2022/12/20,
商業

《要塞英雄Fortnite》遊戲開發商侵犯兒童隱私、涉詐欺性計費，支付5.2億美元天價罰款及賠償金

《要塞英雄Fortnite》遊戲開發商侵犯兒童隱私、涉詐欺性計費，支付5.2億美元天價罰款及賠償金
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《要塞英雄（Fortnite）》遊戲開發商Epic Games與美國聯邦貿易委員會達成協議，將支付2.75億美元的罰款和2.45億美元的消費者退款，並改變幾十年來的遊戲產業慣例，保護消費者並提供更好的遊戲體驗。

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）公告裁決，《要塞英雄（Fortnite）》遊戲開發商Epic Games違反《兒童線上隱私保護法（Children's Online Privacy Protection Rule，COPPA）》需支付2.75億美元的罰款和2.45億美元的消費者退款，是有史以來最大的罰款和最大的行政命令。

FTC新聞稿指出，Epic Games不僅侵犯兒童隱私，未經同意蒐集資料、預設啟用語音，也涉詐欺性計費，設置陷阱誘騙玩家進行不必要的消費；FTC消費者保護局局長山謬・李維（Samuel Levine）表示：「Epic Games鬆懈的隱私保護措施讓兒童和青少年面臨風險，並通過介面設計讓消費者遭受數百萬美元的非法付費。」

對此，Epic Games新聞稿回應，幾十年前法律沒有規定遊戲生態應該如何運作，如今長期存在的遊戲產業慣例已經不合時宜，目前已與FTC達成協議，希望保護消費者並提供更好的遊戲體驗。

侵犯兒童隱私，裁罰2.75億美元

FTC指出，Epic Games知道許多兒童玩要塞英雄》——從使用者調查、商品銷售等方式能夠知曉——但Epic Games卻在未取得兒童父母同意、未通知兒童父母的情況下，蒐集13歲以下兒童玩家的資料，違反COPPA。

Epic Games預設開啟使用者即時語音功能，兒童和青少年在與陌生人配對遊玩要塞英雄》的過程中，可能會對兒童和青少年造成欺凌、威脅、性騷擾甚至心理創傷等傷害。2017年Epic Games員工曾建議預設關閉即時語音，玩家須自行開啟；但Epic Games仍拒絕調整，僅添加允許使用者關閉語音聊天的按鈕，但該按鈕很難在介面上找到。

FTC裁罰Epic Games需支付2.75億美元罰金，並要求Epic Games刪除非法蒐集的13歲以下兒童個人資料、建立一個更全面保障隱私的計劃解決隱私問題。

Epic Games回應，要塞英雄》雖然原本是針對青少年、大學生所設計的遊戲，但近期已推出新型帳號方案，提供年輕玩家更安全、包容的遊戲體驗；13歲以下的玩家在父母同意時能夠玩要塞英雄》，但禁止使用聊天、購物等特定功能。此外，針對18歲以下、16歲以下玩家也另外設置不同的隱私政策。

涉詐欺性計費，裁定返還消費者2.45億美元

FTC指出，要塞英雄》中設置許多「暗黑模式（dark patterns，設計用來欺騙使用者做特定事情的使用者界面）」讓玩家在遊戲中意外消費、付出不必要的費用；當玩家試圖從休眠模式開啟遊戲，當遊戲處於載入狀態或是在預覽物品時按下相鄰按鈕都有可能被收費，這些策略使消費者在未經授權之下總計被收取數億美元。

不僅如此，包含兒童在內的要塞英雄》玩家只需簡單地按下按鈕、無需持卡人或父母同意便能購買遊戲金幣。許多家長抱怨，他們的孩子刷了數百美元，他們在信用卡扣款錢卻都不知情。而那些向信用卡公司提出扣款異議的帳戶也被Epic Games封鎖，被封鎖者無法瀏覽過去的消費紀錄，而這些消費的總額可能高達數千美元。

此外，FTC進一步指稱，Epic Games有意掩蓋取消購買與退款的功能，使其在遊戲介面上更難找到。

FTC裁定Epic Games必須支付2.45億美元，向消費者退款；FTC行政命令也禁止Epic Games在未獲得消費者明確同意的情況下、透過暗黑模式向消費者收費，並要求Epic Games不得禁止異議帳戶瀏覽他們自己的消費紀錄。

Epic Games回應，過去簡化結帳流程的方式，是為了讓玩家在遊戲時不必在每次消費時都重新輸入支付方式，但遊戲開發商應重新思考購物流程，以確保玩家清楚了解何時使用真實貨幣或虛擬貨幣進行購買，防止意外購買；而為了防止詐欺，封鎖帳戶是常見的慣例，但目前已更新拒絕付款政策，恢復過去禁封鎖的帳戶，未來也只禁用具有詐欺跡象的帳戶。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。