我在印度，一個人對三萬人

Jason，香港足球球迷。經營專頁《數字球》，報導香港足球消息。

亞洲盃外圍賽，香港作客印度，在三場比賽取得兩場勝仗，出線亞洲盃主賽圈。在防疫條例嚴格的香港，球迷Jason一人出發印度前往支持港隊，成為整個印度主場已知的唯一來自香港的支持者，成為一時佳話。

然而單人匹馬前往支持香港隊並不是Jason原本計劃之內。Jason回想，倘若當初是有人組團同往印度觀戰，自己就不會作為「唯一在場球迷」而被關注。

Jason本來打算與友人一同出國支持港隊的亞洲盃外圍賽賽事，而這亦會是新冠疫情以來第一次出國觀賽。但世事難料，友人的簽證未能如期完成，最後Jason只能隻身赴印。

這一趟印度行之特別，一來當然是港印兩地各有防疫要求；但更重要的是，疫情同時導致港隊隨隊球迷人數大減，往時會有數十到一百人成團，這次只有Jason一人。他亦感覺有責任去為世界不同角落的香港隊支持者出力，在現場為港隊吶喊。

Photo Credit: 《歪腦》｜受訪者Jason提供

外圍賽對手之中，除了有主場之利的印度，另外兩隊對手阿富汗與柬埔寨同屬客場參賽。

可想而知，沒有印度參與的賽事，客隊球迷相對較少，香港對阿富汗的比賽，現場有約十數名球員親屬；而對柬埔寨的比賽中，Jason沒有看見有柬埔寨球迷隨隊，打氣橫幅都是由球隊職員放置。至於Jason自己，則是觀眾席上唯一一名穿著香港隊球衣打氣的人。

他掛起「香港」「香港勁揪」兩面打氣旗幟、與及一條上書「Fight For Hong Kong」的港隊毛巾。對阿富汗與柬埔寨的兩場賽事，場面相對冷清，反而令Jason更盡力打氣。「對阿富汗和柬埔寨時球場空蕩蕩，我眼見只有數百人。但我叫的口號，球場內的人就會聽見。我的訊息發放了出去，但仍可以做得更多。」

對東道主印度的重頭戲，雖然當時兩隊皆告出線，但仍相當有大戰氣氛：Jason獨自面對三萬印度主場球迷，被其主場氣勢感動：「我有一刻覺得很感動，為什麼我會出現在這個地方？之前都沒有想像過會是自己一個人面對三萬個人。我環顧四周，都是對方的球迷。這對於我自己而言是一種壯舉。」

就連比賽的港隊成員與職業球員都感到驚訝。「（港隊教練及名宿）範俊業問我，你住在這邊嗎？我説不是呀，我從香港飛來看。」然後就聊起來。每場比賽之後，港隊球員們都會來到Jason所在的打氣區前鼓掌答謝支持，而他也在最後一個比賽日之前，收到港隊贈送的簽名球衣。

他也迅即成為媒體的焦點。「自己彷佛成為了話題，初時有點不習慣。但我要硬住頭皮去做，如果有這樣的機會，我自己要把握，但並不是因為自己的知名度，而是我會想宣傳香港足球、香港代表隊給平日少留意香港足球的人。」

Photo Credit: 《歪腦》｜受訪者Jason提供

Jason回憶起他開始支持香港隊的時刻，2009年東亞運動會金牌戰：那場比賽，他第一次聽到「We Are Hong Kong」的口號，深受感動。而在2015年開始，Jason已經決定要從當屆世界盃外圍賽開始，入球場支持香港隊。

後來他也跟隨本地聯賽愛隊傑志與及香港隊觀看作客賽事：2019年底到南韓觀賞港隊在東亞杯的表現後，一隔就是兩年半。接下來，Jason希望可以隨港隊去卡塔爾，見證這次歷史性的亞洲盃賽事。

書寫香港足球回憶：見證過陽春與冰河

賴文輝，香港足球史學會成員。著有《香港十大名將》、《簡明香港足球史》等著作，現於網上及實體傳媒有香港足球史專欄連載。

近年隨著香港身分認同意識濃厚，無數有心人開始整理各種香港掌故。足球之於香港有如此特殊的歷史地位，當然不會例外。

賴文輝自從少年時代就開始為香港足球做紀錄，曾經作為體育記者採訪香港足球，並先後出版《香港十大名將》、《簡明香港足球史》等著作，併成為香港足球史學會創會成員。現雖移居台灣，但賴仍然在香港的足球媒體、與及網上平台繼續書寫香港足球歷史。