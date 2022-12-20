李家超赴京述職，與陸通關、黎智英案人大釋法受關注
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香港特首李家超將於明日到北京述職；在他述職前，港人關注的議題包括：中國全國人大是否就香港國安法釋法，香港是否全面復常並與中國恢復正常通關。
（中央社）香港特首李家超明天（21日）將前往北京述職，向北京中央領導人報告香港現狀，包括經濟、政治及防疫情況。
李家超早上向媒體證實，他明早啟程前往北京述職，週六（24日）返港。他說，將會向北京中央領導人報告香港現狀，包括社會、經濟及政治環境，以及管控COVID-19疫情等問題。
這是李家超今年7月上任後首次赴北京述職。根據過去特首前往北京述職的慣例，李家超將獲中國國家主席習近平和國務院總理李克強接見。
李家超今早見記者，指港府已就釋法方面提請中央，而中央駐港3個不同機構和港澳辦也表示支持，相信事情一定要按著內地法律法規進行，他也期待中央盡快作出決定。
而有關與大陸通關，李家超指與內地通關是港人普遍聲音，必如實向領導人反映。
另外，李家超赴北京前夕公布，當局決定進一步放寬防疫限制，包括飲宴人數上限，有關部門今天稍後將公布詳情。
李家超首次北京述職
（中央社）據報導，李家超將於21日到北京述職；在他述職前，港人關注的議題包括：中國全國人大是否就香港國安法釋法，香港是否全面復常並與中國恢復正常通關。
本地多家媒體今天引述消息指出，這是李家超今年7月上任首次前往北京述職；前特首林鄭月娥曾於去年12月20至23日前往北京述職，李家超述職的時間與此吻合。
李家超今年5月當選特首後也曾前往北京，期間獲中國國家主席習近平和國務院總理李克強接見。
2019年香港爆發「反送中」運動時，李家超仍是保安局局長，期間他全力支持政府執法，獲得北京中央高度信任。運動結束後，他晉升為政務司司長，其後更獲支持當選特首。
李家超出任特首後，一再強調繼續執行維護國家安全，但近年來他真正要處理的問題包括住房、人才流失、防疫，以及如何促進經濟復甦。
在防疫事宜上，當前港人最感關注的是政府何時解除防疫限制，讓香港社會全面復常，以及香港與大陸何時可以恢復正常通關。
此外，壹傳媒集團創辦人黎智英此前就其國安法官司聘請英國御用大律師來港為其辯護，港府已就此向北京中央提出釋法請求，但目前仍未確定中國全國人大常委會會否就此釋法，這也是港人關注的焦點。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。