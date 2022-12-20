【2022卡達世界盃】蹭梅西熱度，印度議員稱其印度出生、小粉紅說是中國人；馬克宏強擁姆巴佩挨批作秀過頭

搭世足熱擺烏龍，印度議員稱梅西印度出生被噓爆

（中央社）卡達世界盃足球冠軍賽熱潮延燒到印度，一名國會議員昨（19）日語出驚人，在推特稱梅西（Lionel Messi）是在印度阿薩姆省（Assam）出生，隨即引來網友噓聲。他在得知擺烏龍後，已刪除推文。

印度在野黨國大黨（Congress Party）國會議員卡勒克（Abdul Khaleque）上午在推特發文祝賀阿根廷隊奪冠，寫道：「我們為你與阿薩姆省的連結感到驕傲」，並標註阿根廷球星梅西。

被推友問及梅西與阿薩姆有何連結時，卡勒克回覆：「是的，他在阿薩姆出生。」

梅西實際上是在阿根廷出生，因此卡勒克的回覆立即在網路炸鍋，有網友開始揶揄「是啊，梅西還是我同學咧」。另有網友P圖為梅西夫婦換上印度服飾，並說：「冠軍賽後梅西夫婦回鄉訪問；永遠不要忘記你的根。」

After the world cup messi and his wife visited assam

Never forget where you come from pic.twitter.com/lw6SmMmFXe — Desi Bhayo (@desi_bhayo88) December 19, 2022

卡勒克稍後刪除了貼文。

另方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）前晚在推特祝賀阿根廷隊奪冠，表示印度有數以百萬計阿根廷隊及梅西的球迷同感歡慶。

雖然板球是印度的國球，但15世紀葡萄牙人航海交易帶來的影響，西南部克勒拉省（Kerala）的民眾相當熱愛足球。根據電視台畫面，許多球迷在冠軍戰身穿阿根廷藍白條紋球衣，在各城鎮體育館或廣場觀看冠軍賽。

然而，克勒拉省的賽後狂歡卻也引發諸多脫序事件。

《今日印度》（India Today）電視台報導，在港都柯枝（Kochi），有球迷聚集街頭影響到交通，一名警察前去勸離，反遭推倒拉扯，造成皮肉擦傷。

在省會錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram），2名警員前往關切飲酒鬧事的民眾時遭毆打。

在卡南諾爾市（Kannur），一名24歲男子因支持的球隊不同，被5人攻擊刺成重傷，他的朋友試圖調解也遭人以板球的三柱門打中頭部。

警方已逮捕數名涉嫌傷人者及鬧事者。

中國假消息蹭熱度，小粉紅聲稱梅西、姆巴佩都是中國人

《自由時報》報導，阿根廷奪冠消息一出，中國微博上湧現大批假消息聲稱梅西其實是中國人，甚至還幫他取了個中文名字，有叫「梅建川」也有叫「梅建國」，版本眾多，甚至其「祖籍」遍布中國大江南北，還說「祖國為你感到驕傲」、「中國之光」。

此外，這次在世足賽也頗受矚目的法國隊之星姆巴佩（Kylian Mbappé）也「被成為」中國人，網傳稱他本名叫「姆志輝」，「佤族人，出生於雲南臨滄，年少時常在縣醫院街邊踢球，後隨父母移民法國，他也是中國人的驕傲！」

Photo Credit：AP / 達志影像 世足決賽法國落敗，馬克宏（前左）安慰姆巴佩（前中）遭冷淡回應，反倒是阿根廷門將馬蒂內茲（前右）致意時，姆巴佩和他握手，馬克宏只好尷尬地摸摸姆巴佩的頭。

馬克宏「強擁」姆巴佩蹭熱度，挨批政治作秀過頭

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚現身卡達世足決賽，在自家輸球後立即下球場安慰前鋒姆巴佩，多次將他「強擁」入懷，而姆巴佩則反應冷淡。馬克宏行為不僅被全球網友嘲笑，也被批評政治作秀蹭熱度。

馬克宏18日飛到卡達觀賞世界盃足球賽對阿根廷的決賽，法國隊靠明星前鋒姆巴佩上演帽子戲法，奇蹟般2度追平，最後在PK大戰時以4：2無緣冠軍，雖敗猶榮。

然而馬克宏現場的行為，包括對姆巴佩過多的「親密動作」，以及姆巴佩展現出來的尷尬，都使他遭受全球輿論嘲笑與批評，認為他作秀過頭。法媒紛以「馬克宏，做過頭？」、「體育非政治？馬克宏證明絕對是！」、「法國輸球後，馬克宏無所不在」等標題評論。

在比賽結束後，馬克宏隨即走下球場抱著姆巴佩的頭，蹲在地上安慰他，但姆巴佩卻只撇了撇嘴回應，且連看都沒看馬克宏一眼；反倒是阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）上來致意時，姆巴佩不僅和他握手，也伸手輕拍對方頸部，一旁像局外人的馬克宏只好尷尬地摸摸姆巴佩的頭。

姆巴佩起身後想離開，馬克宏卻拉住他，執意要和他說話，姆巴佩仍舊彎下腰沒有回應，馬克宏接著強行將他的頭擁入懷中，拍打安慰。姆巴佩或許輸球心情太過低落，對於馬克宏的熱情顯得有些不耐。

這一幕在社群媒體上爆紅，受到輿論群嘲，網友寫道：「老兄，現在不是時候」、「姆巴佩無視馬克宏，我喜歡」，還有政治漫畫家以此為素材，畫中馬克宏把姆巴佩頭強壓至懷中，說「再一下，等我攝影師拍完就放開你」。

尷尬的瞬間還沒結束，在金靴獎的頒獎典禮上，馬克宏想要為姆巴佩戴上獎牌，但後者第一時間卻伸手接過，似乎不願馬克宏為其配戴。接著總統又將姆巴佩強擁入懷，使出鼻子貼鼻子的親密朋友舉動，並送上鼓勵，但姆巴佩再次明顯迫不及待想要掙脫。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬克宏將姆巴佩強擁入懷，使出鼻子貼鼻子的親密朋友舉動，並送上鼓勵，但姆巴佩明顯迫不及待想要掙脫。

法國輿論之所以對馬克宏的行為如此不齒，是因為他在世足開踢前才因反對抵制卡達世足而發言表示，「運動不該被政治化」；然而昨晚他這些舉動，在各界看來就是在消費世足以增加自己的政治籌碼，是場「政治秀」，企圖憑藉球員熱度讓人忘記法國面臨的能源危機、通貨膨脹與反對退休制度改革的聲浪。

《世界報》（Le Monde）在今天「馬克宏如何利用世足效應」報導中寫道，自從法國14日準決賽對上摩洛哥時，他就像一名真正的教練般投入比賽，在賽後到休息室給球員精神喊話。18日決賽後，馬克宏再度來到更衣室，向球員表示「為他們感到驕傲」。

他說：「請你們聽我說... 人生也是一樣。你們很多都還很年輕，還有很多屆世足，比我的總統任期還多。」馬克宏在推特（Twitter）中分享這一分多鐘的「短講」，只見球員面無表情，掌聲稀落，也被大批網友留言嘲笑，說是「今晚的二度折磨」。