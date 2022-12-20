普亭訪白羅斯加強軍事合作，季辛吉稱「和談時刻將至」遭烏克蘭怒批

（中央社）烏克蘭當局表示，關鍵基礎設施遭到新一波攻擊，首都基輔和其他10州因此停電。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，保衛邊界是優先要務，已準備好應對俄羅斯及其盟友白羅斯的所有可能行動。

俄轟擊基輔重要基礎設施，烏克蘭摧毀30架無人機

烏克蘭當局說，俄羅斯最新一波攻擊在今天（當地時間19日）凌晨擊中基輔及其周遭的「至關重要基礎設施」，烏克蘭防空系統摧毀針對首都的20架無人機中約15架，烏克蘭空軍在全境擊落30架無人機。

根據《路透社》報導，基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說，初步訊息顯示，對基輔的攻擊沒有造成人員傷亡，醫護人員正在受到攻擊的索洛米揚卡區（Solomyanskyi）和舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）現場處理傷患。

烏克蘭空軍說，俄羅斯今天凌晨共使用約35架伊朗製造的見證者（Shahed）無人機攻擊烏克蘭各地，其中30架被摧毀。

環繞基輔、但不包括基輔的基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）說，無人機夜間攻擊破壞基礎設施和民宅。根據初步訊息，有2人受傷。

俄稱擊落4枚美製飛彈，基輔和10州啟動緊急停電

俄羅斯今天表示，該國空中防禦系統已在南部烏克蘭邊界地區擊落4枚美製飛彈。同時，在俄軍出動大批無人機攻擊後，烏克蘭能源業者表示，基輔和其他10州緊急停電。

《法新社》報導，俄羅斯國防部在社群媒體發表聲明說：「在貝爾哥羅德州（Belgorod）上空擊落4枚美國的高速反輻射飛彈（HARM）。」俄國稱烏克蘭經常轟炸貝爾哥羅德州。

這是莫斯科當局自2月出兵入侵烏克蘭近10個月來首次作出這類宣布。

此外，烏克蘭能源業者Ukrenergo今天表示，俄羅斯對烏克蘭發動大批無人機攻擊後，首都基輔市和其他10個州進入緊急停電。

應對俄軍新攻勢，澤倫斯基：保護邊界是優先要務

烏克蘭總統澤倫斯基表示，保護烏克蘭邊界是「一貫的優先要務」，還說他的國家已準備好應對俄羅斯和其盟友白羅斯所有可能行動。

基輔警告，白羅斯可能被捲入迄今長達10個月的俄烏衝突。

澤倫斯基在夜間錄影談話中，也再次呼籲西方國家向基輔提供更好的防空系統，作為阻止俄羅斯入侵的「最有力」措施之一。

在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問白羅斯前夕，澤倫斯基發表上述談話，他當時正在與最高軍事司令部討論俄羅斯可能發起的新攻勢，並暗示攻擊可能源自白羅斯。

英相出席遠征軍聯合部隊峰會，宣布對烏供彈不絕

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的第3次「遠征軍聯合部隊」（JEF）峰會，並宣布明年將依據一份價值2億5000萬英鎊的合約，對烏克蘭連續不斷供應砲彈。

英國首相府昨天表示，出席峰會的各國領導人將討論烏克蘭所需防空等防衛能力，以及JEF強化情資分享、增進複合式威脅應對能力、支援芬蘭與瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）等合作議題。蘇納克將呼籲各國明年在軍事、經濟、政治等層面，維持、甚至超越今年對烏克蘭的支援強度。

FIFA拒絕澤倫斯基決賽宣揚和平請求，遭烏克蘭批評

媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基希望在2022卡達世界盃足球賽冠軍戰前，透過影片傳遞世界和平的訊息，但國際足球總會（FIFA）以此舉過於政治化為由加以拒絕，招致烏克蘭批評。

季辛吉稱談和時機將至，烏克蘭怒批姑息侵略者

俄烏戰爭迄今已將近10個月，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，談判和平的時機即將到來，基輔駁斥此舉是在「姑息侵略者」，是以犧牲烏克蘭領土為代價的糟糕和平。

普亭訪問白羅斯，盧卡申科盼兩國加強軍事合作

俄羅斯總統普亭今天搭機造訪白羅斯首都明斯克，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示期盼與俄國加強軍事合作。普亭2月下旬發動侵略烏克蘭的戰爭後，俄國軍隊便利用白羅斯領土攻擊烏克蘭。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）訪問白羅斯首都明斯克，隨行的還有俄國國防部長及外交部長。

盧卡申科向普亭表示：「困難時期需要我們有政治意願，且專注在雙邊議程的所有議題方面取得成果。」

他還說：「最近的主要議題是國防及安全問題。」

普亭訪問白羅斯之前，各界紛紛臆測，因為俄國軍隊在近10個月的俄烏戰爭中接連挫敗，普亭會施壓盧卡申科，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍並肩作戰。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了相關媒體報導，他說這些報導「完全是愚蠢、毫無根據的捏造。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航