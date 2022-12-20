當飲水進食也是一種福氣

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

「足足捱了五年，我終於可以吞嚥而不覺得痛楚！太感激你們了！」一位五十多歲的病人向我們敘述他過去幾年駭人聽聞的經歷。

12月16日是中文大學醫學院洪克協痛症研究所暨中大醫院洪克協痛症專科診所開幕典禮。其實這個針對痛症的科研及治療中心已運作了一年多，只是疫情把開幕典禮一再推遲，而這位病人便是這個中心的一位受惠者。

大約五年前王先生（佯稱）與太太旅行回港後不久，便發覺吞嚥的時候出現陣陣劇痛。「不是每逢進食都會痛，但病發前毫無先兆，一天可以發作二十至三十多次，每次都痛如刀割或似千萬支針刺着咽喉及舌頭，就連飲水都令我痛不欲生。」王先生說到這裏，在他身旁的太太也忍不住流淚。

過去幾年王先生在求醫過程中受盡苦頭。

「普通科醫生找不出原因便把我轉介給耳鼻喉科醫生，經過一番檢查也找不出原因，便再轉介我見腦科及精神科醫生。」王先生接着說： 「我使用過多種止痛藥但無效，多次要求醫生緊急處理我的痛症，可是他們說痛症不是致命疾病，所以需要排期。」

王先生向我們訴苦：「就算患癌也不一定明天便會送命，但每當劇痛發作的時候，一分鐘也嫌多，我真的想從窗口跳出去了罷！為甚麽痛症就不被重視？」

後來醫生診斷他患上了罕見的「舌咽神經痛」 (glossopharyngeal neuralgia) ，是第九條腦神經線出現問題。它的成因不明，病徵比三义神經痛更厲害，由於痛楚影響飲食，所以患者或需要利用胃喉取代正常進食。過往幾年王先生便靠着胃喉維生，醫生曾經嘗試不同方法治理那條出了問題的神經線，但結果都是失敗。最後王先生在這痛症中心接受治療，並成功醫治癒了他的病症。

「現在我終於可以放心飲水及進食！真的太好了⋯⋯」

痛，不似其他疾病，不容易用客觀數字例如生命長短來量度。原來，可以再次飲水及進食也可以是一種福氣。

（標題為編輯所擬，原標題為「什麽是痛？」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex