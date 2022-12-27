不默而生——學生倡議二三事
我們想讓你知道的是
我在高中三年級時有幸參與新課綱的社會倡議活動，期間親身體會學生角色的發聲過程，並觀察到社會對學生視角的態度，因此想藉這篇文章分享自身經驗與反思，希望能為未來高中生——或是各階段的學生們——的社會參與行動提供一些幫助。而我認為，找到有效的發聲管道，是學生倡議行動中最重要但也最困難的部分。
文：高中生看世界／廖宥甯
筆者在高中三年級時有幸參與新課綱的社會倡議活動，期間親身體會學生角色的發聲過程，並觀察到社會對學生視角的態度，因此想藉這篇文章分享自身經驗與反思，希望能為未來高中生——或是各階段的學生們——的社會參與行動提供一些幫助。
生非異也，善假於物也——尋找有效的發聲管道
筆者認為，找到有效的發聲管道，是學生倡議行動中最重要但也最困難的部分，如果沒有辦法確實且精準的將自身觀點傳遞給大眾或是目標受眾，好不容易彙整出的意見很有可能就付諸流水。
有效的發聲管道，可以訴諸體制內的官方途徑，和體制外的媒體報導兩部分，前者能將學生觀點傳遞給政策制定者，可能帶來和高層面對面互動討論該議題的機會，更快速地促進滾動式改革；後者能引起局內人的共鳴與局外人的關注，使大眾一起注意學生正在面臨的困境與難題。
無論是上述哪種方式，都需要有了解遊戲規則者的協助。像是體制內的發聲途徑，如果身邊有長期參與兒少權益活動的朋友，他能告訴你有哪些「正規」的方式將意見傳遞給政府，像是衛生福利部的兒少報告、或是各縣市的青諮會與兒少代表等，都能以體制內的方式為學生發聲。但體制內的發聲很有可能被高層忽視，甚至流於形式，所以如何讓體制外的大眾一起參與討論也十分必要。
投書給媒體是最直接的發聲管道之一，根據筆者的自身經驗，其實媒體頗樂意報導學生的意見。不過每家媒體側重的報導議題不同，有些時候需要投其所好。
而且媒體報導也是一把雙面刃，學生的想法可能會為了版面被誇大甚至扭曲，所以在面對採訪時一定要審慎發言，也可以先自行書寫新聞稿，正式採訪時方能盡力維持自身觀點的原汁原味。
不鳴則已，一鳴驚人——自己的意見自己說
從上述的兩種發聲途徑中可以看見，如何將自己的意見順利地傳遞出去是一項不可忽視的課題，而在這其中最必要的就是「自己的意見自己說」，不管是和媒體、立委或相關利益團體合作，切記一定要給自己最直接的意見表達機會，能避免想法遭到外人的曲解，進而造成資訊傳遞上的誤會。
而在這個社群媒體蓬勃發展的年代，臉書、Instagram這些社交平台都能幫助我們直接傳達自身觀點，也因此寫作是發聲時的必要能力，我們需要擁有駕馭文字的能力，方能精準表達心中所思所想，不必借助他人捉刀，避免產生資訊傳遞時產生的落差，導致最後產出的文字或聲音和我們的想法有所差異。
同時在這裡提醒想為自己、為身邊群體發聲的各位，在彙整及發表觀點時，可以多寫多說「自己看到的」具體客觀現象，少一點「自己認為的」主觀意識想法。因為後者很容易不小心掉入情緒化的表達，便少了一些說服力；但前者是直述白描我們所觀察到的現實問題，盡可能不帶立場的敘述事件，可以留給讀者更多思考的空間。
此外，如果能在發聲時提出一些相對應的解決方案更佳，不然很容易會被讀者認為是不具建設性的抱怨；但若是遇到真的無法回答的結構性大哉問，也不用硬逼著自己想出一個解方，畢竟身為學生我們的視角也難免有所侷限，無法想出全面性的解套方案，這時可以把這個問題拋給政府、大眾和社會，有時候提出問題就是社會改革很重要的一步。
最後，筆者想慎重提出發自肺腑的忠告，在事諸公在發聲時，切勿只為一己私欲出發，這樣難免遭人懷疑動機或有所侷限，若能從個人角度推導至群體和社會的層次，能有更深刻且利他的效益。拉高層次不是要讓理念顯得高大尚而遙不可及，是為了擴大討論的面向，引起更多的共鳴。
雷乃發聲，始電——學生聲音的力量
在筆者參與學生倡議運動的前期，常得到許多諸如「不可能成功」、「不會有人聽你們的意見」的悲觀回饋，但基於某種不撞南牆不回頭的叛逆精神，筆者和伙伴依然堅持這項行動。
接著出乎意料地發現，不管是媒體或體制內的政策制定者都十分重視學生的意見，前者因為較少聽見學生的聲音而將我們視為新題材，不少教育界或電視台記者都向筆者與夥伴發出邀請，希望能報導學生角度的想法；後者則把學生定位為新課綱的「產品使用者」，因此重視我們的「使用者心得」，曾邀請筆者和夥伴到國教院和國教署參與座談會。
或許上述是較為樂觀正面的案例，但也告訴我們不必小看自己的聲音，學生的觀察視角固然有其侷限性，這點我們也不用否認，但我們可以忠實且仔細地寫下自己的觀察，提供一隅的所聞所見，正是這一個一個角落的紀錄書寫，方能拼起多角度多維度的全面性視野。
而在荊棘重重的升學主義道路上，我們會合理化所遭遇的困難是再正常不過的事情，因為這是一種試圖擺脫自怨自艾和抱怨的生活方式，然而當這種合理化的行為過分入骨，很有可能陷入「象徵暴力」的窠臼，使我們失去問題意識，遺忘這些問題的來由其實並不是那麼合理、其實我們沒有任何義務去遭受這些苦難、其實我們有改善這些問題的可能。
所以，即使我們為了生活必須說服自己，找尋在坎坷中堅持下去的動力，但還是要保持問題意識，時時刻刻觀察身邊那諸多「不合理」的現象，不輕易放棄獨立思考的能力，避免因為象徵暴力的施壓逐漸麻痺。
身為學生——以及一個年輕人，筆者認為現階段的我們應該珍惜身上的血性和理想性，畢竟生而為人在每個階段都有不同的生命課題，所以不必太早服膺於那些告訴我們「不可能」的質疑，也毋須為那些「大人世界黑暗面」的威脅恫嚇而卻步。如果我們不開口，那再多的可能終歸不可能。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8