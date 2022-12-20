卡達賄賂案延燒：歐洲議會暫停卡達免簽、出訪與航空協議，歐盟高層憂危及能源供給

文：張瑞邦（Tucker Chang）

歐盟當局近日逮捕包括歐洲議會（European Parliament）副議長伊娃・凱利（Eva Kaili）在內的4名歐洲議會人員。凱利等人遭控接受卡達政府提供的大量現金、禮品賄賂，以此影響歐洲議會往後在政治、經濟政策上的決議。

根據《路透社》（Reuters）報導，卡達官方於事發迄今，皆抱持否認行賄的態度，杜哈當局更於2022年12月18日重申，卡達絕對沒有參與歐盟正在調查的此項議會涉貪事件。

卡達駐歐盟大使團的一名外交官，於2022年12月18日發出聲明表示，由於歐洲議會議員存有「先入為主的偏見」，導致歐洲議會在同月15日緊急發動投票決議，確定暫停所有涉及卡達事務的立法決策，尤其是尚在核定進程的「歐盟與卡達航空協議」，以及卡達、科威特公民入境歐盟免簽等討論事宜，同時禁止卡達官方代表進出歐洲議會。

《歐洲新聞台》（Euronews）對此揭露，在該場投票中，高達541位議員同意暫審一切與卡達政府有關的業務，僅有2位歐洲議會議員投下反對票。歐洲議會議員對此也齊聲表示，他們對於這起賄賂醜聞深感「震驚」，並強調該案件的嚴重性。

「歐盟議會強烈譴責卡達試圖透過賄賂等不法行徑，影響歐洲議會成員的決策，這些境外干涉嚴重威脅了歐盟的民主進程，這類不適當的賄賂、刑事犯罪行徑絕對不會被接受。」歐洲議會在聲明中如此寫道。

《歐洲新聞台》另指出，歐洲議會旗下的公民自由委員會（Civil Liberties committee），本（12）月稍早以42票贊成、16票反對的懸殊差距，核准卡達公民進入歐盟的免簽舉措，涉貪遭拘捕的副議長凱利亦在此次選舉中投下同意票。然而因賄賂醜聞曝光，這項免簽決議已被擱置，目前尚不清楚何時恢復審議。