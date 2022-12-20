北京市應對搶藥潮，加快海外採購接受多省馳援；珠海買藥推限量實名制，退燒藥拆盒零售
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因應疫情下的搶藥潮，北京市當局加快海外採購和自行生產，廣東珠海則祭出購買保供藥品須實名制且限量，退燒藥布洛芬將拆開盒裝零售，一人7天內不能購買超過6粒。確診人數攀升同時，工商業活動也因此受到影響，不少工廠因員工大量確診而停擺，物流司機也染疫無法上工，產業鏈與生產鏈均出現「斷鏈」的情形。
北京市應對搶藥潮，加快海外採購接受多省馳援
（中央社）中國民眾在疫情防控鬆綁後出現搶藥情況，北京市當局昨（19）日表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。官方坦言，民眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態。
央視新聞報導，北京市下午舉行的疫情防控新聞發布會上，北京市藥品監督管理局副局長王厚廷說明，當前投放市場的疫情防治藥品主要來源有5個方面。
一是由工信部調撥以及其他省分的援助。藥品短缺情況出現以來，北京已經得到山東、河北、上海、江蘇、山西、黑龍江、新疆等省區市的支持並收到了藥品生產企業的貨源。
二是組織海外採購。北京市醫藥物資保障專班組織企業加快全球採購，組織電商平台通過跨境電商銷售醫藥產品的方式，採購進口藥，緩解國內藥品短缺壓力。
三是本市企業釋放最大產能。全市13家醫藥企業可生產20餘種相關藥品，目前開足馬力生產，18日的日產量較前日提升3倍。在國家醫保局的支持下，已將6個品種納入臨時的醫保目錄。4家COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）抗原檢測試劑生產企業日產量提高至800萬人份。
四是各區積極拓展貨源開展自採。五是大型藥品批發企業多方採購、增加貨源。國藥、華潤、九州通、上海的愛心偉業、科園信海、美康永正等藥品批發企業發揮了購銷主渠道作用。
北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前北京市疫情快速發展，發燒感染者數量持續高位增加，對全市藥品供應保障、醫療救治資源帶來的壓力持續加大。經過一段時間來的緊張調度，「群眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態，但已出現趨穩向好的明顯態勢」。
中國珠海買藥推限量實名制，退燒藥拆盒零售
（中央社）因應COVID-19疫情下的搶藥潮，廣東珠海祭出購買保供藥品須實名制且限量，退燒藥布洛芬將拆開盒裝零售，一人7天內不能購買超過6粒。
昨天珠海市場監管局召開的新聞發布會上表示，目前市面上非常緊缺的產品暫時有連花清瘟顆粒、連花清瘟膠囊、新冠抗原試劑、以及布洛芬和對乙酰氨基酚等退燒藥品也比較緊缺。
根據微信公眾號「珠海發布」，20日起，珠海市內有約500多家零售藥店將開始供應拆零銷售的退燒藥品。為避免盲目囤藥，保供藥品的購買實施實名登記，限制購買數量。這些藥品在銷售上將按照「定點、限量、拆零、限價」原則。
市民在指定藥店憑身分證購買保障供應的藥品。布洛芬緩釋膠囊、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、洛索洛芬鈉膠囊7天內購買量不超過6粒，布洛芬混懸液7天內購買量不超過1瓶。上述品種7天內只能選購其中一種。
珠海市市場監管局表示，近日已召集6家生產緊缺藥械的企業、3家本市主要藥品批發企業、13家連鎖藥店總部進行初步商談，建立緊急保供機制：由本土生產企業提供貨源，供本市銷售使用。
中國疫情蔓延勞工大量確診，工商業生產鏈遭阻斷
（中央社）中國放棄清零後疫情迅速蔓延，確診人數攀升同時，工商業活動也因此受到影響，不少工廠因員工大量確診而停擺，物流司機也染疫無法上工，產業鏈與生產鏈均出現「斷鏈」的情形。
英國《金融時報》19日報導，在本月初中國改變防疫政策後，Omicron變種病毒開始在多個大城市肆虐，其中北京的疫情最為嚴重，根據一些統計，北京2200萬人口中有一半以上已被感染。
疫情迫使許多白領勞工選擇在家工作，在工廠方面，工人紛紛因病請假，使得人手變得吃緊。不少企業主和管理人員表示，已經對生產和供應鏈造成了越來越大的干擾。
報導引述山東省一家印刷電路板（PCB）廠的企業主表示，上週五只有20％的員工來上班，其餘人都因染疫而請病假。「一個接一個人檢測呈陽性，我擔心我將不得不關廠。」另一間河北省汽車裝配廠的管理人員則說，目前公司所屬的集團計劃重啟「閉環」模式，即在感染病例激增期間安排員工在廠內生活和工作，在避免感染的情況下生產，「否則我們就沒有工人了」。
然而中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Joerg Wuttke）受訪時表示，依賴閉環模式「將會越來越不可行」。結束清零政策後出現的大規模的感染潮，加上缺乏抑制感染蔓延的措施，意味這類戰略將不再管用。
報導提到，一般預料工人短缺問題將一直持續至明（2023）年2月，即春節之後。因為疫情已促使逾2.9億農民工開始提前返鄉。
位在北京的經濟和政治研究機構泉匯研究（Plenum）聯合創辦人陳龍在報導中說，目前依賴農民工的行業正在掙扎，因為很多人已經回家過年，畢竟現在離春節只剩下5週，「1月底之前一切將會相當冷清。」
他並稱，由於供應商被迫停產造成零組件短缺，有些工廠將被迫減緩生產速度。
除了工廠中的工人之外，不少貨車司機的身影也從供應鏈中消失。報導引述在中國經營倉儲事業的韋博領創電子商務公司CEO庫克（Jacob Cooke）表示，一些司機生病導致了交貨延誤，「在主要城市之間的交貨路線有多個轉運點，司機在那些地方裝卸貨物。只要有一名司機請病假，貨運就會耽擱一天。」
這種情形下游廠商特別有感，深圳的一名化妝品零售商稱，由於許多司機核酸檢測呈陽性，造成交貨速度變得非常緩慢，要發送給客戶的包裹因此延誤。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
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不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
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本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
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活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
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於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8