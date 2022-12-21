台積電赴美設廠：鳳凰城裡搬來了「台積村」村民，台灣晶片工程師為何「降薪去美國」？

被奉為台灣「護國神山」的台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，外派數百高階工程師到當地支持，合約為期三年，有台媒形容為「台灣半導體史上最大人才遷移」。這些台灣的科技頂尖人才為何願意舉家遷移？ 他們離開台灣後還會回流嗎？《 BBC中文》訪問三位年輕工程師，了解他們各自的盤算。

「我目標很清晰啊，去美國就是為了生小孩。」31歲工程師李先生對BBC中文說。

他在台積電工作了七年，一直在台南18廠負責5奈米晶片的研發和生產，明年1月初將帶同新婚妻子乘坐公司安排的包機，從桃園國際機場直飛到美國亞利桑那州鳳凰城。他說：「一開始是我老婆想去，我不想去。在台灣好好的，幹嘛要跑去美國？ 但我很快就被她說服了。」

台灣經濟部長王美花向立法院透露，台積電赴美工程師人數約在500左右，該公司在台灣的工程師總數則是5萬。雖然赴美者佔台積電員工總數比例並不高，但11月初開始，他們拖家帶口乘坐包機離台赴美的畫面以及細節，已經成為台灣社會熱議的話題。

為下一代避險

李先生被說服的主因是政治，他和太太2020年初結婚，此前隔岸見證了2019年香港反修例抗議示威運動，曾在香港讀研究生的太太對局勢尤其憂心，恐怕「今日香港，明日台灣」，李先生於是在2020年底答應赴美。

李先生說：「中共沒有打香港就已經可以摧毀跟控制你，他們沒有法治人權的概念，想幹嘛就幹嘛，你看到習近平的野心。我們的想法是，台灣也總有一天會被中共吃下，不管是用武力還是不用武力，所以要在這件事情發生之前做好凖備。」

台積電外派美國工廠三年，不會有綠卡或國籍，但美國法律規定任何人在美國領土出生就是美國公民，李先生夫婦計劃在外派的三年間生育，讓下一代擁有美國籍的「保險」。「小孩以後可以選擇在台灣或者美國接受教育。如果中共打過來，他也可以回美國，會有選擇權。」

李先生說，原來從事企劃行銷的太太到美國後會在當地找工作。他說，以往無論是台灣還是中國，很多人千山萬水、冒著非法的風險都要闖關去美國生小孩，現在跟台積電去美國，讓他們正當合法地在當地生育，他形容是蠻誘人的工作邀請。

事實上，兩人婚前共識是不生小孩，這次赴美的機會改變了家庭計劃，「趁著這個工作機會生小孩，蠻值得考慮的。」家人也非常贊成他們的決定，「他們想抱孫子，而且長輩比我更早就有『要有美國籍』的觀念。」

赴美結婚、計劃三年生兩個

兩個月前才剛訂婚的工程師情侶、不願具名的J先生與C小姐已經抵達美國，他們同樣計劃在美國生小孩。「最好是可以三年內生兩個啦，」C小姐對《BBC中文》記者打趣道，「假設我們住在台灣想去美國生，也是要花一筆錢，因為生一個起碼要在當地住兩三個月，現在我們住在美國直接在這邊生，就省了生小孩的費用啦。」

未婚夫J先生說：「當然不是說生就有，但會有這個想法。如果有小孩，這邊的環境跟教育都比台灣好吧。」

「大部分沒小孩的夫妻都計劃去生小孩，非常普遍。」J先生和C小姐說。

兩人目前在鳳凰城住在旅館，明年1月將正式搬進公司與當地建商合作發展、有「台積村」之稱的小區，入住兩室兩衛的公寓住宅，展開同居的新生活。房租是2000美金左右，大部分由公司補貼。

倒帶至兩年前，這對90後情侶答應赴美的初衷並不是家庭考量，那時候他們還沒開始交往，但都嚮往海外工作的體驗。

J先生在台積電年資有6年多，恰好掌握美國新廠所需技術，屬於最符合資格、獲優先挑選的工程師。他說主管詢問大家意願時，他是極少數二話不說就答應的人，「因為我本身就很憧憬去國外，主管應該很開心不用花時間說服我吧，你要說服本來沒有意願的人是很難的。」

C小姐原本在台中科技園區的廠區工作。她說求學時期曾到歐洲交換，喜歡國外的生活，主管兩年前詢問她意願時她很積極考慮，惟當時還是單身的她遭到家人反對。「父母覺得我一個女生去美國不安全，也覺得我年紀差不多了，希望我結婚。」

她沒有理會家人反對，還是默默申請了調派海外，經過兩關面試後獲錄取，繼而轉到台南母廠受訓一年，在那裡與同廠的J先生相識相戀，二人趕在赴美前訂婚。她笑道：「現在家人就很放心，因為有未婚夫陪我去，也不用擔心我結婚的事情了，我們會在美國登記。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 包括台積電所在的鳳凰城，幾大晶片公司的選址都並不在繁華的美國中心城市

「降薪去美國」

他們即將入住的「台積村」與新廠距離約15分鐘車程，公司為他們配備一人一台車方便通勤，同時也提供醫療保險、教育津貼等福利。但他們說「從經濟角度考慮，來美國不是很理想」，外派薪水多一倍，跟台灣一樣有分紅，惟當地消費水平約是台灣的三倍，還有額外的稅務成本，「如果按兩地物價來比較，是降薪去美國。」

C小姐透露，當初公司在招募說明會「講得很模糊」，「以為補助是足夠的，但原來有些錢還是要自己繳，例如房租不是完全補貼，稅也是要兩地一起繳，公司只補貼一部分。」 J先生坦言現在要降低生活品質，「以前想到什麼就買，常常去餐廳吃飯，現在都要省著吃、自己煮。」

升遷機會方面，J先生說「升官一定是台灣更好」，台灣的工廠不停擴張，像高雄會有新廠，職缺很多，相反美國廠區的工作機長遠來看會優先考慮在地人。

儘管如此，兩人都表示不太介意，認為「人生體驗才是最重要」，相信跨文化工作經驗有助拓寬視野和訓練新思維，「有挑戰才有成長，對自己發展一定有好處，事業上會有加分。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 拜登（左一）身後是建設中的台積電工廠廠區

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