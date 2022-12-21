台灣的地緣政治命運就是「四戰之地」，只有「武裝到牙齒裡」才有爭和平的籌碼
我們想讓你知道的是
其實古今中外所有的例子，都指向處在「四戰之地」的人民只有在自己武裝起來後，才有跟周遭強權談和平、爭中立的底氣。只有你真正能讓對手感到威脅，對手才會把跟你和平相處當作一個值得認真考慮的選項。所以今天面對增加役期、購買軍火之類的政策，大家應該要想得更遠。
在剛結束的九合一大選中，有一個讓民進黨敗選的要素很少被大家拿出來討論。那就是讓蔡英文在2020勝選的「抗中保台」大旗，在這次的選戰中反而嚇跑了不少所謂的「中間選民」。從某位網路意見領袖在選後的貼文，大概可以看出這類「中間選民」的想法。
對這群人來說，看到今年俄烏戰爭開打，真切地讓他們感受到戰爭的可怕，而蔡政府戮力推動的「兵役延長」，更讓這群人「確確實實感受到要準備打仗了」。這位意見領袖說到：
不管美國幫不幫台灣，真正被打爛的戰場一定都在台灣。許多人以為烏俄戰爭會讓台灣人民更反中，但其實，這次選舉反中親中根本是另外一個維度的問題，人民選票的關鍵在意的是「台灣絕對不能成為戰場」。
最後他表示：
抱大腿的國民黨被下架了，讓人感到戰爭威脅的民進黨也被下架了，那人民究竟要什麼呢？人民要的就是最不容易成為選戰梗的「模糊且平衡」的國際關係。
雖然我是「抗中保台」路線的堅定支持者，但我其實很感謝這位意見領袖勇於表達他心中真實的想法。因為很多人，包括會支持柯文哲「兩岸一家親」還有馬英九綏靖政策的人，背後的心態就是擔心台灣成為戰場，並且期待一個「模糊且平衡」的外交政策能夠維持和平。
然而我必須很殘酷的說，這種期待是一個徹頭徹尾的「妄想」。一個「模糊且平衡」的外交政策不只對「避戰」一點幫助都沒有，還會讓台灣死更多人。為什麼我能夠這麼斬釘截鐵的斷言？因為這是台灣的「地理位置」放在「地緣政治衝突」結構中的「必然命運」。
而且這個必然命運，已經至少輪迴了100多年，未來也看不到盡頭。
台灣在地緣政治的命運就是「四戰之地」
台灣在地緣政治中的「必然命運」，以中國古代的軍事用語叫做「四戰之地」。東漢末年的謀略家荀彧（喜歡三國的人對此公應該都不陌生），對四戰之地的解釋是「天下有變，常為兵衝。」翻成白話就是說，只要天下的局勢出現變化，四戰之地就會變成各方勢力交戰的戰場。
台灣的地理位置處在太平洋跟歐亞大陸的交會處，只要有新興的霸主出現，挑戰既有的國際秩序，台灣就必定會成為戰場。很多人一直用狹隘的「中國內戰史觀」在討論台海的安全，以為台灣唯一的威脅就是中共，以為只要搞好「兩岸關係」，簽署和平協議解決中國內戰問題就能保住和平，這完全是對台灣歷史不熟悉才產生的荒唐見解。
真正牽動台灣安危的不光是台灣自身的態度，也不是哪一個單一鄰國的政策可以決定，而是牽涉到整個太平洋跟歐亞大陸的勢力均衡。至於現在台灣正面臨的「美中」格局，也不是今天才出現，而是從1867年就輪迴至今的「地緣政治命運」。
台灣從1850年代就開始的輪迴
今年拿下電視金鐘獎最佳戲劇的《斯卡羅》，講的是1867年，住在恆春半島的原住民，擊敗美國發動的「福爾摩沙遠征」後，與美國簽訂「南岬之盟」的故事。這起事件的導火線雖然是商船「羅妹號」遭遇海難引發的外交糾紛，但整個事件的背後還有更大的戰略背景。這個背景來自美國從1850年代以來，就開始在西太平洋積極拓展「海權帝國」的影響力。
其中最具代表性的行動，就是1852年美國海軍司令馬修・培里（Matthew Perry）率軍艦逼迫日本開國的「黑船事件」，這起事件間接促使了江戶幕府倒台跟明治維新的發生。不過培里此行不只去日本，中間也途經台灣。培里探勘台灣後，建議美國應該拿下台灣作為經營西太平洋的門戶，美國政府因此曾有過向清朝「購買台灣」的計畫，但後來因為種種因素並未實現。
美國在1867年之所以會因為船難糾紛，派海軍陸戰隊登陸屏東跟斯卡羅原住民交戰，就是因為當時美國正處於國力上升期，積極的在西太平洋拓展勢力。不過1867年美國海軍陸戰隊在屏東登陸沒多久，隊長就被斯卡羅的原住民狙擊手爆頭。於是美國轉而傾向跟斯卡羅原住民展開外交談判，最後雙方簽訂《南岬之盟》。某種意義上，這代表美國視斯卡羅原住民為「外交實體」。
另一方面，在美國與斯卡羅原住民簽訂《南岬之盟》時，居中奔走的美國駐廈門領事李仙得（也是《斯卡羅》這部戲的主要角色），在《南岬之盟》簽訂後離職，轉而投奔當時新興的日本明治政府。後續更在日本商船也在恆春發生船難後，遊說日本政府模仿美國「福爾摩沙遠征」，發動「牡丹社事件」攻打斯卡羅原住民。
這次遠征雖然失敗，但李仙得對日本政府的遊說，勾起了日本對台灣的興趣，間接促成了日後日本殖民台灣。這個背景也是《斯卡羅》開播後，藍營以立委高金素梅和作家楊渡為首，批評這部戲美化「賣台第一人」的理由。
而在日本發動牡丹社事件後，清朝開始發現台灣戰略位置的重要，派出沈葆楨、劉銘傳積極經營台灣。特別是急著把尚未控制的台灣東岸納入勢力範圍，於是展開「開山撫番」。
在過程中，有一件具有指標性意義，但很少被大家重視的事件。那就是在1888年，因為開山撫番政策，在台灣東部爆發的「大庄事件」。清朝為了鎮壓原住民跟漢人的抗清聯軍，特別派出「北洋艦隊」的「致遠」、「靖遠」兩艘巡洋艦，在台東進行兩棲登陸作戰，這也是中國近代海軍史上的第一次兩棲登陸作戰。
在大庄事件爆發的七年後（1895），日本開始殖民台灣；11年後（1899）美國殖民菲律賓。
只要西太平洋有強權興起，台灣就會挨打
我們之所以要回顧1850年代到1900年代這50年間發生在台灣跟西太平洋的事件，是因為過去歷史課本都是片段的介紹這些事件（其中很多課本更是根本沒提到）。但這些乍看之下獨立發生的事件如果串連起來，我們就可以看到台灣作為「四戰之地」的地緣政治命運。
這個命運的內涵就是我們在前面說的，只要太平洋或是歐亞大陸有新興的勢力崛起，挑戰舊有的國際秩序，無論這個勢力本身有沒有拿下台灣的念頭，台灣都會有非常高的機率，因為勢力洗牌引發的骨牌效應挨打。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。