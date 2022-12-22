少子化衝擊下，台灣房市最後的狂歡或許將在兩三年內結束
我們想讓你知道的是
2020年後這波房價上漲，或許是最後的狂歡。現在要促進生育，扭轉趨勢已經來不及，就算真的能立刻改變，現在的新生兒要成為社會中堅也是20年後的事情。
文：劉彥岑
2021年到2022年中，台灣房市在百年大疫的挑戰中逆勢成長。全台灣共有35萬件房子被買賣轉移，較去年大增，2021年建照核發數量更創26年新高。榮景另一邊，台灣的高等教育面臨嚴峻的少子化挑戰，光是2022年中就有四校停招、八校停辦。
少子化的這個世代，正在完成學業，即將進入社會，開始工作，成為首購族。少子化會像衝擊高等教育那樣，讓節節高漲的房價退潮嗎？
台灣房市買盤的基本人口結構
在台灣買房子的人，絕大多數是自住，以中信房屋2020年統計，自住需求佔比約90%。而以年齡來看，一半以上是20到40歲的年輕人，也就是我們俗稱的首購族。從2013到2022年，這個年齡區間的買房者，穩定維持在全國房貸申請案件數量五至六成間。
所以只要把這個年齡層的相關人口統計找出來，就可以大概知道台灣購屋主力的人口變遷趨勢。根據主計處2021年統計，台灣首購族人數大概在2010年前後接近峰頂，之後就一路往下，不到25年就將近腰斬。
等一下，既然首購族人口在2010年就開始減少，為什麼房價沒有馬上跌？
這跟小家庭成為趨勢有關：年輕人不想跟爸媽住，他們想買房搬出去。所以儘管年輕人越來越少，但因為他們搬出原生家庭，而不像上一代人多代同堂，一來一往減緩了對買房需求的負面影響。
戶口數的關鍵轉折在2023年
未來25年內，台灣20－40歲的人口會幾乎腰斬。小家庭的趨勢只能稍微拖延人口變遷對買盤的負面影響。
根據國發會2021年委託政大社會系執行的「我國區域層級之家户推計模擬」，台灣的每年新增戶數，在2023年後，才會開始如同首購族的年齡層人口，穩定衰退。
該報告包含各縣市的估計。我以該資料製表，可以看到六都的戶數增幅在2025年後加速減少。其中，高雄、台北會最先在2035年－2040年間進入負成長（低於0）。而其他縣市除了離島因政策影響維持成長，幾乎都會衰退。屏東、台東、花蓮是戶數衰退最為嚴重的區域。
2024─2028年間房市會達到短期供給高峰
2019年疫情爆發，美聯儲開啟無限QE，加上台商鮭魚回流的資金，房地產投資成為熱門標的。建商大量新開建案，並以預售屋籌集資金。2021年台灣建照核發數量創26年新高，也是10年來七都首度預售屋銷售超過成屋銷量。
一個建案從領照到完工大概需要3年的時間。以2021年的建照核發狂潮來看，反映新建餘屋大約會在2024－2026達到台灣20多年來的高峰，但2025年前後由上述人口與家戶變遷來推估，購買需求會明顯縮減。
房市最後的狂歡或許即將結束
從基本的供需分析來看，台灣整體房價將因購屋人口與家戶成長趨緩，且2020－21年間大量新建案有待去化，而在兩到三年內，因新成屋賣壓沈重與需求下跌趨勢漸穩而明顯轉跌。因為區域人口變化不同，需求仍大的大都會周邊和產業成長區域可能仍可維持一定的需求。
2020年後這波房價上漲，或許是最後的狂歡。現在要促進生育，扭轉趨勢已經來不及，就算真的能立刻改變，現在的新生兒要成為社會中堅也是20年後的事情。
《國土計畫法》的施行細則將在2025年上路，正好是上述變遷的關鍵時間點──房市需求趨緩或許能舒緩當前嚴重的高房價問題，但也將影響金融體系的穩定，以及未來的都市計畫、交通、住宅政策。是轉機或是危機，端看我們如何應對。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。