2022/12/20,
政治

李家超赴京述職，與陸通關、黎智英案人大釋法受關注

李家超赴京述職，與陸通關、黎智英案人大釋法受關注
香港特首李家超｜Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

香港特首李家超將於明日到北京述職；在他述職前，港人關注的議題包括：中國全國人大是否就香港國安法釋法，香港是否全面復常並與中國恢復正常通關。

（中央社）香港特首李家超明天（21日）將前往北京述職，向北京中央領導人報告香港現狀，包括經濟、政治及防疫情況。

李家超早上向媒體證實，他明早啟程前往北京述職，週六（24日）返港。他說，將會向北京中央領導人報告香港現狀，包括社會、經濟及政治環境，以及管控COVID-19疫情等問題。

這是李家超今年7月上任後首次赴北京述職。根據過去特首前往北京述職的慣例，李家超將獲中國國家主席習近平和國務院總理李克強接見。

李家超今早見記者，指港府已就釋法方面提請中央，而中央駐港3個不同機構和港澳辦也表示支持，相信事情一定要按著內地法律法規進行，他也期待中央盡快作出決定。

而有關與大陸通關，李家超指與內地通關是港人普遍聲音，必如實向領導人反映。

另外，李家超赴北京前夕公布，當局決定進一步放寬防疫限制，包括飲宴人數上限，有關部門今天稍後將公布詳情。

李家超首次北京述職

（中央社）據報導，李家超將於21日到北京述職；在他述職前，港人關注的議題包括：中國全國人大是否就香港國安法釋法，香港是否全面復常並與中國恢復正常通關。

本地多家媒體今天引述消息指出，這是李家超今年7月上任首次前往北京述職；前特首林鄭月娥曾於去年12月20至23日前往北京述職，李家超述職的時間與此吻合。

李家超今年5月當選特首後也曾前往北京，期間獲中國國家主席習近平和國務院總理李克強接見。

2019年香港爆發「反送中」運動時，李家超仍是保安局局長，期間他全力支持政府執法，獲得北京中央高度信任。運動結束後，他晉升為政務司司長，其後更獲支持當選特首。

李家超出任特首後，一再強調繼續執行維護國家安全，但近年來他真正要處理的問題包括住房、人才流失、防疫，以及如何促進經濟復甦。

在防疫事宜上，當前港人最感關注的是政府何時解除防疫限制，讓香港社會全面復常，以及香港與大陸何時可以恢復正常通關。

此外，壹傳媒集團創辦人黎智英此前就其國安法官司聘請英國御用大律師來港為其辯護，港府已就此向北京中央提出釋法請求，但目前仍未確定中國全國人大常委會會否就此釋法，這也是港人關注的焦點。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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