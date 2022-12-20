「魔獸」霍華德3連戰最終場全程板凳觀戰，球迷不滿向消保官投訴，雲豹總經理蘇翊傑道歉辭職
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「魔獸」霍華德（Dwight Howard）18日缺席桃園永豐雲豹隊主場賽事，引發球迷不滿，球隊總經理蘇翊傑昨日向球迷致歉，並卸下總經理一職。他指出，球團絕非刻意隱瞞，近日也將公布完整補償機制。霍華德昨天表示，主要考量身體狀況，希望球迷理解，休息一場是為更好的結果。
魔獸霍華德未出賽讓球迷撲空，雲豹總經理蘇翊傑致歉辭職
（中央社）「魔獸」霍華德（Dwight Howard）18日缺席桃園永豐雲豹隊主場賽事，引發球迷不滿，球隊總經理蘇翊傑昨（19）日向球迷致歉，並卸下總經理一職。他指出，球團絕非刻意隱瞞，近日也將公布完整補償機制。
台灣職籃T1聯盟雲豹16至18日進行3連戰，傷癒歸隊的洋將霍華德僅打前2場賽事，前天在主場國體大綜合體育館與高雄全家海神隊一役，全程在板凳觀戰，讓進場看球的球迷期待落空，下半場的場邊不時出現噓聲，昨天也有球迷向消保官投訴。
蘇翊傑昨天在Instagram發文表示，他向特地來看霍華德比賽與關心雲豹的球迷們致歉，霍華德未出賽原因，主要基於保護霍華德的立場。
針對未在第一時間告知球迷，蘇翊傑指出，明白球迷的失望及不滿，「球團原本的設定，就是每一名球員，在每一場比賽都必須做好上場準備，所以，霍華德原本計畫中，就是這星期的3連戰都會上場」。
基於保護霍華德的前提，蘇翊傑表示，17日對戰中信特攻隊，設定霍華德上場時間控制在約24分鐘，霍華德賽後主動告知球團，剛恢復的膝蓋有點不舒服，球團得知後，即刻安排檢測，「但他當時也還沒到無法出賽的程度，所以當天霍華德一樣跟著球隊一起熱身」。
蘇翊傑指出，雲豹隊醫、防護員與教練團18日賽前多次評估霍華德狀況，在開賽前10分鐘，即便霍華德表達想上場意願，但球團依然堅持要再次檢測，「隊醫認為如果硬要上場，將有很大的風險會再度受傷」。
他表示，儘管霍華德不斷強調比賽中身體若有改善就可以上場，但為了球員的職業生涯及後續球季及賽事，他與教練團不想讓霍華德強行冒險出賽。
雲豹前天以89比93不敵海神隊，蘇翊傑指出，他比誰都還想贏球，「能讓霍華德上去，我們這一場肯定是穩穩地拿下勝利。但其實密集的3連戰，讓霍華德上陣，只會導致接下來更加延長他復原的時間，而影響日後的比賽」。
面對球迷質疑聲，蘇翊傑表示，球團絕非刻意隱瞞，是他的失誤，沒有在最即時的狀態下，讓球迷得知訊息，他將主動負起責任，並卸下總經理一職，球團近日也將公布完整的補償機制。
魔獸為沒出賽向球迷致歉「觀眾噓隊友等於噓我」，表示休息是為更好的結果
（中央社）「魔獸」霍華德18日缺席桃園永豐雲豹3連戰最終戰，賽後向遠赴主場看球的球迷致歉，面對隊友被球迷「噓」，他坦言，相當難過，「噓我的隊友們，等於噓我」。
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德先前因膝傷休兵近4週，直到12月16日回到主場國體大綜合體育館比賽才歸隊，17日對戰新北中信特攻，在連續2天出賽後，霍華德昨天並未上陣，最終以89比93不敵高雄全家海神。
雲豹隊總教練劉嘉發表示，霍華德日前比賽中曾被撞到大腿內側，而在日前比賽結束後，霍華德感到有些疲勞，當天上午團隊評估決定讓霍華德休息，「因為這場比賽打了，如果讓他更加不舒服，怕後面比賽有很大問題」。
雲豹隊總經理蘇翊傑透露，賽前1.5小時曾評估霍華德狀況，當時反對霍華德上場，而霍華德希望先熱身，後來賽前10分鐘經醫生、訓練師再次評估後，考量霍華德傷勢才剛好，連續出賽恐造成負擔，「我們更不可能冒著這個風險」。
霍華德肯定隊友的表現，但他指出，由於他沒有上場，主場球迷反而給他的隊友噓聲，對他來說，「噓我的隊友們，等於噓我」。他坦言，聽到噓聲的時候，感到很難過。
霍華德全程在場邊觀戰，他表示，很想要和隊友在場上奮戰，但教練團評估他必須休息，他也向球迷承諾，只要上場就會竭盡全力，帶給球迷精彩的比賽。
對於遠赴雲豹看球的球迷，霍華德也表達歉意，他提到，這次是職業生涯第一次遇到3連戰， 必須要做些預防措施，「這只是一場比賽，要為接下來球季做準備」。
面對罕見3連戰的情況，蘇翊傑也相當無奈，他指出，當初有發現3連戰的問題，但只能接受，「如果我們拒絕的，其他隊場次可能要更改，大家預訂場地，都有遇到一定困難」。
劉嘉發透露，當初設定霍華德3連戰都會出賽，如果第2場客場不打，對球迷也不公平。
（中央社）台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）前天未出賽引發爭議，霍華德昨天表示，主要考量身體狀況，希望球迷理解，休息一場是為更好的結果。
霍華德先前因膝傷休兵近4週，16日回主場國立體育大學綜合體育館比賽才歸隊，17日對戰新北中信特攻隊，連2天出賽後，霍華德昨天未上陣，在板凳為隊友加油，也讓場邊部分球迷不滿，下半場不時發出噓聲。
霍華德在社群網站Instagram表示，剛回歸就遇到連3場「背靠背」比賽，確實需要採取必要預防措施，確保身體健康，對球隊、球迷甚至整個聯盟才算有益。
他說，為什麼要為多打一場比賽，讓身體冒著可能再次受傷風險，導致可能無法再打任何比賽、沒人可再看到他上場，間接傷害到球隊？
霍華德表示，很愛支持他的球迷，想確保自己身體狀況，幫球隊走完整個賽季並贏得冠軍。
前天賽後曾表達相當難過的霍華德說：「不論我有沒有休息，我們都應該表現出我們對球隊的支持，所以我們可以更有信心的贏得比賽。」
他說，為隊友在場上奮鬥精神感到驕傲，他可看見「我們有一個明亮的未來」，不論任何人說了什麼。
魔獸霍華德未出賽4球迷投訴，消保官協助向雲豹求償
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