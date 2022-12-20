歐盟調整天然氣價格採購上限為180歐元，為2023年能源短缺情勢再添挑戰
我們想讓你知道的是
國際能源總署（IEA）日前也提出報告，估計歐盟明年天然氣將有570億立方公尺的供需缺口，原因包括來自俄國的天然氣全面停供、中國疫後經濟復甦將在全球液化天然氣市場帶來搶購壓力。
（中央社）歐盟能源部長會議今天（當地時間19日）對天然氣價格上限達成結論，將原方案275歐元／兆瓦時上限調整為180歐元，以壓低能源價格漲幅，並從明（2023）年2月15日起實施，為能源短缺情勢再添挑戰。
歐洲國家經歷今年能源價格通膨狂飆之痛，想用歐盟市場整體消費力量限制天然氣價格飆漲，方法除了各國聯手採購，還有討論了數個月盼能直接干預天然氣期貨市場價格等手段。
歐盟執委會（European Commission）於11月22日提出「市場矯正機制」（Market Correction Mechanism）方案，針對影響歐洲能源價格最重要的荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF），設定該中心期貨交易價格上限為275歐元／兆瓦時（MWh），約為新台幣8800元，超過這個價格歐盟就不購買。
但執委會的方案一出爐就被批評「幾乎不可能實現」，因為超過275歐元／兆瓦時的單價是8月極端現象，今天TTF交易價格為112歐元／兆瓦時，俄烏戰爭開打前的大部分時候都不到100歐元／兆瓦時，上限訂太高無助於緩解民眾和企業的能源帳單。
於是，比利時、希臘、波蘭等十多個歐盟成員國主張壓低價格上限到120至180歐元／兆瓦時之間，但德國、荷蘭、奧地利等國則擔心這樣會「買不到」，從反對設限到堅持上限不能訂太低。
今天這場能源部長今年度最後會議仍各執一詞，最後在輪值主席國捷克的協調下終於達成結論，將上限訂在180歐元／兆瓦時，當TTF天然氣每月期貨交易價格連續3個交易日超過此上限，歐盟就會限制交易。
這套機制另設一個「暫停鍵」，即是當天然氣供給無法滿足歐盟部分地區或整體需求時，歐盟執委會可宣布進入緊急狀態，使價格干預機制失效。
主持會議的捷克工業和貿易部長西克拉（Jozef Sikela）坦言必須在不同考量之間尋求妥協，他說：「這個（市場矯正）機制一方面保護平民免受像今年夏天的（能源飆漲）衝擊，同時保持競爭力，讓歐盟市場對能源賣家仍有吸引力。」
歐盟設限對全球天然氣市場衝擊多大還有待觀察，但如何保障歐盟本身明年不會短缺能源，挑戰並不小。
首先，總部在美國的大交易商「洲際交易所集團」（ICE）上週就警告，歐盟市場矯正機制會讓它考慮荷蘭天然氣交易中心是否還有可為，即是以可能退出交易來施壓歐盟。
國際能源總署（IEA）日前也提出報告，估計歐盟明年天然氣將有570億立方公尺的供需缺口，原因包括來自俄國的天然氣全面停供、中國疫後經濟復甦將在全球液化天然氣市場帶來搶購壓力。
IEA估計就算歐盟增加再生能源和氫能供應，法國核電廠也恢復產能，還是會有相當於270億立方公尺天然氣的能源缺口，主要得靠節能來解決。IEA報告未納入歐盟對天然氣採購價格設限的變數。
此外，還有一項小插曲。中東國家卡達正捲入歐洲議會（European Parliament）部分議員收賄醜聞，議會為此暫停一切與卡達有關的議案，卡達政府則指責歐盟歧視，並威脅這會影響該國對歐盟的天然氣供應。
雖然卡達在今年歐盟進口天然氣所占比重不到5％，但它正在進行大幅擴充產能的計畫，深知天然氣是歐盟的痛點。
對於歐盟而言，經歷了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以天然氣供應作為政治要脅，或許並不感到害怕，就如西克拉今天的感言：「我們再次證明歐盟能團結，且不允許任何人把能源當作武器。」
新聞來源
延伸閱讀
- 卡達賄賂案延燒：歐洲議會暫停卡達免簽、出訪與航空協議，歐盟高層憂危及能源供給
- 歐洲能源危機「完美風暴」：7.45億人面臨寒冬生存難關，化石燃料「去俄化」各國自尋解方
- 歐盟設定天然氣價格上限275歐元，深陷民眾期待與市場機制兩難「效果恐怕有限」
- 俄烏戰爭與能源危機：為什麼歐洲不能接受更多的液化天然氣？
- 國際能源總署：世界首次陷入真正全球能源危機，但歐洲或許可以度過這個寒冬
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。