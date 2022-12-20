外交部證實將於加拿大蒙特婁成立台北經濟辦事處，加強電動車、人工智慧領域交流
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蒙特婁市是加拿大第二大城，是北美法語重鎮，也是加拿大著名的科技產業聚落，在電動車、人工智慧等領域都有很大的合作空間；蒙特婁市同時也是也是國際民航組織（ICAO）總部的所在地，美國、日本、英國、法國等國都在蒙特婁設有據點。
我國外交部今（20）日證實，有鑒於台灣和加拿大在經貿、科技、供應鏈、文教、原民等領域交往日益密切，我國政府經研議，決定在魁北克省蒙特婁市設立駐蒙特婁台北經濟辦事處，各項籌備工作正在進行當中。
這將是我國在加拿大，繼駐加拿大台北經濟文化代表處、駐溫哥華辦事處、駐多倫多辦事處之後的第4個館處。
加拿大是英法雙語國家，魁北克省是法語人口主要的集中地，人口約佔加拿大總人口的四分之一。蒙特婁市是魁北克省的第一大城，也是加拿大第二大城，是北美法語重鎮，也是加拿大著名的科技產業聚落，特別是電動車、人工智慧等領域都有很大的合作空間；蒙特婁市同時也是也是國際民航組織（ICAO）總部的所在地，美國、日本、英國、法國等國都在蒙特婁設有據點。
外交部發言人歐江安表示，加拿大政府近期甫發布全方位的戰略報告，表示要深化和印太區域夥伴多元的合作關係，特別指出將提升與台灣的經濟及人民與人民連結，增進加拿大與台灣的科學、技術及創新夥伴關係。歐江安說，我國在蒙特婁新設據點，將有助台加雙方未來進一步的合作與交流，「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」未來將與我駐加三處共同努力，為僑胞提供服務，持續深化台加互惠互利的多領域合作關係，增進台加人民間的友誼，共同為印太地區的繁榮而努力。
另外，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）將於今（20）日起應邀赴中國訪問，這是自2019年以來，澳洲再次有部長級官員訪問中國。中國外交部表示，黃英賢訪中期間將與中國外交部長王毅見面，舉行新一輪中澳外交與戰略對話，被外界視為是中澳的破冰之旅。
我國外交部表示，我方注意到澳洲外長黃英賢女士這禮拜應邀赴中國訪問，這是澳洲與中國在不預設任何立場的前提下，希望透過重啟對話的方式，化解雙方歧見、維護印太區域的和平穩定。
外交部指出，黃英賢外長在今年12月6日「澳美部長級諮商會議」（AUSMIN）上，明確表達對台灣的支持，承諾維護台海和平穩定，支持台灣有意義參與國際組織及強化與台灣在太平洋區域的發展協調。另在本年12月7日「澳英美三方防長會議」、12月9日「澳日外長暨防長會談」上，黃外長也重申，澳洲對民主、人權、自由貿易及國際秩序的堅定承諾，以及實現印太區域自由開放、不受脅迫的堅定意願。外交部表示，台灣將在既有的堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域的互信、互惠、互利的友好合作關係。
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核稿編輯：翁世航
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