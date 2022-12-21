【2022卡達世界盃】阿根廷世足奪冠歸國，球迷漏夜排隊一睹英雄風采，但政經沉痾仍在很難高興太久

阿根廷世足奪冠歸國，球迷漏夜排隊一睹英雄風采

（中央社）成千上萬的熱情球迷漏夜在布宜諾斯艾利斯的伊塞薩機場（Ezeiza Airport）排隊，等著一睹奪下2022卡達世界盃足球賽冠軍的阿根廷國家隊成員的風采。

《美聯社》報導，當地時間凌晨2時40分，以梅西（Lionel Messi）為首的阿根廷隊員帶著微笑走下飛機，步上當局替這群國家英雄精心鋪上的紅毯。

第一位下機的是抱著冠軍金盃大力神盃的梅西，接著是總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），當兩人走過一處寫著「謝謝，冠軍們」標語前時，總教練卡洛尼手摟著梅西。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 帶領阿根廷奪得世界盃冠軍後，隊長梅西（左）與教練斯卡洛尼（右）回到阿根廷，接受民眾的歡呼。

現場有阿根廷當地的「蒼蠅」樂團（LA MOSCA）演唱著這次卡達世界盃阿根廷球迷哼唱的非官方國歌〈Muchachos〉，歡迎這些載譽歸國的英雄。

這些冠軍足球隊員步上一輛敞篷巴士，在等待隊友上車前往阿根廷足球協會中心前，還可以看到梅西等多名隊員嘴巴哼唱著〈Muchachos〉。這些球員將在阿根廷足球協會中心稍事休息數小時。

球員們還上傳了返國機艙內的照片。冠軍金盃在機上由梅西拿著。球員泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）在IG上傳了一張冠軍金盃繫著安全帶穩穩在座位上，彷彿是另一名乘客的照片。

阿根廷政府昨天下午緊急宣布20日定為國定假日，球員今天中午將乘坐敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯繞行市中心，最後將前往地標方尖碑，預計將會有數百萬人上街頭大肆慶祝。

布宜諾斯艾利斯一家報攤掛上寫著「榮耀加冕」的布條，《號角報》（Clarin）和《新聞報》（La Prensa）等日報都向梅西和他的隊友為阿根廷睽違36年再度奪冠表達滿滿的「感謝」，這是阿根廷史上第3座世足冠軍獎盃。

世足奪冠很難高興太久，阿根廷政經沉痾仍在

（中央社）過去1個月，梅西和他的阿根廷隊友在世足賽給他們的球迷帶來成功和團結，這和阿根廷的經濟困境和兩極化的政治格局形成鮮明對比。

《法新社》報導，多年來的經濟危機給阿根廷民眾日常生活帶來沉重的負擔，高漲的通貨膨脹和貨幣持續貶值，削弱一般民眾的儲蓄和購買力，約40%的人生活在貧困中。

然而在18日的世界盃決賽迎戰法國時，阿根廷舉國都團結在藍白相間的國旗下，政治和體育的對抗被丟在一邊，4500萬人慶祝阿根廷36年來首度奪下的冠軍金盃。

不過，專家說，歡欣鼓舞不會持續太久。

社會學家達斯卡爾（Rodrigo Daskal）告訴《法新社》：「體育運動，特別是阿根廷的足球，能夠透過情感把我們團結起來，這對國家的象徵意義非常重要。」

「但這並不意味著它可以有效地轉移到其他領域。」

球隊的成功和他們的團結給一些阿根廷人帶來希望。

50歲的伯頓（Julio Berdun）和家人走過總統府羅沙達大廈（Casa Rosada）前的五月廣場（Plaza Mayo）時說：「這無關忘掉我們的問題，而是要提醒我們可以團結起來，當我們團結起來的時候，我們就會朝著同一個方向努力。」

與此同時，幾十年來的承諾和夢想破滅帶來懷疑和厭倦。

65歲的建築師葛倫菲德（Ricardo Grunfeld）說：「我們是世界冠軍，但僅此而已。我必須去工作，每個人都必須去工作。情況不會改變，將會一如往常，只是在體育領域我們是世界冠軍。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀