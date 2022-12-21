別開玩笑了，你關心的不是梅西，是賭博
我們想讓你知道的是
一日球迷不是大問題，但當根本不是看球，只是看能贏多少、會輸多少，實際上根本是終生賭迷的時候，並且眾人爭相上傳自己買的比數賠率有賺沒賺時，其實，台灣根本沒有世足熱，一直都是賭博熱。
文：曾友俞
世界盃足球賽的這段期間，四處可見觀看足球賽，似乎台灣也被這股風潮給襲捲，有股世足熱的樣子。但是其實許多人比世足、梅西更關心的是賭博，運動員在場上踢的是人生、榮譽，他們看球看的是進球、比數、賠率。
世界盃之前可能很多人只知道梅西，世界盃一個月後到下一次世界盃還是只知道梅西，頂多在看球的這個月記下幾個人名，而且還必須要是那些強隊球員的人名，以免太早被淘汰就白記了。這就像約朋友去看球時，還要把最近查好越位是什麼，急著在裁判喊越位時裝作若無其事地解釋什麼是越位一樣。
每次的世界盃都有足球明星，馬拉杜納、C羅、羅納度、羅納迪奧、內馬爾、貝克漢，族繁不及備載，實際是也講不出更多。大多數人也只知道這些明星，但這些明星在世界盃之外在那支隊伍，我想大多數人是不會知道的，理由很簡單，足球在台灣一點也不風行。
更為人所知的其實是周星馳電影《少林足球》少林隊與魔鬼隊的冠軍戰，足球運動的不流行相對的，是幾乎每個人都會念些周星馳電影台詞的流行程度。所以更有名的足球員，其實是有大力金剛腿的五師兄、鐵頭功的大師兄，或是輕功水上飄的六師弟，當然別忘了還有黃金右腳的鋒哥。
滑稽的地方，在觀眾在看這虛構電影中比賽的輸贏其實更加地純粹（當然是第一次看這部電影時），在未知結果中希望其中一支隊伍的勝利，是只因為勝利本身。這無論劇情中的主角與反派的善惡設定，每個人選邊站都有各種理由，因此劇本的設定即便是作出判斷的唯一因素也無礙於觀眾對比賽結果的期冀。
同樣在媒體上所播放的足球比賽，對觀眾來說世界杯足球賽跟《少林足球》其實是一樣的，都是從媒體上接收訊號，甚至連那「LIVE」得鱒都是媒體顯示在上頭的。
簡單來說，世界盃足球賽也好、《少林足球》也罷，都是經由媒體（例如電視）播放給我們觀看的影像，只不過在敘事上一者以轉播、一者以電影（虛構）的方式有所不同。當然真實與虛擬間的界限是清楚無疑的，但重要的是：「這條界線並沒有辦法在經由媒體播放的不同影像中被鑑別而出」，也因此在這裡才能等質以觀二者（世界杯足球賽與《少》電影）。
相對的是在真實世界的足球比賽裡頭，球隊的輸贏對於台灣觀眾來說是錢的問題，這些比賽都不過是場賭局，押上不同的比數只不過是鋼珠掉在幾號數字的另一種版本，每場比賽都不過是另一種輪盤。球員在場上射門，台灣觀眾在彩票上射倖。虛擬比賽中（《少》電影裡頭）觀眾對於勝敗的純粹想望，對比於，真實比賽中（世界盃足球比賽）觀眾對於勝敗實際上是賭博結果的預期，其間的荒謬是顯然的。
這陣子的國片《神人之家》也紀錄下早期台灣人在六合彩上賭到傾家蕩產的實況。
賭博原則上是非法的，在刑法第266條以下就規定有賭博罪的處罰，只不過另外又有了公益彩券發行條例、運動彩券發行條例，換個名字換個莊，就像致人於死的主體從個人變成國家（殺人罪與死刑），就經由國家的政治高權劃定出合法與非法的界線。
又或者說俗諺所說：「小賭怡情，大賭傷身」，但是什麼叫小？什麼叫大？這可不像賭局裡頭有個明顯的數字對比開小開大，卻不過是另一種為賭博開脫的語言魔術，畢竟對於清貧者而言一千元已是大賭將會影響生命，對於富裕者來說一千萬元可能都是小賭開心。
足球場上的運動員與我們都一樣是人，尤其是世界盃中以國族為分界的勝敗攸關的是國家的光榮，但是對於許多台灣的觀眾來說，這些足球員在場上跑來跑去，就如同賭場的電子運動中隨機出現的比賽情形，而這些比賽結果對於觀眾而言只不過是純粹運氣致然，結果的預測只不過是在幾比幾中賠率的高低。
比較對於榮譽與金錢的目的差別，以及，努力與運氣的不同，就可以發現到在踢球與賭球間的行為不同，一者是運動，另一者則是賭博。
許多人對於世界盃足球賽的認識其實就是梅西，都是看梅西在踢球，用功一點的還會看梅西的紀錄片，在更多的了解下就更多的感情投入。但是，當買了彩票，把球賽變成一場賭局，關心的事情就不會是梅西、不會是足球、不會是世界盃、更不會是運動。關心的只會是賭博：輸錢、贏錢。錢。
一日球迷倒也不是個大問題，但當根本不是看球，只是看能贏多少、會輸多少，實際上根本是終生賭迷的時候，並且眾人爭相上傳自己買的比數賠率有賺沒賺時，其實，台灣根本沒有世足熱，一直都是賭博熱。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。