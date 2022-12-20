美國國會暴動調查委員會建議司法部起訴，川普批「假罪名」是為了阻擋他參選2024
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美國聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會一致敦促司法部，追究川普煽動叛亂、妨礙公務程序、密謀欺詐美國政府以及做偽證等罪名。聯邦眾議員拉斯金概述委員會的調查結果時說：「委員會已經掌握了重要證據，證明川普總統有意破壞我們憲法規定的和平權力移交。」
美國會暴亂，眾院調查委員會建議司法部起訴川普
（中央社）調查去（2021）年美國國會暴亂的美國聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會，於今天（美國時間19日）建議司法部對前美國總統川普（Donald Trump）提出刑事指控。
美國聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會（Jan. 6th Select Committee）一致敦促司法部，追究川普煽動叛亂、妨礙公務程序、密謀欺詐美國政府以及做偽證等罪名。
眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示：「委員會已經掌握了重要證據，證明川普總統打算破壞我們憲法規定的和平權力移交。」
川普因為質疑2020年總統大選結果，去年1月號召支持者前往華府抗議，結果支持者一度攻占國會大廈，並釀成多人死傷。
川普批眾議員提出假罪名，阻擋他再選總統
美國前總統川普今天譴責聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會，說他們建議司法部對他提出的刑事指控都是「虛假的」，目的是阻擋他再度角逐白宮大位。
《法新社》報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台發文，特別將「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）中的「特別」 （Select）寫成「不特別」（Unselect）。他同時表示，委員會「指控的假罪名，先前已經透過『彈劾騙局之2』的形式提出、起訴與審理。而我徹底贏了。」
川普是美國史上第一位任內兩度遭遇彈劾的總統。第一次是2019年12月曾因濫用職權與妨礙國會調查為由，遭到眾議院提請彈劾；第二次是美國國會2021年1月6日遭到川普支持者闖入，聯邦眾議院以煽動叛亂為名對川普提出彈劾。川普兩場彈劾案都以無罪脫身。
川普今天說：「起訴我的整個事件與彈劾如出一轍，是一場將我與共和黨邊緣化的跨黨派行動。」
聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會今天一致敦促司法部，追究川普煽動叛亂、妨礙公務程序、密謀欺詐美國政府以及做偽證等罪名。
聯邦眾議員拉斯金概述委員會的調查結果時說：「委員會已經掌握了重要證據，證明川普總統有意破壞我們憲法規定的和平權力移交。」
拉斯金說：「我們認為，根據我的同僚今日所述、根據貫穿整場聽證會所蒐集的證據，有必要對前總統川普提出刑事轉介（criminal referral）。」
委員會對司法部提出的建議，最終將交由司法部長賈蘭德（Merrick Garland）指派的特別檢察官定奪，以調查川普在國會暴動案以及他試圖推翻2020年總統大選的角色。美國2020年大選是由民主黨候選人拜登（Joe Biden）贏得。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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