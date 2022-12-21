防疫政策急轉彎下誕生的「新十條」已經失敗，中國向「陰性清零」衝刺中
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中國官方報告12月18日北京有兩例新冠死亡病例，公眾則認為這一統計數字完全不可信。從」被動破防「到多地出現疫情海嘯，中國正以專家們也未能料想的速度向「陰性清零」衝刺。
文：德國之聲中文網
中國國家衛健委稱，中國全境12月18日新增兩例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡病例，均為本土病例，在北京。這是中國政府12月3日公佈兩例死亡病例後，首次公佈新增死亡病例。
對此，中國網友紛紛表示數字不可信。有人寫道：「欺騙已成慣性」、「整天造謠」、「天天在這胡說八道的，你們覺得有意思嗎？騙誰呢？自娛自樂？」。一位天津網友質問道，「新增兩例？！火葬場通宵排隊燒，醫院都停不開了.....」
《明報》：12月17日北京染疫在家身亡「就有2700多人」
據香港明報18日援引北京業內人士透露，目前醫院停屍間爆滿，各殯儀館24小時不停轉焚燒，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，但目前仍積壓有2000多具遺體。部分殯儀館購入冷藏貨櫃儲藏遺體；僅12月17日一天，北京染疫在家身亡「就有2700多人」，喪葬服務費坐地翻倍。
推特上網友上傳的影片顯示，在八寶山殯儀館外，眾多殯儀館車輛在排隊等候。《華爾街日報》12月17日報導，該報上週五致電北京東郊殯儀館，接電話的工作人員說，「自從新冠開放以來我們一直是超負荷工作，現在是24小時工作，根本接不過來。」這名工作人員還說，平時他們的業務量，一天也就是30－40位逝者在他們這裡安排火化，這回一放開，每天都在200左右。
胡錫進提「感染海嘯」
對於官方通報的12月18日的新增確診人數，網友也表示不相信。比如在疫情尤為嚴重的北京，官方報告的18日新增確診僅314例。《環球時報》前總編胡錫進12月18日在微博上寫道，「周圍的親朋好友大部分也都染上了」，他的一位在朝陽區一家三級醫院工作的醫生朋友告訴他，「該院醫護人員已有一半以上中招，發熱門診全軍覆沒」，「他們醫院醫院發熱門診疫情前每日接待發熱病人7、80人，流感季每天120、130人，峰值達到過180人。但是本月10日，該院發熱門診創下診療481人的歷史記錄。」
在19日的微博中，胡錫進也承認說，「對這次放開封控遭遇的感染海嘯，首當其衝的城市肯定準備不足。」他也以積極的表述間接承認了藥品擠兌、發熱門診擠兌等問題：「今天的一則報導說，退燒藥的供應將在元旦之前得到緩解，我相信藥品擠兌的問題很快就會翻篇。至於緩解發熱門診擠兌，關鍵是穩定人心......」除了北京之外，石家莊、重慶、成都等大城市目前也正在經歷疫情海嘯。
急轉彎下誕生的新十條已經失敗
從一開始，習近平就將自己同「清零」的成功聯繫在一起，並將其作為中國威權制度優越性的證明。直到11月27日，習近平的親信、當時的重慶市委書記陳敏爾還信誓旦旦地表示要「堅決打好打贏疫情殲滅戰」。
但就在10天後，為了應付各地已經出現的一連串的新冠爆發、經濟和財政上的困境，以及11月底民間爆發的罕見的政治抗議，中國突然出現政策大轉彎和急轉彎，於12月7日公佈了所謂改善抗疫新十條，從實際上終結了實行了三年的動態清零政策。
而且，由於未做好必要的準備，新十條中的一些條款根本無法執行。比如第二條規定，「除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。」但從實際操作來看，由於各地迅速關閉了絕大多數核酸檢測點，家長和學校很快都發現，這一條根本無法做到。尤其在大城市，托幼機構、學校立即成為集中感染的場所，相應的是，第十條中關於「沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動」，「有疫情的學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序」的規定很快也成為一紙空文。
因感染人數大幅增長，許多省市中小學、幼兒園紛紛提前通知放寒假。
新十條中第三條稱「具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。」由於各地方艙的條件一直廣為詬病，感染者中絕大多數都選擇居家隔離，往往造成一人陽全家陽的情況。
新十條中的第五條「保障群眾基本購藥需求」，「不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物」也是紙上談兵。新冠疫情三年前爆發以來，中國規定藥店不允許售賣治療上呼吸道不適、感冒、發燒等症狀的相關藥品。此一規定據稱是為防止有人感染新冠後自行治療而不報告，因此，許多家庭都缺少這樣的藥品。
新十條出台後疫情升溫，各地都出現退燒藥、感冒藥搶購潮、哄抬價格、缺貨的情況比比皆是。很多人只能向朋友求助。中國的經濟觀察網12月11日報導，「北京朝陽、東城、西城等區多家醫院的發熱門診前大排長隊。在朝陽醫院，有市民反饋其排隊時間已超五小時。多位抗原陽性市民稱：主要因所在社區及周邊藥店買不到退燒藥，只好前來發熱門診尋藥。不僅僅是北京，廣州、武漢等地也不同程度出現了感冒類藥物短缺。」
除了藥品擠兌外，上述報導也從一個側面反映出感染者並沒有自行隔離的問題。抗原陽性，說明感染者具有傳染性。他們在社會面的活動無疑給感染潮推波助瀾。而由於抗原測試盒的缺乏，還有許多人雖然出現發熱等症狀，也沒有辦法進行抗原測試，無法確認自己是否感染新冠以及是否處於傳染期。有的人帶病堅持工作，繼續將病毒傳給其他人。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。