在冷戰時期情報戰穩居上風的「東德國安部偵察總局」，如何讓西德乃至於北約陣營頭痛不已？

今年網飛影集《克麗歐的紅色復仇》（Kleo）引起不少熱議，該劇以兩德統一前後的東德國安部為背景。敘述主角克麗歐（Jella Haase飾演）身為東德國安部高層直接指揮的殺手小隊成員，不料遭到高層誣陷被捕入獄。之後因為東德體制瓦解得以出獄，在找尋當年誣陷她入獄的東德國安部高層復仇時，也捲入東西德、美國之間更為詭譎的背後角力。

相較於2012年描述東德間諜潛入挪威的電影《替身風暴》（Two Lives）的冷峻風格，《克麗歐的紅色復仇》則是以黑色幽默風格貫穿全劇。而這些影視作品，讓人再度想起柏林圍牆倒塌前的東西德間諜戰，特別是東德國安部的對外情報部門：「偵察總局」（Hauptverwaltung Aufklärung）長年對於西德的滲透活動。

在冷戰期間活躍的東德國安部對外情報活動

對於台灣人來說，東德國安部因為冷戰期間的對內監控東德國民而惡名昭彰。除了德國電影《竊聽風暴》以及德國針對「史塔西檔案」的轉型正義作為之外，較少為人所知的是東德國安部在冷戰期間活躍的對外情報活動，特別是長年滲透西德的偵察總局，讓西德乃至於北約陣營為之頭痛。

筆者想以本文，簡短的回顧東德國安部偵察總局在東西德情報戰的作為，讓讀者更為了解《克麗歐的紅色復仇》背後的東西德情報戰背景。

早在東西德成立前就已經開始的情報戰

東西德情報戰可以回溯到1940年代末期，早在蘇聯扶持東德及英美法組建西德之前就已經開打。

在德東的蘇聯佔領區，蘇聯軍方及情報單位依靠少數接受KGB訓練的德共資深幹部如威廉・蔡塞爾（Wilhelm Zaisser）、恩斯特・沃爾韋伯（Wilhelm Zaisser）、埃里希・梅爾克（Erich Mielke）和資淺的黨工如馬庫斯・沃爾夫（Markus Wolf），以及他們認為有利用價值的前納粹成員，建立在地的反情報組織「K5」，也就是日後東德國安部的前身。

與之同時，德西的美國方面則是積極支持前國防軍情報官萊因哈德・蓋倫（Reinhard Gehlen）以及出身國防軍、親衛隊的情報人員組成的「蓋倫組織」（Gehlen Organization）負責對蘇情報蒐集活動，並且逐漸擴充為日後西德的聯邦情報局。

國安部偵察總局的誕生