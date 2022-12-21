諮商心理師所討論的「專業性」，從來不是理科太太販賣線上課程、與粉絲會購買的主因
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此次爭議中反對方所討論的專業性，可能從來不是理科太太之所以會販賣線上課程、與粉絲會購買的主因，或許更多是奠基於「理科太太過去的經驗中，媒介資源如何能有利於她」的總結，並以此建立對自身社會角色的理解，理解在當今社會結構當中，她握有的媒介資源能在各種形式、場域中轉化成一張寫著「流量」的通行證。
文：陳浩瑞（世新大學新聞系）
近期理科太太上架自身諮商經驗談的「諮商筆記」，為一種網紅以線上課程形式斜槓非專業領域的案例。若僅就線上課程一事而論，在網路科技發達之際，以「線上課程」為媒介將線下事務搬遷至網路平台上異地進展，已不足為奇。但在此次的線上「諮商筆記」課程爭議中，網紅開課還讓過往「須經領域內專業訓練，甚至考取執照才得以開班授課」的標準受到挑戰。
對此，許多討論都聚焦於其專業資格（qualification）與課程內容對學員的實益性，但影響網紅行動的範疇與界線更源自他們的社會角色（role），也是網紅在社會中坐落（located）的位置，及其與社會間的關係（relationship）。
以社會學的角度觀之，人與人間的關係是由社會結構所界定，社會結構安排了個人與他人的水平或垂直關係，能提供人們如何行動的參考，並形塑社會當前的運作方式。也就是說，專業資格在程度上定義與評價了個人能否勝任某些事務，但提供個人可否行動的基準更來自社會角色──一套社會結構施加於個體身上所形成的角色正當性論述。
何謂社會角色？
想像在餐廳遇見一位小男孩大吵大鬧，你會期望他身旁的父母如何應對，是柔聲勸導抑或嚴厲謾罵？不論何者，這種預期或期待正是社會學中對角色（role）的解釋：「加諸於角色身上的一整套信念、價值、態度和規範」。在此案例中便是認為男孩父母身為的「家長角色」應該管住小孩，並教導他適當言行舉止，若男孩父母任其咨意妄為，則可能因未扮演好社會對其角色的標準而遭受譴責。
除了各類限制，角色也允許其所有者獲取相對的權力與合法性，比如被風紀股長紀錄違規時不甘但也無可奈何的處境，便是角色讓身旁同學擁有管理班級的資格與正當性。這也就是說，角色代表的社會身分可以透過生產「機會獨享」（opportunity hoarding）（ref. 1）的機制來鞏固自身利益，也就是透過界定、安排特定角色對於接近、使用某些社會資源的資格與權力，來排除他人共享資源利益的機會。
反過來說，網紅會認為自己開課得以成功，或許正是基於對所處角色與社會關係的認識，深知即使缺乏在專業領域上的知識與證照，但在網路社群場域中所擁有的足夠媒介資源（如聲量流量）也能促成一種正當性，甚至在網路場域產生機會獨享，進而發展的一連串行動。
網紅的角色模糊
在傳播領域內若提到意見領袖（Opinion leader）多半會憶起兩級傳播理論（Two-step flow of communication），在此意見領袖的角色是中介政府或大眾媒介資訊給追隨者。早期的網紅也類似於此，但在網路社群發展成熟與商業化機制深化下，網紅角色顯然超越過往定義，從透過網路分享資訊給粉絲的資訊中介者，轉為創造自身媒介產品的生產者、自媒體（We meida）角色。
比如館長陳之漢，從開設健身房、分享健身專業知識發跡，至現今能以直播傳遞自身對各領域、各類議題的想法，並發揮影響力，甚至讓許多政治人物透過上他經營的節目拉抬選舉聲勢。另外與理科太太同樣身為知識型網紅的滴妹，以大學科系的專業背景先是在YouTube上拍攝英語教學，如今也斜槓飲料店，開創新的商業模式。
上述網紅挾帶「流量資本」發展異業的現象脈絡或許與當今傳播深入生活、加深媒介化有關。
媒介化（Mediatization）的重要觀點為「媒介能參與並影響社會文化的建構」，也是社會與文化行動的核心部分，逐漸披上媒介形式的過程。舉例來說，社群媒體如FB、IG的介面特性，促成民眾在外出遊玩時以「圖像」為主要分享媒介；這種科技特質也反過來建構出當代旅遊景點的設計思維：店家設計網美牆作為宣傳，景點提供一條龍讓客人能在IG上發出美照的套裝行程。
在媒介化的發展之下，不同社會場域中的行動者也會將此媒介運作的邏輯，內化為一套對訊息處理與看待事物的系統性思維，藉此獲得媒介的資源並利用於其他的場域內。資源轉換的過程正是布爾迪厄（Pierre Bourdieu）《衛報》《資本的形式》書中所說的資本轉換，比如一個人在文化上的資本（在文化中被認可的知識能力）可透過取得學歷、高薪工作與高層級職位獲得經濟資本（累積財富）與社會資本（拓展人脈）。
簡言易之，在傳播與生活緊密扣連的當代生活，擁有媒介資源的人事物，能以資本轉換的形式對其他領域產生影響。這也呼應社會學者Couldry研究中指出媒介是一「後社資本（meta-capital）」，能產生跨場域效應的主張。像社群行銷、流量經濟、話題行銷至網紅經濟等，皆透過媒介資源轉變為經濟或社會資本並影響其他領域的過程，是屬於媒介化較淺而易顯的運作軌跡。
網紅的角色跨界
媒介化的脈絡化效應使網紅在擴大媒介資源的同時，逐漸擁有試探邊界的資本，嘗試跨出走紅時的背景或專業領域，除館長跨足各領域外，許多藝人開設服飾店、自創品牌亦是，只要有人氣、有人支持到有人買單一切皆合理，正是當今流量為王的生態。
而理科太太，生物醫學工程是她原先的專業，最初與走紅時的影片確實也以科學角度出發為主，但隨媒介資源逐漸累積，也嘗試跨界經營，包括拍攝廣告、主持節目、販賣保健食品到這次的諮商筆記。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。