歐盟調整天然氣價格採購上限為180歐元，為2023年能源短缺情勢再添挑戰

（中央社）歐盟能源部長會議今天（當地時間19日）對天然氣價格上限達成結論，將原方案275歐元／兆瓦時上限調整為180歐元，以壓低能源價格漲幅，並從明（2023）年2月15日起實施，為能源短缺情勢再添挑戰。

歐洲國家經歷今年能源價格通膨狂飆之痛，想用歐盟市場整體消費力量限制天然氣價格飆漲，方法除了各國聯手採購，還有討論了數個月盼能直接干預天然氣期貨市場價格等手段。

歐盟執委會（European Commission）於11月22日提出「市場矯正機制」（Market Correction Mechanism）方案，針對影響歐洲能源價格最重要的荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF），設定該中心期貨交易價格上限為275歐元／兆瓦時（MWh），約為新台幣8800元，超過這個價格歐盟就不購買。

但執委會的方案一出爐就被批評「幾乎不可能實現」，因為超過275歐元／兆瓦時的單價是8月極端現象，今天TTF交易價格為112歐元／兆瓦時，俄烏戰爭開打前的大部分時候都不到100歐元／兆瓦時，上限訂太高無助於緩解民眾和企業的能源帳單。

於是，比利時、希臘、波蘭等十多個歐盟成員國主張壓低價格上限到120至180歐元／兆瓦時之間，但德國、荷蘭、奧地利等國則擔心這樣會「買不到」，從反對設限到堅持上限不能訂太低。

今天這場能源部長今年度最後會議仍各執一詞，最後在輪值主席國捷克的協調下終於達成結論，將上限訂在180歐元／兆瓦時，當TTF天然氣每月期貨交易價格連續3個交易日超過此上限，歐盟就會限制交易。

這套機制另設一個「暫停鍵」，即是當天然氣供給無法滿足歐盟部分地區或整體需求時，歐盟執委會可宣布進入緊急狀態，使價格干預機制失效。

主持會議的捷克工業和貿易部長西克拉（Jozef Sikela）坦言必須在不同考量之間尋求妥協，他說：「這個（市場矯正）機制一方面保護平民免受像今年夏天的（能源飆漲）衝擊，同時保持競爭力，讓歐盟市場對能源賣家仍有吸引力。」

歐盟設限對全球天然氣市場衝擊多大還有待觀察，但如何保障歐盟本身明年不會短缺能源，挑戰並不小。

首先，總部在美國的大交易商「洲際交易所集團」（ICE）上週就警告，歐盟市場矯正機制會讓它考慮荷蘭天然氣交易中心是否還有可為，即是以可能退出交易來施壓歐盟。

國際能源總署（IEA）日前也提出報告，估計歐盟明年天然氣將有570億立方公尺的供需缺口，原因包括來自俄國的天然氣全面停供、中國疫後經濟復甦將在全球液化天然氣市場帶來搶購壓力。

IEA估計就算歐盟增加再生能源和氫能供應，法國核電廠也恢復產能，還是會有相當於270億立方公尺天然氣的能源缺口，主要得靠節能來解決。IEA報告未納入歐盟對天然氣採購價格設限的變數。

此外，還有一項小插曲。中東國家卡達正捲入歐洲議會（European Parliament）部分議員收賄醜聞，議會為此暫停一切與卡達有關的議案，卡達政府則指責歐盟歧視，並威脅這會影響該國對歐盟的天然氣供應。

雖然卡達在今年歐盟進口天然氣所占比重不到5％，但它正在進行大幅擴充產能的計畫，深知天然氣是歐盟的痛點。

對於歐盟而言，經歷了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以天然氣供應作為政治要脅，或許並不感到害怕，就如西克拉今天的感言：「我們再次證明歐盟能團結，且不允許任何人把能源當作武器。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航