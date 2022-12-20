當飲水進食也是一種福氣
我們想讓你知道的是
大約五年前王先生（佯稱）與太太旅行回港後不久，便發覺吞嚥的時候出現陣陣劇痛。「不是每逢進食都會痛，但病發前毫無先兆，一天可以發作二十至三十多次，每次都痛如刀割或似千萬支針刺着咽喉及舌頭，就連飲水都令我痛不欲生。」王先生說到這裏，在他身旁的太太也忍不住流淚。
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
「足足捱了五年，我終於可以吞嚥而不覺得痛楚！太感激你們了！」一位五十多歲的病人向我們敘述他過去幾年駭人聽聞的經歷。
12月16日是中文大學醫學院洪克協痛症研究所暨中大醫院洪克協痛症專科診所開幕典禮。其實這個針對痛症的科研及治療中心已運作了一年多，只是疫情把開幕典禮一再推遲，而這位病人便是這個中心的一位受惠者。
大約五年前王先生（佯稱）與太太旅行回港後不久，便發覺吞嚥的時候出現陣陣劇痛。「不是每逢進食都會痛，但病發前毫無先兆，一天可以發作二十至三十多次，每次都痛如刀割或似千萬支針刺着咽喉及舌頭，就連飲水都令我痛不欲生。」王先生說到這裏，在他身旁的太太也忍不住流淚。
過去幾年王先生在求醫過程中受盡苦頭。
「普通科醫生找不出原因便把我轉介給耳鼻喉科醫生，經過一番檢查也找不出原因，便再轉介我見腦科及精神科醫生。」王先生接着說： 「我使用過多種止痛藥但無效，多次要求醫生緊急處理我的痛症，可是他們說痛症不是致命疾病，所以需要排期。」
王先生向我們訴苦：「就算患癌也不一定明天便會送命，但每當劇痛發作的時候，一分鐘也嫌多，我真的想從窗口跳出去了罷！為甚麽痛症就不被重視？」
後來醫生診斷他患上了罕見的「舌咽神經痛」 (glossopharyngeal neuralgia) ，是第九條腦神經線出現問題。它的成因不明，病徵比三义神經痛更厲害，由於痛楚影響飲食，所以患者或需要利用胃喉取代正常進食。過往幾年王先生便靠着胃喉維生，醫生曾經嘗試不同方法治理那條出了問題的神經線，但結果都是失敗。最後王先生在這痛症中心接受治療，並成功醫治癒了他的病症。
「現在我終於可以放心飲水及進食！真的太好了⋯⋯」
痛，不似其他疾病，不容易用客觀數字例如生命長短來量度。原來，可以再次飲水及進食也可以是一種福氣。
（標題為編輯所擬，原標題為「什麽是痛？」）
文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。