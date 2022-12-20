緬甸仰光一艘渡輪發生爆炸事件致17人受傷，軍政府與反對派相互指責

緬甸最大城市仰光在18日（週日）發生一起渡輪爆炸事件，導致17人受傷。針對此事，緬甸軍政府在19日（周一）時，指責反軍政府者應對爆炸事件負責；反對派「人民防衛部隊」則反控軍政府策劃了此起爆炸事件。目前沒有組織聲稱對此事件負責。

《Irrawaddy》和《法新社》報導，18日下午6點左右，一艘自緬甸仰光Pansodan碼頭開往德拉區（Dala）的渡輪，在離開碼頭不久後發生爆炸。《Irrawaddy》引述目擊者說法指出，他當時坐在上層甲板，爆炸疑似發生在下層甲板。在離開碼頭後不久渡輪發生爆炸，渡輪便立即返回碼頭。

Myanmar Ferry Blast Injures at Least 17 People in Yangon#WhatsHappeningInMyanmarhttps://t.co/1SW2qW8Ue2 — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) December 19, 2022

根據報導，此起爆炸事件共導致17人受傷，傷者皆被送往仰光醫院。《美聯社》引述一名幫助傷者的志願者說法指出，多數傷者的身體下半部受傷，其中5人情況較為危急。此外，渡輪服務為連接仰光和德拉的主要交通方式。

《美聯社》報導，緬甸軍政府新聞辦公室在19日發表聲明指出，由反對派民族團結政府成立的「人民防衛部隊」（People's Defense Force, PDF）應對爆炸事件負責。不過，軍政府並未提供任何證據。

軍政府在聲明中譴責人民防衛隊是「恐怖分子」，並指出，「他們一直在逮捕和殺害僧侶、政府官員和平民，並在公共道路、橋樑、客車和渡輪上使用手工炸彈進行炸彈襲擊。」

不過，目前沒有任何組織聲稱對這次襲擊負責，位於德拉區的人民防衛部隊也發表聲明否認他們有參與此事。《Irrawaddy》和《法新社》指出，在爆炸事件發生數小時後，德拉區的人民防衛部隊發表聲明譴責爆炸襲擊事件，並指出，「軍政府軍隊在威脅人民、向人民勒索錢財，並於公共場所進行炸彈襲擊。」

A bomb blast in a ferry carrying passengers from Dalah to Yangon has killed a civilian and wounded many in Yangon region, Myanmar.



An investigation is underway over who is responsible for the targeted bomb attack.



Photo/Citizen Journalist pic.twitter.com/Jf8YNnMdat — Chindwin News Agency (@TheChindwin) December 18, 2022

人民防衛部隊也警告，他們將追究策劃此起爆炸事件的人的責任。人民防衛部隊說，「由於我們站在人民那邊，因此我們絕不會做出任何像這次事件這樣，可能對人們身心造成傷害的行為。」

《美聯社》與《法新社》指出，緬甸軍政府自2021年2月掌權以來，緬甸便一直處於動蕩狀態，軍方常在農村展開大規模平叛行動，軍政府官員或反政變戰士遭殺害的事件也頻傳，並時常衍生出報復行動。

今年5月，仰光的一個公共汽車站發生爆炸，造成一名平民死亡，9人受傷。軍政府和反對派互相指責；7月，仰光一間購物中心附近發生炸彈爆炸，造成2人死亡，11人受傷；10月，仰光一間監獄外發生爆炸，造成8人死亡，18人受傷，軍政府將此次襲擊歸咎於「恐怖主義」反政變人士所為。

緬甸獨立機構「政治犯援助協會」（Assistance Association for Political Prisoners）也表示，自軍政府掌權以來，其所屬的安全部隊至少殺害了2604名平民，逮捕16557人。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒