西西逝世——終生以文學關懷「我城」
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香港著名作家西西與世長辭。這位華語文壇翹楚，童年由上海移居香港展開創作之路。她的作品被喻為使文學成為香港的驕傲，筆下描繪了這座「浮城」的城市和人心面貌；至晚年仍不言休，影響力遍及兩岸。
文：德國之聲中文網
香港作家西西12月18日因心臟衰竭辭世，終年85歲。她生前有份創立的出版社在社媒專頁發表訃聞，指西西在醫院安詳離世時，其家人、作家及好友何福仁、梁滇瑛陪伴在側。帖文形容：「西西一生，精彩、丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」
原名張彥的西西1937年於上海出生，1950年以12歲之齡隨父母移居香港，就讀中學期間開始向香港的報刊雜誌投稿，年僅十多歲經已在徵文比賽奪冠。大專畢業後任職小學教師，42歲提早退休專注寫作。數十年文學創作生涯期間，其著作遍及小說、散文、詩等，亦涉獵劇本創作和電影評論。她於八十年代也為台灣書店主編小說集，向台港兩地讀者介紹中國作家。
西西的作品為兩岸熟知，最膾炙人口的代表作包括：描寫七十年代香港故事的長篇小說《我城》被喻為開創本土文學、短篇小說《像我這樣的一個女子》。1989年她患上乳癌，治療康復後右手神經受損，從此需轉用左手寫作，她把患癌經歷寫成長篇小說《哀悼乳房》，及後被改編為電影《天生一對》。
根據她的自述，筆名「西西」是象形字，意念來自穿著裙子的女孩子站在地上的四方格，玩童年遊戲「跳飛機」的形象。直至晚年她仍然不輟筆耕，今年初完成小說《欽天監》。在西西臨終時陪伴在側的作家好友何福仁接受《明報》訪問，讚揚西西細緻描繪和反映香港社會，並致力創新，「從本土出發，走向世界」，對文壇影響深遠。
今年西西獲香港藝術發展局頒發終身成就獎時，西西在何福仁拍攝的訪問短片中表示，自己最鍾意的著作是《欽天監》，因為從沒有人寫過這個題材形式，直言「文學貴於創新，有創新就好」。西西一生獲獎無數，近年獲頒美國紐曼華語文學獎，是第一位得此殊榮的香港作家。
喻港為「危城」：我們欠年輕人理想社會
西西在華語文壇備受推崇，諾貝爾文學獎得主莫言形容她不僅是優秀香港作定，而且「有個性」。哈佛大學教授、文學評論家王德威曾稱：「香港原不以文學知名，但因為西西，文學足以成為香港的驕傲。」
西西筆下富有童心，亦不忘關懷社會。她書寫香港為「我城」、「浮城」，描繪香港主權移文前的歷史身份和城內眾生相，為後代港人經常引用，是展示本土意識的文學先驅，另亦有作品隱喻中英談判和香港政制轉變。
年逾八十的西西於2019年底接受香港《信報》書面訪問，形容2019年下半年的香港猶如「危城」，自己感到很痛心。被問及對香港未來和年輕人的寄語，西西坦言：「我不知道，半年前，誰會想像到香港會變成這樣？現實往往比小說更離奇，更魔幻，因為它不用說服你，事情可以不明不白。也許我會在創作裡表達一些，反映一些吧，但我不想簡化。」不過她稱想說的是：「年輕人並不欠我們什麼，相反，是我們欠他們，欠他們一個理想的社會。」
從移民到紮根，西西說一直熱愛香港，憶述六、七十年代她在港可以看大量電影、，自由自在地看中外的書。即使到外地遊覽，「還是覺得香港才可以『生活』。有一句老話，他鄉信美非吾土。當年也是因為出外旅行，才認識到我是『香港人』」。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。