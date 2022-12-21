台積電赴美設廠：鳳凰城裡搬來了「台積村」村民，台灣晶片工程師為何「降薪去美國」？
我們想讓你知道的是
他們即將入住的「台積村」與新廠距離約15分鐘車程，公司為他們配備一人一台車方便通勤，同時也提供醫療保險、教育津貼等福利。但他們說「從經濟角度考慮，來美國不是很理想」，外派薪水多一倍，跟台灣一樣有分紅，惟當地消費水平約是台灣的三倍，還有額外的稅務成本，「如果按兩地物價來比較，是降薪去美國。」
被奉為台灣「護國神山」的台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，外派數百高階工程師到當地支持，合約為期三年，有台媒形容為「台灣半導體史上最大人才遷移」。這些台灣的科技頂尖人才為何願意舉家遷移？ 他們離開台灣後還會回流嗎？《 BBC中文》訪問三位年輕工程師，了解他們各自的盤算。
「我目標很清晰啊，去美國就是為了生小孩。」31歲工程師李先生對BBC中文說。
他在台積電工作了七年，一直在台南18廠負責5奈米晶片的研發和生產，明年1月初將帶同新婚妻子乘坐公司安排的包機，從桃園國際機場直飛到美國亞利桑那州鳳凰城。他說：「一開始是我老婆想去，我不想去。在台灣好好的，幹嘛要跑去美國？ 但我很快就被她說服了。」
台灣經濟部長王美花向立法院透露，台積電赴美工程師人數約在500左右，該公司在台灣的工程師總數則是5萬。雖然赴美者佔台積電員工總數比例並不高，但11月初開始，他們拖家帶口乘坐包機離台赴美的畫面以及細節，已經成為台灣社會熱議的話題。
為下一代避險
李先生被說服的主因是政治，他和太太2020年初結婚，此前隔岸見證了2019年香港反修例抗議示威運動，曾在香港讀研究生的太太對局勢尤其憂心，恐怕「今日香港，明日台灣」，李先生於是在2020年底答應赴美。
李先生說：「中共沒有打香港就已經可以摧毀跟控制你，他們沒有法治人權的概念，想幹嘛就幹嘛，你看到習近平的野心。我們的想法是，台灣也總有一天會被中共吃下，不管是用武力還是不用武力，所以要在這件事情發生之前做好凖備。」
台積電外派美國工廠三年，不會有綠卡或國籍，但美國法律規定任何人在美國領土出生就是美國公民，李先生夫婦計劃在外派的三年間生育，讓下一代擁有美國籍的「保險」。「小孩以後可以選擇在台灣或者美國接受教育。如果中共打過來，他也可以回美國，會有選擇權。」
李先生說，原來從事企劃行銷的太太到美國後會在當地找工作。他說，以往無論是台灣還是中國，很多人千山萬水、冒著非法的風險都要闖關去美國生小孩，現在跟台積電去美國，讓他們正當合法地在當地生育，他形容是蠻誘人的工作邀請。
事實上，兩人婚前共識是不生小孩，這次赴美的機會改變了家庭計劃，「趁著這個工作機會生小孩，蠻值得考慮的。」家人也非常贊成他們的決定，「他們想抱孫子，而且長輩比我更早就有『要有美國籍』的觀念。」
赴美結婚、計劃三年生兩個
兩個月前才剛訂婚的工程師情侶、不願具名的J先生與C小姐已經抵達美國，他們同樣計劃在美國生小孩。「最好是可以三年內生兩個啦，」C小姐對《BBC中文》記者打趣道，「假設我們住在台灣想去美國生，也是要花一筆錢，因為生一個起碼要在當地住兩三個月，現在我們住在美國直接在這邊生，就省了生小孩的費用啦。」
未婚夫J先生說：「當然不是說生就有，但會有這個想法。如果有小孩，這邊的環境跟教育都比台灣好吧。」
「大部分沒小孩的夫妻都計劃去生小孩，非常普遍。」J先生和C小姐說。
兩人目前在鳳凰城住在旅館，明年1月將正式搬進公司與當地建商合作發展、有「台積村」之稱的小區，入住兩室兩衛的公寓住宅，展開同居的新生活。房租是2000美金左右，大部分由公司補貼。
倒帶至兩年前，這對90後情侶答應赴美的初衷並不是家庭考量，那時候他們還沒開始交往，但都嚮往海外工作的體驗。
J先生在台積電年資有6年多，恰好掌握美國新廠所需技術，屬於最符合資格、獲優先挑選的工程師。他說主管詢問大家意願時，他是極少數二話不說就答應的人，「因為我本身就很憧憬去國外，主管應該很開心不用花時間說服我吧，你要說服本來沒有意願的人是很難的。」
C小姐原本在台中科技園區的廠區工作。她說求學時期曾到歐洲交換，喜歡國外的生活，主管兩年前詢問她意願時她很積極考慮，惟當時還是單身的她遭到家人反對。「父母覺得我一個女生去美國不安全，也覺得我年紀差不多了，希望我結婚。」
她沒有理會家人反對，還是默默申請了調派海外，經過兩關面試後獲錄取，繼而轉到台南母廠受訓一年，在那裡與同廠的J先生相識相戀，二人趕在赴美前訂婚。她笑道：「現在家人就很放心，因為有未婚夫陪我去，也不用擔心我結婚的事情了，我們會在美國登記。」
「降薪去美國」
他們即將入住的「台積村」與新廠距離約15分鐘車程，公司為他們配備一人一台車方便通勤，同時也提供醫療保險、教育津貼等福利。但他們說「從經濟角度考慮，來美國不是很理想」，外派薪水多一倍，跟台灣一樣有分紅，惟當地消費水平約是台灣的三倍，還有額外的稅務成本，「如果按兩地物價來比較，是降薪去美國。」
C小姐透露，當初公司在招募說明會「講得很模糊」，「以為補助是足夠的，但原來有些錢還是要自己繳，例如房租不是完全補貼，稅也是要兩地一起繳，公司只補貼一部分。」 J先生坦言現在要降低生活品質，「以前想到什麼就買，常常去餐廳吃飯，現在都要省著吃、自己煮。」
升遷機會方面，J先生說「升官一定是台灣更好」，台灣的工廠不停擴張，像高雄會有新廠，職缺很多，相反美國廠區的工作機長遠來看會優先考慮在地人。
儘管如此，兩人都表示不太介意，認為「人生體驗才是最重要」，相信跨文化工作經驗有助拓寬視野和訓練新思維，「有挑戰才有成長，對自己發展一定有好處，事業上會有加分。」
為跳槽做凖備？
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。