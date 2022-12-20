普亭訪白羅斯加強軍事合作，季辛吉稱「和談時刻將至」遭烏克蘭怒批
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普亭訪問白羅斯之前，各界紛紛臆測，因為俄國軍隊在近10個月的俄烏戰爭中接連挫敗，普亭會施壓盧卡申科，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍並肩作戰。但克里姆林宮發言人駁斥了相關媒體報導，他說這些報導「完全是愚蠢、毫無根據的捏造。」
（中央社）烏克蘭當局表示，關鍵基礎設施遭到新一波攻擊，首都基輔和其他10州因此停電。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，保衛邊界是優先要務，已準備好應對俄羅斯及其盟友白羅斯的所有可能行動。
- 俄轟擊基輔重要基礎設施，烏克蘭摧毀30架無人機
烏克蘭當局說，俄羅斯最新一波攻擊在今天（當地時間19日）凌晨擊中基輔及其周遭的「至關重要基礎設施」，烏克蘭防空系統摧毀針對首都的20架無人機中約15架，烏克蘭空軍在全境擊落30架無人機。
根據《路透社》報導，基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說，初步訊息顯示，對基輔的攻擊沒有造成人員傷亡，醫護人員正在受到攻擊的索洛米揚卡區（Solomyanskyi）和舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）現場處理傷患。
烏克蘭空軍說，俄羅斯今天凌晨共使用約35架伊朗製造的見證者（Shahed）無人機攻擊烏克蘭各地，其中30架被摧毀。
環繞基輔、但不包括基輔的基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）說，無人機夜間攻擊破壞基礎設施和民宅。根據初步訊息，有2人受傷。
- 俄稱擊落4枚美製飛彈，基輔和10州啟動緊急停電
俄羅斯今天表示，該國空中防禦系統已在南部烏克蘭邊界地區擊落4枚美製飛彈。同時，在俄軍出動大批無人機攻擊後，烏克蘭能源業者表示，基輔和其他10州緊急停電。
《法新社》報導，俄羅斯國防部在社群媒體發表聲明說：「在貝爾哥羅德州（Belgorod）上空擊落4枚美國的高速反輻射飛彈（HARM）。」俄國稱烏克蘭經常轟炸貝爾哥羅德州。
這是莫斯科當局自2月出兵入侵烏克蘭近10個月來首次作出這類宣布。
此外，烏克蘭能源業者Ukrenergo今天表示，俄羅斯對烏克蘭發動大批無人機攻擊後，首都基輔市和其他10個州進入緊急停電。
- 應對俄軍新攻勢，澤倫斯基：保護邊界是優先要務
烏克蘭總統澤倫斯基表示，保護烏克蘭邊界是「一貫的優先要務」，還說他的國家已準備好應對俄羅斯和其盟友白羅斯所有可能行動。
基輔警告，白羅斯可能被捲入迄今長達10個月的俄烏衝突。
澤倫斯基在夜間錄影談話中，也再次呼籲西方國家向基輔提供更好的防空系統，作為阻止俄羅斯入侵的「最有力」措施之一。
在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問白羅斯前夕，澤倫斯基發表上述談話，他當時正在與最高軍事司令部討論俄羅斯可能發起的新攻勢，並暗示攻擊可能源自白羅斯。
- 英相出席遠征軍聯合部隊峰會，宣布對烏供彈不絕
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的第3次「遠征軍聯合部隊」（JEF）峰會，並宣布明年將依據一份價值2億5000萬英鎊的合約，對烏克蘭連續不斷供應砲彈。
英國首相府昨天表示，出席峰會的各國領導人將討論烏克蘭所需防空等防衛能力，以及JEF強化情資分享、增進複合式威脅應對能力、支援芬蘭與瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）等合作議題。蘇納克將呼籲各國明年在軍事、經濟、政治等層面，維持、甚至超越今年對烏克蘭的支援強度。
- FIFA拒絕澤倫斯基決賽宣揚和平請求，遭烏克蘭批評
媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基希望在2022卡達世界盃足球賽冠軍戰前，透過影片傳遞世界和平的訊息，但國際足球總會（FIFA）以此舉過於政治化為由加以拒絕，招致烏克蘭批評。
- 季辛吉稱談和時機將至，烏克蘭怒批姑息侵略者
俄烏戰爭迄今已將近10個月，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，談判和平的時機即將到來，基輔駁斥此舉是在「姑息侵略者」，是以犧牲烏克蘭領土為代價的糟糕和平。
普亭訪問白羅斯，盧卡申科盼兩國加強軍事合作
俄羅斯總統普亭今天搭機造訪白羅斯首都明斯克，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示期盼與俄國加強軍事合作。普亭2月下旬發動侵略烏克蘭的戰爭後，俄國軍隊便利用白羅斯領土攻擊烏克蘭。
法新社報導，普亭（Vladimir Putin）訪問白羅斯首都明斯克，隨行的還有俄國國防部長及外交部長。
盧卡申科向普亭表示：「困難時期需要我們有政治意願，且專注在雙邊議程的所有議題方面取得成果。」
他還說：「最近的主要議題是國防及安全問題。」
普亭訪問白羅斯之前，各界紛紛臆測，因為俄國軍隊在近10個月的俄烏戰爭中接連挫敗，普亭會施壓盧卡申科，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍並肩作戰。
但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了相關媒體報導，他說這些報導「完全是愚蠢、毫無根據的捏造。」
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延伸閱讀
- 英相宣布對烏克蘭供彈不絕，基輔全力搶修已恢復全市供應暖氣
- 烏軍彈襲俄羅斯佔領區，若光復南方重鎮梅利托波爾「將直通克里米亞」
- 澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞
- 俄羅斯空軍基地遇襲重挫心理，普亭：沒必要再軍事動員，但可能在烏克蘭長期作戰
- 【國際大風吹】美國與歐盟不斷祭出制裁，為何俄羅斯還是有錢繼續打仗？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。