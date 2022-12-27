不默而生——學生倡議二三事

文：高中生看世界／廖宥甯

筆者在高中三年級時有幸參與新課綱的社會倡議活動，期間親身體會學生角色的發聲過程，並觀察到社會對學生視角的態度，因此想藉這篇文章分享自身經驗與反思，希望能為未來高中生——或是各階段的學生們——的社會參與行動提供一些幫助。

生非異也，善假於物也——尋找有效的發聲管道

筆者認為，找到有效的發聲管道，是學生倡議行動中最重要但也最困難的部分，如果沒有辦法確實且精準的將自身觀點傳遞給大眾或是目標受眾，好不容易彙整出的意見很有可能就付諸流水。

有效的發聲管道，可以訴諸體制內的官方途徑，和體制外的媒體報導兩部分，前者能將學生觀點傳遞給政策制定者，可能帶來和高層面對面互動討論該議題的機會，更快速地促進滾動式改革；後者能引起局內人的共鳴與局外人的關注，使大眾一起注意學生正在面臨的困境與難題。

無論是上述哪種方式，都需要有了解遊戲規則者的協助。像是體制內的發聲途徑，如果身邊有長期參與兒少權益活動的朋友，他能告訴你有哪些「正規」的方式將意見傳遞給政府，像是衛生福利部的兒少報告、或是各縣市的青諮會與兒少代表等，都能以體制內的方式為學生發聲。但體制內的發聲很有可能被高層忽視，甚至流於形式，所以如何讓體制外的大眾一起參與討論也十分必要。

投書給媒體是最直接的發聲管道之一，根據筆者的自身經驗，其實媒體頗樂意報導學生的意見。不過每家媒體側重的報導議題不同，有些時候需要投其所好。

而且媒體報導也是一把雙面刃，學生的想法可能會為了版面被誇大甚至扭曲，所以在面對採訪時一定要審慎發言，也可以先自行書寫新聞稿，正式採訪時方能盡力維持自身觀點的原汁原味。

不鳴則已，一鳴驚人——自己的意見自己說

從上述的兩種發聲途徑中可以看見，如何將自己的意見順利地傳遞出去是一項不可忽視的課題，而在這其中最必要的就是「自己的意見自己說」，不管是和媒體、立委或相關利益團體合作，切記一定要給自己最直接的意見表達機會，能避免想法遭到外人的曲解，進而造成資訊傳遞上的誤會。

而在這個社群媒體蓬勃發展的年代，臉書、Instagram這些社交平台都能幫助我們直接傳達自身觀點，也因此寫作是發聲時的必要能力，我們需要擁有駕馭文字的能力，方能精準表達心中所思所想，不必借助他人捉刀，避免產生資訊傳遞時產生的落差，導致最後產出的文字或聲音和我們的想法有所差異。

同時在這裡提醒想為自己、為身邊群體發聲的各位，在彙整及發表觀點時，可以多寫多說「自己看到的」具體客觀現象，少一點「自己認為的」主觀意識想法。因為後者很容易不小心掉入情緒化的表達，便少了一些說服力；但前者是直述白描我們所觀察到的現實問題，盡可能不帶立場的敘述事件，可以留給讀者更多思考的空間。

此外，如果能在發聲時提出一些相對應的解決方案更佳，不然很容易會被讀者認為是不具建設性的抱怨；但若是遇到真的無法回答的結構性大哉問，也不用硬逼著自己想出一個解方，畢竟身為學生我們的視角也難免有所侷限，無法想出全面性的解套方案，這時可以把這個問題拋給政府、大眾和社會，有時候提出問題就是社會改革很重要的一步。

最後，筆者想慎重提出發自肺腑的忠告，在事諸公在發聲時，切勿只為一己私欲出發，這樣難免遭人懷疑動機或有所侷限，若能從個人角度推導至群體和社會的層次，能有更深刻且利他的效益。拉高層次不是要讓理念顯得高大尚而遙不可及，是為了擴大討論的面向，引起更多的共鳴。

雷乃發聲，始電——學生聲音的力量

在筆者參與學生倡議運動的前期，常得到許多諸如「不可能成功」、「不會有人聽你們的意見」的悲觀回饋，但基於某種不撞南牆不回頭的叛逆精神，筆者和伙伴依然堅持這項行動。

接著出乎意料地發現，不管是媒體或體制內的政策制定者都十分重視學生的意見，前者因為較少聽見學生的聲音而將我們視為新題材，不少教育界或電視台記者都向筆者與夥伴發出邀請，希望能報導學生角度的想法；後者則把學生定位為新課綱的「產品使用者」，因此重視我們的「使用者心得」，曾邀請筆者和夥伴到國教院和國教署參與座談會。

或許上述是較為樂觀正面的案例，但也告訴我們不必小看自己的聲音，學生的觀察視角固然有其侷限性，這點我們也不用否認，但我們可以忠實且仔細地寫下自己的觀察，提供一隅的所聞所見，正是這一個一個角落的紀錄書寫，方能拼起多角度多維度的全面性視野。

而在荊棘重重的升學主義道路上，我們會合理化所遭遇的困難是再正常不過的事情，因為這是一種試圖擺脫自怨自艾和抱怨的生活方式，然而當這種合理化的行為過分入骨，很有可能陷入「象徵暴力」的窠臼，使我們失去問題意識，遺忘這些問題的來由其實並不是那麼合理、其實我們沒有任何義務去遭受這些苦難、其實我們有改善這些問題的可能。

所以，即使我們為了生活必須說服自己，找尋在坎坷中堅持下去的動力，但還是要保持問題意識，時時刻刻觀察身邊那諸多「不合理」的現象，不輕易放棄獨立思考的能力，避免因為象徵暴力的施壓逐漸麻痺。

身為學生——以及一個年輕人，筆者認為現階段的我們應該珍惜身上的血性和理想性，畢竟生而為人在每個階段都有不同的生命課題，所以不必太早服膺於那些告訴我們「不可能」的質疑，也毋須為那些「大人世界黑暗面」的威脅恫嚇而卻步。如果我們不開口，那再多的可能終歸不可能。