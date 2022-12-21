防疫政策急轉彎下誕生的「新十條」已經失敗，中國向「陰性清零」衝刺中

文：德國之聲中文網

中國國家衛健委稱，中國全境12月18日新增兩例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡病例，均為本土病例，在北京。這是中國政府12月3日公佈兩例死亡病例後，首次公佈新增死亡病例。

對此，中國網友紛紛表示數字不可信。有人寫道：「欺騙已成慣性」、「整天造謠」、「天天在這胡說八道的，你們覺得有意思嗎？騙誰呢？自娛自樂？」。一位天津網友質問道，「新增兩例？！火葬場通宵排隊燒，醫院都停不開了.....」

《明報》：12月17日北京染疫在家身亡「就有2700多人」

據香港明報18日援引北京業內人士透露，目前醫院停屍間爆滿，各殯儀館24小時不停轉焚燒，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，但目前仍積壓有2000多具遺體。部分殯儀館購入冷藏貨櫃儲藏遺體；僅12月17日一天，北京染疫在家身亡「就有2700多人」，喪葬服務費坐地翻倍。

推特上網友上傳的影片顯示，在八寶山殯儀館外，眾多殯儀館車輛在排隊等候。《華爾街日報》12月17日報導，該報上週五致電北京東郊殯儀館，接電話的工作人員說，「自從新冠開放以來我們一直是超負荷工作，現在是24小時工作，根本接不過來。」這名工作人員還說，平時他們的業務量，一天也就是30－40位逝者在他們這裡安排火化，這回一放開，每天都在200左右。

胡錫進提「感染海嘯」

對於官方通報的12月18日的新增確診人數，網友也表示不相信。比如在疫情尤為嚴重的北京，官方報告的18日新增確診僅314例。《環球時報》前總編胡錫進12月18日在微博上寫道，「周圍的親朋好友大部分也都染上了」，他的一位在朝陽區一家三級醫院工作的醫生朋友告訴他，「該院醫護人員已有一半以上中招，發熱門診全軍覆沒」，「他們醫院醫院發熱門診疫情前每日接待發熱病人7、80人，流感季每天120、130人，峰值達到過180人。但是本月10日，該院發熱門診創下診療481人的歷史記錄。」

在19日的微博中，胡錫進也承認說，「對這次放開封控遭遇的感染海嘯，首當其衝的城市肯定準備不足。」他也以積極的表述間接承認了藥品擠兌、發熱門診擠兌等問題：「今天的一則報導說，退燒藥的供應將在元旦之前得到緩解，我相信藥品擠兌的問題很快就會翻篇。至於緩解發熱門診擠兌，關鍵是穩定人心......」除了北京之外，石家莊、重慶、成都等大城市目前也正在經歷疫情海嘯。

急轉彎下誕生的新十條已經失敗

從一開始，習近平就將自己同「清零」的成功聯繫在一起，並將其作為中國威權制度優越性的證明。直到11月27日，習近平的親信、當時的重慶市委書記陳敏爾還信誓旦旦地表示要「堅決打好打贏疫情殲滅戰」。

但就在10天後，為了應付各地已經出現的一連串的新冠爆發、經濟和財政上的困境，以及11月底民間爆發的罕見的政治抗議，中國突然出現政策大轉彎和急轉彎，於12月7日公佈了所謂改善抗疫新十條，從實際上終結了實行了三年的動態清零政策。

而且，由於未做好必要的準備，新十條中的一些條款根本無法執行。比如第二條規定，「除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。」但從實際操作來看，由於各地迅速關閉了絕大多數核酸檢測點，家長和學校很快都發現，這一條根本無法做到。尤其在大城市，托幼機構、學校立即成為集中感染的場所，相應的是，第十條中關於「沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動」，「有疫情的學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序」的規定很快也成為一紙空文。

因感染人數大幅增長，許多省市中小學、幼兒園紛紛提前通知放寒假。

新十條中第三條稱「具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。」由於各地方艙的條件一直廣為詬病，感染者中絕大多數都選擇居家隔離，往往造成一人陽全家陽的情況。

新十條中的第五條「保障群眾基本購藥需求」，「不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物」也是紙上談兵。新冠疫情三年前爆發以來，中國規定藥店不允許售賣治療上呼吸道不適、感冒、發燒等症狀的相關藥品。此一規定據稱是為防止有人感染新冠後自行治療而不報告，因此，許多家庭都缺少這樣的藥品。

新十條出台後疫情升溫，各地都出現退燒藥、感冒藥搶購潮、哄抬價格、缺貨的情況比比皆是。很多人只能向朋友求助。中國的經濟觀察網12月11日報導，「北京朝陽、東城、西城等區多家醫院的發熱門診前大排長隊。在朝陽醫院，有市民反饋其排隊時間已超五小時。多位抗原陽性市民稱：主要因所在社區及周邊藥店買不到退燒藥，只好前來發熱門診尋藥。不僅僅是北京，廣州、武漢等地也不同程度出現了感冒類藥物短缺。」

除了藥品擠兌外，上述報導也從一個側面反映出感染者並沒有自行隔離的問題。抗原陽性，說明感染者具有傳染性。他們在社會面的活動無疑給感染潮推波助瀾。而由於抗原測試盒的缺乏，還有許多人雖然出現發熱等症狀，也沒有辦法進行抗原測試，無法確認自己是否感染新冠以及是否處於傳染期。有的人帶病堅持工作，繼續將病毒傳給其他人。